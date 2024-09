Trump y Harris vuelven a la campaña después de un debate agrio

Los dos candidatos presidenciales estadounidenses retoman los mítines este miércoles, después de un debate combativo en el que Kamala Harris acorraló a Donald Trump y el republicano la acusó de inacción.

En esta carrera por la Casa Blanca, la candidata demócrata cuenta ahora con un fuerte apoyo: el de Taylor Swift, una cantante con millones de seguidores, que la elogió como una «líder talentosa y sólida».

Un apoyo que molestó a Trump. «No he sido fan de Taylor Swift… Ella es muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y probablemente lo pagará con sus ventas en el mercado», dijo el republicano este miércoles a Fox News.

La vicepresidenta y el expresidente participarán por separado el miércoles en ceremonias en honor a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, sobre todo en Nueva York, antes de centrarse de nuevo en los seis o siete estados clave que decidirán el resultado de las presidenciales del 5 de noviembre y en los que los dos candidatos están empatados.

Según los sondeos, ella gana en Carolina del Norte y Pensilvania y él en Arizona y Nevada.

– Acorralado –

En Filadelfia, Harris y Trump debatieron sobre los principales temas que preocupan a los estadounidenses a menos de dos meses de las elecciones, en particular del derecho al aborto, la migración y la economía.

La vicepresidenta de 59 años llevó al tempestuoso septuagenario al límite, primero enumerando las situaciones angustiosas en las que pueden haberse encontrado las mujeres que viven en estados que han restringido duramente el derecho al aborto.

Luego burlándose de sus mítines y asegurando que el presidente ruso Vladimir Putin «estaría ahora mismo sentado en Kiev, mirando hacia el resto de Europa, empezando por Polonia» si Trump estuviera en la Casa Blanca.

Visiblemente molesto, el republicano contraatacó acusándola de haber «copiado» el programa económico del presidente Joe Biden y de haber dejado que «millones de personas» lleguen a Estados Unidos «desde prisiones, instituciones psiquiátricas» del extranjero.

Este miércoles, Trump también protestó por lo que consideró un debate «armado» en su contra. «Fue algo armado, como imaginé que pasaría. Se ve en el hecho de que corregían todo, pero no la corregían a ella», dijo también a Fox News.

Trump multiplicó las falsedades y se hizo eco del bulo, desmentido por las autoridades, de que los migrantes comen «mascotas» en una ciudad estadounidense.

– Impacto –

«Es posible que esto no mueva mucho las encuestas», actualmente muy igualadas cuando faltan ocho semanas para los comicios, recordó Julian Zelizer, profesor de la Universidad de Princeton. «Pero ella lo empujó hacia el tipo de discurso que ilustra el caos que él trajo a la escena política».

Durante décadas estos debates permitían a un candidato distinguirse de su rival, pero no hacían mella en la campaña.

Hasta el pasado junio, cuando el pésimo desempeño del presidente Biden precipitó su caída e hizo que el 21 de julio pasara el testigo a su vicepresidenta, en uno de los mayores giros políticos de la historia contemporánea.

No se descarta un nuevo debate entre Harris y Trump, ya que la candidata demócrata retó a su rival republicano a debatir por segunda vez.

Está previsto un debate entre los compañeros de fórmula de ambos candidatos el 1 de octubre en Nueva York.