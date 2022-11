2 pacientes mentales de Wyoming muertos, procedimientos ignorados

Dos pacientes del Hospital Estatal de Wyoming murieron mientras el personal de la institución de salud mental no siguió los procedimientos en una serie de incidentes de asfixia, negligencia y errores de medicación en los últimos cuatro meses, alega una demanda.

Protection & Advocacy System Inc. presentó la demanda contra el Departamento de Salud de Wyoming y los directores de hospitales estatales la semana pasada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Cheyenne. Busca obligar al departamento a publicar grabaciones de video del interior del hospital luego de suicidios recientes de pacientes, una violación por parte de un miembro del personal y el abandono de una mujer incapacitada en una sala de estar sin comida, agua o uso del baño durante más de 24 horas. La mujer, Linda Gelok, fue encontrada apestando a orina y con hormigas arrastrándose sobre las llagas.

Protection & Advocacy System Inc., con sede en Cheyenne, es una corporación privada sin fines de lucro encargada por ley de investigar el abuso y la negligencia de personas con discapacidades mentales y del desarrollo. Ha presentado varias demandas contra el Hospital Estatal de Wyoming en Evanston, administrado por el estado, durante las últimas tres décadas.

“Sentimos que no tenemos más remedio que hacerlo, ya que estamos muy preocupados por la vida, la salud y la seguridad de los pacientes en el Hospital Estatal de Wyoming”, dijo el abogado del Sistema de Protección y Defensa, Andy Lemke, por correo electrónico el lunes.

La portavoz del Departamento de Salud de Wyoming, Kim Deti, se negó a comentar el lunes sobre la última demanda o las condiciones del hospital.

El Departamento de Salud dejó de proporcionar las grabaciones de video solicitadas por el Sistema de Protección y Defensa a partir de octubre. El director del hospital, Paul Mullenax, le dijo a Protection & Advocacy System que el hospital estaba revisando si debería registrar a los pacientes sin su conocimiento según las regulaciones de Medicaid y Medicare, según la demanda presentada el martes.

Sin acceso al video, Protection & Advocacy System tendría que depender de informes de incidentes «inconsistentes» y «vagos», registros de observación «inexactos y engañosos» y declaraciones de testigos inexactas al investigar el tratamiento del paciente, alega la demanda.

Según la demanda, un paciente al que le faltaban dientes y no tenía dentadura postiza murió ahogado el 22 de julio después de comer grandes trozos de carne y pan. El video mostró que el personal del hospital no siguió una orden de solo alimentos blandos después de que el paciente se tragó previamente una hamburguesa entera y se atragantó, alega la demanda.

Menos de una semana antes, el personal del hospital encontró a un paciente muerto, rígido y con frío en su habitación. El vómito estaba en el suelo.

El personal del hospital notó esa mañana en los controles de seguridad requeridos cada 15 minutos que el paciente estaba «tranquilo» y «descansando» con los «ojos cerrados». Sin embargo, el video mostró que los empleados solo miraron en las habitaciones de los pacientes y registraron una verificación del paciente que aparentemente nunca sucedió, alega la demanda.

El video mostró al paciente tosiendo durante el desayuno, otro detalle ausente en los registros hospitalarios escritos, según la demanda.

Otros incidentes recientes documentados en video incluyeron a un paciente con dificultad para hablar y debilidad poco después de una lesión en la cabeza el viernes, pero que no fue llevado a una sala de emergencias hasta el lunes; un paciente que casi se ahoga con la comida; y un paciente que tomó la medicación de otro paciente.

Desde octubre, el departamento no ha entregado un video al Sistema de Protección y Defensa de otro paciente que casi muere ahogado, pacientes intercambiando medicamentos entre sí y un paciente llevado a la sala de emergencias después de atragantarse con medicamentos, según la demanda, que no no nombrar a los pacientes.

A principios de este año, Protection & Advocacy System alegó en una demanda contra Mullenax y el director del Departamento de Salud, Stefan Johansson, que los funcionarios del hospital estaban impidiendo el acceso de la organización a los pacientes. El caso está pendiente.