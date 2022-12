Unidades contra fraude electoral casi sin trabajo

Unidades policiales a nivel estatal creadas después de los comicios presidenciales de 2020 en el país para investigar posibles fraudes electorales están examinando quejas aisladas más de dos semanas después de las elecciones intermedias, pero no han proporcionado indicios de que haya habido problemas sistémicos.

Eso es justo lo que los expertos electorales habían previsto, y llevó a los críticos a insinuar que el objetivo de las nuevas unidades era más bien político, mas que erradicar abusos generalizados. La mayor parte de los casos de fraude relacionados con comicios ya son investigados y enjuiciados a nivel local.

Florida, Georgia y Virginia crearon unidades especiales a nivel estatal tras las elecciones de 2020, todas impulsadas por gobernadores, legislaturas o procuradores generales republicanos.

“No estoy al tanto de que haya habido ninguna detección significativa de fraude el día de las elecciones, pero eso no es sorprendente”, dijo Paul Smith, vicepresidente sénior del Campaign Legal Center, un grupo apartidista que busca impulsar la democracia.

“Todo el concepto de fraude por suplantación de votantes es un problema horriblemente exagerado. No modifica el desenlace de los comicios, es un delito grave, corres el riesgo de ser encarcelado y tienes una elevada posibilidad de ser sorprendido. Es un fenómeno raro”.

En Georgia, donde Trump intentó presionar a funcionarios estatales para que “hallaran” votos suficientes con el fin de revocar su derrota, una nueva ley le da a la agencia policial más importante del estado, la Georgia Bureau of Investigation, la autoridad para iniciar investigaciones de presuntos fraudes en las votaciones sin que funcionarios electorales lo soliciten.

La presunta violación tendría que ser lo suficientemente significativa como para modificar o desatar dudas en torno al desenlace de unos comicios.

El procurador general de Virginia, Jason Miyares, anunció que estaba formando su propia Unidad de Integridad Electoral (EIU, por sus siglas en inglés) en septiembre, y dijo que “trabajará para ayudar a restablecer la confianza en nuestro proceso democrático en la Mancomunidad”.

La unidad fue creada en un estado en el que los republicanos obtuvieron triunfos abrumadores para los tres puestos disponibles a nivel estatal en los comicios de 2021, incluyendo la derrota por parte de Miyares de un demócrata que ocupaba el puesto.

Su vocera, Victoria LaCivita, dijo en una respuesta escrita a preguntas de The Associated Press que la oficina había recibido quejas vinculadas con las elecciones de este mes, pero no podía hacer comentarios acerca de si se habían iniciado investigaciones al respecto.