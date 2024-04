Video muestra a agentes de California matando a tiros a una adolescente secuestrada

Una adolescente que había sido secuestrada por su padre estaba siguiendo las instrucciones de un ayudante del sheriff y parecía estar rindiéndose cuando otros agentes la mataron a tiros durante un tiroteo en una carretera del sur de California , según un video y un audio publicados recientemente. .

Savannah Graziano, de 15 años, fue asesinada a tiros mientras corría hacia los agentes del sheriff del condado de San Bernardino en medio de una lluvia de disparos el 27 de septiembre de 2022. Su padre, Anthony Graziano, de 45 años, también recibió un disparo mortal.

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino publicó el viernes los clips de audio y video, incluido un video de 15 minutos muy producido y narrado, en respuesta a solicitudes de registros públicos realizadas por The Associated Press y otros medios de comunicación. Los agentes no tenían cámaras en el cuerpo, pero un helicóptero del sheriff y cámaras de los tableros de los testigos grabaron imágenes de video.

Antes de que dispararan a Savannah y su padre, los agentes persiguieron la camioneta de Graziano durante unas 70 millas (110 kilómetros), incluso a lo largo de la autopista 15. La tripulación de un helicóptero que seguía la persecución informó que se habían disparado desde el lado del conductor. Otros disparos fueron realizados desde el lado del pasajero, según un agente y un automovilista que pasaba. No está claro quién disparó desde la camioneta.

El camión y los vehículos de los agentes se detuvieron en la carretera interestatal desértica al este de Los Ángeles en Hesperia, a unas 35 millas (55 kilómetros) al norte de Fontana, donde su padre había matado a tiros a su madre, su ex esposa, un día antes.

Savannah Graziano estaba a solo unos pasos de un lugar seguro cuando fue asesinada, muestra el video.

Un agente, escondido detrás de la camioneta del sheriff, le grita repetidamente: «¡Pasajero, bájese!». y “¡Ven a mí, ven a mí!”

Con equipo táctico y casco, el adolescente sale de la camioneta por el lado del pasajero y corre hacia el oficial, agachándose brevemente en el suelo mientras él continúa dándole órdenes.

Pero cuando ella se levanta de su posición agachada y se dirige hacia el ayudante, otros desde una elevación más alta abren fuego. El diputado grita: “¡Alto! ¡Deja de dispararle! ¡Está en el auto! ¡Detener!»

Los gritos del agente no fueron transmitidos por radio, dijo el departamento del sheriff, pero el audio fue capturado por su grabadora de cinturón.

Se puede escuchar a un agente en el helicóptero decir «Oh, no» por la radio después de que le dispararon al adolescente.

Durante meses, los funcionarios no dijeron si fue su padre o los agentes quienes mataron a Savannah Graziano. En el nuevo video, el narrador dice que los Graziano “fueron alcanzados por las balas de los agentes y murieron a causa de sus heridas”.

La agencia no ha publicado los informes de la autopsia de la adolescente, su padre o su madre, Tracy Martínez, y no ha nombrado a los agentes involucrados. Un portavoz de la agencia respondió a una solicitud de comentarios el martes.

El departamento dijo que cuatro vehículos del departamento del sheriff fueron alcanzados por disparos durante la persecución, y los agentes confiscaron múltiples armas de fuego y cientos de balas de la camioneta, así como granadas aturdidoras, granadas de humo, chalecos antibalas y cascos tácticos.

Savannah Graziano no estaba armada cuando le dispararon.

El Departamento de Justicia del estado, que está investigando el tiroteo, remitió las consultas de los medios a su comunicado de prensa de 2022 y declinó hacer más comentarios. La ley estatal requiere que el departamento revise cualquier tiroteo en el que participe un oficial que resulte en la muerte de un civil desarmado.

Savannah Graziano presenció el asesinato de su madre desde el asiento trasero de la camioneta de su padre, pero no se movió para ayudarla, dijeron las autoridades. Su padre saltó con una pistola y disparó varias veces contra Martínez cerca de una escuela primaria durante el regreso de la mañana, lo que obligó a los estudiantes y a los padres a buscar refugio. Anthony Graziano también disparó contra un padre y su hijo cerca de la escuela.

Anthony Graziano se había mudado de la casa familiar uno o dos meses antes del asesinato, mientras la pareja se divorciaba, dijo la policía de Fontana. Savannah Graziano se fue con su padre, mientras que su hermano menor se quedó con su madre.

Anthony Graziano y su hija habían estado viviendo en su camioneta y en hoteles durante semanas antes de la violencia, dijo la policía en ese momento. No hubo informes de violencia doméstica o abuso infantil.

Las autoridades emitieron una Alerta Amber para Savannah Graziano luego del tiroteo en Fontana, aunque luego las autoridades cuestionaron si ella fue con su padre voluntariamente. El video del viernes no abordó eso, solo mencionó que se había enviado una Alerta Amber.