Un niño de 1 año muere después de ser abandonado en la furgoneta de la guardería

Una niña de 1 año murió después de ser abandonada dentro de la camioneta de una guardería en uno de los días más calurosos del año, y el conductor de la camioneta fue arrestado, dijo la policía de Nebraska el martes.

Los oficiales y médicos fueron llamados el lunes por la tarde a Kidz of the Future Childcare en Omaha por un bebé que no respondía dentro de la camioneta, dijo la policía. La llamada se produjo cuando las temperaturas alcanzaron los 90 grados (mediados de los 30 grados Celsius) y el índice de calor se disparó a alrededor de 110 grados (43 grados Celsius), parte de una ola de calor que azota el centro de Estados Unidos.

El niño fue trasladado de urgencia a un hospital pero declarado muerto, dijo la policía.

La policía emitió un comunicado el martes diciendo que un hombre de 62 años que conducía la camioneta fue arrestado bajo sospecha de negligencia infantil con resultado de muerte.