Una gobernadora aliada de Trump reconoce haber matado a su perra por «indomable»

Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur y posible compañera de fórmula de Donald Trump, causó conmoción en Estados Unidos al revelar que mató de un disparo a su perra por «indomable» y a una cabra por oler mal.

En sus memorias, obtenidas por The Guardian antes de su publicación, la republicana escribe que disparó y mató a Cricket, de poco más de un año, porque era «indomable».

«Odiaba a esa perra», reconoce. Le reprocha que le hubiera arruinado una cacería de faisanes por estar sobreexcitada y le atribuye la muerte de unos pollos.

Según la gobernadora, pegarle un tiro era la única solución.

«No fue agradable, pero había que hacerlo. Y cuando terminé, me di cuenta de que había que hacer otro trabajo desagradable», agrega.

Le quedaba una cabra por matar, explica sin inmutarse. Era «desagradable» y olía mal («rancia» y «asquerosa»), así que corrió la misma suerte.

– Fosa -En plena campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, la noticia provocó una avalancha de reacciones en las redes sociales y en las tertulias televisivas.

El equipo del presidente, el demócrata Joe Biden, aprovechó para publicar una foto de la gobernadora con Trump.

«Kristi Noem se jacta de haberle disparado a su cachorro», proclamó el equipo en la red social X.

El Proyecto Lincoln, una coalición de republicanos opuestos a Trump, recordó que este último fue «el primer presidente» en varias décadas «que no tiene un perro en la Casa Blanca». Casi un sacrilegio en Estados Unidos.

Los gobernadores demócratas de Minnesota y Michigan, Tim Walz y Gretchen Whitmer, hicieron un llamamiento a reaccionar.

«Publicad una foto con vuestro perro que no implique matarlo y arrojarlo a una fosa», escribieron junto a una fotografías de ellos con animales.

– «Cruella» -En el programa de televisión The View, las presentadoras no se anduvieron con rodeos.

«La única mujer que conozco que mata a perros es Cruella, y es una malvada de una película de Disney», dijo una.

«A veces, los perros, son como tus hijos. Son tus bebés peludos», opinó otra.

Noem dice en el libro que mató a Cricket para demostrar que está preparada, en política como en la vida, para hacer lo necesario, aunque sea «feo» y «difícil».

El domingo, escribió en la red social X que «la gente busca líderes auténticos, dispuestos a aprender del pasado y que no retroceden frente a los desafíos difíciles».

«Como expliqué en el libro, no fue fácil. Pero a menudo, lo que es fácil no es lo que hay que hacer», añadió.

Hillary Clinton, candidata demócrata derrotada por Trump en 2016, publicó en X un comentario que había escrito en 2021: «No votes por alguien a quien no confiarías a tu perro».

«Sigue de actualidad», recalcó.