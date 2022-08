Wes Moore celebra apretada victoria en primarias demócratas

Después de un prolongado escrutinio, la Junta Electoral de Maryland definió, aun de manera extraoficial, que el demócrata Wes Moore ganó ajustadamente las elecciones primarias de su partido para gobernador sobre su más cercano contendor, Tom Pérez.

El cómputo hasta este jueves daba a Moore un total de 27 mil sufragios, mientras Pérez obtenía algo más de 202 mil preferencias. Los sigue Peter Franchot, con 141 mil votos, entre una constelación de diez postulantes.

De esa manera, Moore será el nominado por el Partido Demócrata de Maryland en las elecciones de medio término del martes 8 de noviembre. Se enfrentará al republicano Dan Cox, considerado de extrema derecha y que fue apoyado por el expresidente Donald Trump, quien salió victorioso en las primarias de su partido en el mismo estado, sobre otros tres postulantes, con algo más de 153 mil votos.

Moore y Cox disputarán el cargo que dejará el actual gobernador republicano Larry Hogan.

Moore celebra

El sábado, en el condado de Prince George’s, ya como candidato demócrata a gobernador, Wes Moore organizó un mitin denominado “Gracias” para mostrar su aprecio por los votantes de ese condado, donde obtuvo fuerte respaldo.

Más de 100 personas ingresaron al Centro Regional de Tecnología y Recreación del Sur en Fort Washington con carteles de la campaña de Wes Moore.

“Cerca del 50 por ciento de los votos provino del condado de Prince George’s, el total de votos más alto de esta campaña de cualquier jurisdicción en el estado de Maryland”, afirmó la ejecutiva del condado, Angela Alsobrooks.

Esa es la razón por la que Moore y su compañera de fórmula para vicegobernadora, Aruna Miller, eligieron organizar su primer “mitin de la victoria” en el condado de Prince George’s.

“Esta elección no se trata de ninguno de los candidatos en la boleta electoral. Es sobre ti. Se trata de tus sueños, tus esperanzas y el futuro que quieres construir”, dijo Miller.

Moore discutió las iniciativas en las que planea enfocarse mientras enfatizaba el eslogan de campaña “No dejes a nadie atrás”.

“No dejar a nadie atrás, lo que significa que vamos a trabajar y nos aseguraremos de que nuestros hijos reciban capacitación no solo para ser empleados. No dejar a nadie atrás, lo que significa que nuestras jurisdicciones locales y nuestros municipios y nuestros funcionarios electos locales van a tener un socio cuando se trata de abordar el tema de la seguridad pública. No dejar a nadie atrás, lo que significa que vamos a apoyar a nuestras pequeñas y microempresas”, expresó Moore.

El principal candidato demócrata incluso acusó a su oponente, el republicano Dan Cox, acusándolo de ser “demasiado extremista”.

“Lo que tenemos frente a nosotros en este momento no es un oponente. Es una amenaza”, dijo Moore.

Su mensaje durante el mitin del sábado fue “salir y votar en las elecciones de noviembre”.

“No hemos terminado, la misión no está completa. Lo que les estamos pidiendo a todos y cada uno es todo lo que hicieron en la primaria, aceleremos y hagámoslo de nuevo”, dijo.