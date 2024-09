Trump y Youngkin instan a votar anticipadamente durante mitin

Ahora que se está llevando a cabo la votación anticipada en Virginia, el expresidente Donald Trump parece haberse acostumbrado a la práctica de enviar votos por correo a los votantes para las elecciones generales de noviembre, una postura contraria a sus numerosos comentarios despectivos respecto del voto por correo.

“En estas elecciones debemos utilizar todas las herramientas adecuadas para derrotar a los demócratas de izquierda radical, por eso insto a todos los patriotas de Virginia a votar temprano y no esperar”, dijo Trump durante un mitin telefónico organizado por el gobernador Glenn Youngkin el domingo por la noche. “Se ha oído mucho sobre la votación por correo, pero eso es lo que tenemos ahora”.

En la llamada de 15 minutos, Trump pidió a los votantes republicanos que emitieran su voto “ya sea por correo, en persona de manera anticipada o el día de las elecciones”.

“Tenemos votación a largo plazo, solíamos tener un día, boletas de papel, todas las cosas que sabemos que queremos hacer, pero estás en el primer grupo y te pido que reúnas a tus amigos, a tu familia, a todos los que conoces y hagan un plan para votar por Trump”, dijo el candidato presidencial del Partido Republicano.

Virginia es uno de los tres estados (los otros dos son Minnesota y Dakota del Sur) donde la votación anticipada comenzó el viernes, 45 días antes de las elecciones del 5 de noviembre. Al menos 59.686 virginianos ya habían emitido su voto hasta el domingo por la noche, según datos del Proyecto de Acceso Público de Virginia.

Con sólo 895 papeletas devueltas, la votación por correo representó apenas una fracción del número total de votos emitidos hasta ese momento.

Trump se ha pronunciado constantemente en contra del voto por correo durante la campaña electoral, al tiempo que ha lanzado teorías conspirativas y ha afirmado falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden por más de 7 millones de votos le habían sido robadas.

“El voto por correo es totalmente corrupto. Ténganlo en cuenta. Tiene que serlo”, dijo Trump en un mitin en Michigan en febrero. Y durante una entrevista con el periódico británico GB News en marzo, afirmó que “siempre que se utilice el correo, habrá trampas”.

La cautelosa aceptación por parte de Trump del voto anticipado y por correo coincide con la lenta aceptación por parte del Partido Republicano de una práctica que ha ampliado el grupo de votantes en todo el país en los últimos años y ha demostrado ser beneficiosa para aumentar la participación en ambos partidos.

“Ambas campañas realmente están hablando de las elecciones en términos apocalípticos, y esto realmente está motivando a los votantes”, dijo Stephen Farnsworth, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Mary Washington.

“La votación anticipada funciona perfectamente para las campañas; no hay que preocuparse por conseguir que los votantes acudan a las urnas el día de las elecciones. Si la papeleta está bloqueada en el momento de las elecciones, es mucho más fácil y los funcionarios electorales pueden centrarse en los votantes que no han acudido a las urnas”, afirmó Farnsworth.

Durante el evento telefónico del domingo, Trump enumeró una lista de diferentes formas en las que los habitantes de Virginia pueden emitir su voto anticipadamente.

“Todos los condados de Virginia tienen al menos un lugar de votación anticipada, por lo que es importante saberlo. La mayoría de los condados tienen votación anticipada de lunes a viernes. Cualquier votante registrado de Virginia puede salir a votar lo antes posible, puede votar mañana”, dijo.

Trump dijo que podría ser el primer candidato presidencial republicano en ganar Virginia desde que el presidente George W. Bush ganó su reelección en 2004.

«Si realmente nos esforzamos, tenemos muchas posibilidades de ganar en Virginia. Ningún candidato presidencial ha tenido ninguna en décadas», dijo.

Trump aún enfrenta una batalla cuesta arriba en el estado, donde está 10 puntos porcentuales detrás de la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, según una encuesta de Morning Consult realizada entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre.

Pero una encuesta más reciente de la Universidad de Mary Washington publicada la semana pasada encontró que desde entonces la carrera se ha vuelto más ajustada, con Harris liderando a Trump con solo el 48% contra el 46% en una contienda entre dos candidatos, dentro del margen de error de la encuesta.

Sin embargo, los demócratas de Virginia rechazaron la narrativa de que la carrera presidencial en el estado era competitiva.

“Mientras que Trump está literalmente haciendo lo que le plazca aquí en Virginia, el equipo Harris-Walz y los demócratas de Virginia están convirtiendo un entusiasmo inigualable en acción, resaltando el marcado contraste entre el nuevo camino a seguir de la vicepresidenta Harris y la agenda extrema del Proyecto 2025 de Trump que le daría un control sin control sobre nuestra vida diaria”, dijo la presidenta del Partido Demócrata de Virginia, Susan Swecker.

Harris aún no ha hecho campaña en el estado como candidata presidencial demócrata. Su esposo, Douglas Emhoff, tiene previsto visitar Charlottesville el miércoles.

También en la llamada del domingo, Youngkin reiteró que las elecciones en Virginia son seguras y que los votantes pueden confiar en el proceso.

“Tenemos papeletas de votación, máquinas de recuento, no máquinas de votación, las urnas están protegidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tenemos un gran proceso para asegurarnos de que las papeletas no solo se conserven, sino que su custodia esté libre de obstáculos. Y, por último, los no ciudadanos serán procesados ​​si votan”, dijo.