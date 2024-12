Trump ya impone su voluntad en política exterior

Donald Trump no asumirá el cargo hasta el 20 de enero, pero en el escenario mundial ya actúa como si fuera el presidente de Estados Unidos.

El republicano va estampando su sello en la diplomacia estadounidense, al menos en las crisis de Siria y Ucrania.

Los líderes mundiales se suceden para hablar con él y fue tratado como el invitado de honor en la gran reapertura de la catedral de Notre Dame en París el fin de semana.

El presidente saliente, el demócrata Joe Biden, de 82 años, estuvo ausente en la ceremonia y su presencia se va desvaneciendo.

«No es sorprendente en absoluto que Trump busque ya empezar a jugar el papel de presidente en la sombra», dijo Colin Clarke, director de investigación en la consultoría de seguridad The Soufan Group, a la AFP. «Y ni siquiera creo que sea inapropiado en este momento».

Trump se enfrenta a una situación internacional más volátil que durante su primer mandato.

«El mundo parece estar un poco loco en este momento», dijo Trump cuando se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, el sábado en su primer viaje al extranjero desde las elecciones del 5 de noviembre.

– «Inusual» –

Trump, que presume de no ser intervencionista, dice tener la intención de mantener a Estados Unidos fuera de guerras en Oriente Medio y aboga por reducir la ayuda estadounidense a Kiev.

Cuando el expresidente sirio, Bashar al Asad, se tambaleaba el sábado, Trump afirmó en su red Truth Social que Estados Unidos «no debería involucrarse», a pesar de que todavía tiene cientos de tropas en el norte del país.

Pero la repentina caída de Asad a manos de los rebeldes liderados por islamistas complicará su deseo de ignorar esta región.

Por lo pronto, busca sacar provecho. El domingo estimó que Rusia ha abandonado a su aliado Asad porque está centrada en la guerra en Ucrania, y es «el momento de actuar» para Vladimir Putin y buscar un alto el fuego con Kiev.

En otro frente, Trump, quien ha prometido un firme apoyo a Israel, ha advertido que los militantes de Gaza pagarán un alto precio si no han liberado a los rehenes cuando él haya asumido el cargo.

Estas tomas de posición son habituales en Trump, amigo de revelar sus políticas en las redes sociales.

A principios de este mes, utilizó una serie de publicaciones nocturnas en Truth Social para anunciar su intención de imponer aranceles a México, Canadá y China si no detenían lo que él llamó un flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.

«Sus recientes declaraciones y acciones sobre la política exterior de Estados Unidos pueden ser inusuales en comparación con otros presidentes estadounidenses entrantes, pero son completamente coherentes con su propia conducta pasada», explicó Brian Finucane, un asesor del Grupo de Crisis Internacional.

– «Avanzar» –

La presidencia en la sombra de Trump es aún más potente porque los líderes extranjeros ven cada vez más al envejecido Biden como «básicamente inexistente», dijo Clarke.

«La mayoría de los líderes mundiales están preparados para avanzar y empezar a pensar en cómo lidiar con una administración Trump entrante», añadió.

Entre ellos figura el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien, a pesar de que teme que Trump pueda empujar a Ucrania a un acuerdo que le haga perder territorio en favor de Rusia, se reunió con el presidente electo estadounidense en París bajo el liderazgo de Macron.

Esto crea una situación delicada para Biden, que trata de apuntalar su legado en política exterior frente al hombre que una vez calificó de amenaza para la democracia.

El demócrata saliente ha impulsado la ayuda militar a Ucrania en sus últimos meses y se ha atribuido en parte la caída de Asad y el acuerdo de alto el fuego en el Líbano.

Pero Trump heredará de Biden uno de los retos de política exterior más espinosos de todos los presidentes en décadas.

«Eso forma parte de ser presidente (…) No sólo es el presidente en los buenos tiempos, sino también en los tiempos difíciles», concluyó Clarke.