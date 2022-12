Weinstein es un ‘violador degenerado’ y ‘depredador’

Harvey Weinstein era un “depredador” con patrones inconfundibles que usaba su poder de Hollywood para atraer a mujeres a reuniones, agredirlas sexualmente y escapar de las consecuencias, dijo un fiscal en los argumentos finales el miércoles en el juicio del exmagnate del cine en Los Ángeles. .

La fiscal de distrito adjunta, Marlene Martínez, dijo que los acusadores que testificaron durante el juicio ingresaron a las suites del hotel de Weinstein o lo dejaron entrar a sus habitaciones de hotel sin tener idea de lo que les esperaba.

“¿Quién sospecharía que tal titán de la industria del entretenimiento sería un violador degenerado?” La vicefiscal de distrito, Marlene Martínez, dijo al jurado.

Ella enfatizó constantemente la similitud del testimonio de las cuatro mujeres a las que Weinstein acusa de violar o agredir sexualmente y las otras cuatro acusadoras que testificaron para mostrar su propensión a tales actos.

“Estas son ocho mujeres que no se conocen”, dijo Martínez, mostrando al jurado una imagen compuesta de todas ellas en una pantalla. “Todos describen la misma conducta del mismo hombre”.

Los abogados de Weinstein han dicho, y es probable que argumenten en su propio cierre el jueves, que dos de las mujeres tuvieron relaciones sexuales consensuales para avanzar en su carrera con el productor de cine. Sus abogados han dicho que los encuentros con las otras dos mujeres no ocurrieron en absoluto.

Después de más de cinco semanas de testimonios, los miembros del jurado, que se espera que conozcan el caso el jueves, tendrán la tarea de decidir sobre dos cargos de violación y otros cinco cargos de agresión sexual que datan de 2005 a 2013. Weinstein, de 70 años, se declaró inocente. .

En su cierre, Martínez describió lo que dijo que eran las tácticas consistentes de Weinstein a lo largo de décadas. Arreglaría una cita con una mujer en un hotel. Luego encontraría la manera de llevarla a su suite. Luego pasaba de ser “encantador y halagador a agresivo y exigente”, dijo, ya sea masturbándose frente a ellos, toqueteándolos o violándolos, y a menudo encontrando formas de evitar que se fueran.

“Para este depredador, los hoteles eran su trampa”, dijo Martínez. “Confinadas dentro de esos muros, las víctimas no podían huir de su enorme masa. La gente no podía escuchar sus gritos, no podía verlos acobardarse”.

Señaló que muchas de las mujeres antes de las agresiones se tranquilizaron con la presencia de otras mujeres que trabajaron con Weinstein. Esas mujeres repentina e inesperadamente dejaban a las víctimas solas y aisladas con él, dijo Martínez.

“Utilizó mujeres para hacer que estas mujeres se sintieran cómodas”, dijo Martínez, “para que bajaran la guardia”.

Tres de esas mujeres testificaron durante el juicio. Todas dijeron que tenían pocos recuerdos de las acusadoras o de las reuniones a las que supuestamente las habían llevado, que Martínez calificó de “convenientes”, sugiriendo que habían traicionado a sus compañeras.

«¿No hay un código de niña?» dijo Martínez. “Aparentemente, si conoces al acusado, no hay código de niña”.

Dijo que durante los encuentros, Weinstein ignoró señales claras y repetidas de falta de consentimiento.

Con frecuencia recordaba una línea de un testigo que parecía de mínima importancia cuando estaba en el estrado, el conductor de la limusina de Los Ángeles de Weinstein, Freddy Baroth, quien testificó que a menudo le ordenaban pasarse los semáforos en rojo cuando Weinstein tenía prisa, diciendo «cuando Harvey quiere ir, ve tú.

“A él no le importaban los ‘no’”, dijo Martínez. «No le importaban las luces rojas».

Usó variaciones de la imagen a lo largo de su argumento.

Weinstein, sentado en la mesa de la defensa, no miró a Martínez a través de la sala del tribunal durante su presentación, mirando hacia adelante, mirando la pantalla en la que estaba proyectando imágenes y ocasionalmente mirando hacia abajo para tomar notas.

Durante los contrainterrogatorios de las mujeres, los abogados defensores a menudo las desafiaron por las continuas asociaciones con Weinstein después de sus presuntas agresiones. Algunos se reunieron con él o le enviaron correos electrónicos nuevamente. Otros asistieron a fiestas y estrenos por invitación suya. Un masajista que alegó que la agredió dos veces después de un tratamiento accedió a tratarlo de nuevo.

Martínez instó a los miembros del jurado a no darle demasiada importancia a tales elecciones de las mujeres, diciendo que fueron el resultado de intentos deliberados de Weinstein de encubrir lo que les había hecho.

“Si sus víctimas fueron fotografiadas en estas fiestas”, dijo, “si asistieron a estas reuniones, ¿cómo podrían acusarlo de agresión sexual?”.

Ella dijo que usó su poder tanto después de los ataques como antes y durante ellos.

“Usó ese poder para vivir su vida sin las repercusiones de su comportamiento depredador”, dijo Martínez.

Los procedimientos han coincidido con varios juicios en ambas costas de hombres de Hollywood con implicaciones #MeToo , incluido el juicio por violación justo al final del pasillo de Danny Masterson, que fue declarado nulo mientras Martínez daba su argumento final.