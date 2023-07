2024 Toyota Tacoma hace su debut en la Gran Isla, Hawái.

El completamente nuevo Toyota Tacoma 2024 hizo su estreno mundial anoche en Puako, Hawái, presentando al mundo la cuarta generación de la camioneta mediana más vendida en los últimos 18 años. Dave Christ, vicepresidente y gerente general del grupo Toyota, presentó el nuevo camión junto al ingeniero jefe del Tacoma, Sheldon Brown, y el presidente de CALTY, Kevin Hunter.

«Con aún más capacidad todoterreno y la calidad, durabilidad y confiabilidad que nuestros clientes esperan, junto con una amplia gama de opciones para cada propietario, confiamos en que el Tacoma seguirá siendo la opción preferida para los compradores de camionetas medianas cuando llegue más adelante este año», dice Dave Christ, vicepresidente y gerente general del grupo Toyota.

El nuevo Tacoma se construye sobre la plataforma global de camiones TNGA-F de Toyota y cuenta con una nueva suspensión trasera multibrazo disponible. Los clientes tienen la opción de dos nuevos y potentes trenes motrices de cuatro cilindros y el híbrido i-FORCE MAX, que produce 326 caballos de fuerza y 465 lb-pie de torque. El Tacoma también presenta al mundo el nuevo grado Trailhunter, que es un overlander desarrollado en fábrica con componentes integrados de ARB, Old Man Emu y RIGID.

Como parte del enfoque diverso de Toyota para avanzar hacia un futuro neutro en carbono, el Tacoma i-FORCE MAX es la última oferta híbrida en la línea de Toyota en lucir la insignia Beyond Zero. Actualmente, Toyota ofrece 15 vehículos electrificados para que los clientes elijan. Con once modelos híbridos, dos modelos híbridos enchufables, el vehículo eléctrico de batería bZ4X y el vehículo de celda de combustible de hidrógeno Mirai de emisión cero, Toyota brinda más opciones que cualquier otro fabricante de automóviles para que los clientes reduzcan su huella de carbono.