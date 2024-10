Trump y Harris regresan a Pensilvania, el estado más disputado

La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump regresan el lunes a Pensilvania con sus campañas presidenciales. Hay unos 7 millones de votos en juego en el estado más disputado , donde la votación por correo está en plena marcha.

Harris hablará en Erie mientras Trump celebra un ayuntamiento en un suburbio de Filadelfia.

Harris dio a conocer un plan destinado a empoderar a los hombres negros. El presidente Joe Biden recibió un fuerte apoyo de los hombres negros en 2020, pero los asesores de Harris creen que algunos hombres afroamericanos preferirían no votar antes que votar por Harris o Trump.

Mientras tanto, una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research concluyó que los adultos asiático-americanos, nativos de Hawái y de las islas del Pacífico son más proclives que la población general de Estados Unidos a considerar la inmigración legal como un “beneficio importante” que contribuye al crecimiento económico. Trump se ha centrado en la amenaza de la inmigración en su campaña.

Aquí está lo último:

Harris será entrevistado en Fox News

La vicepresidenta Kamala Harris será entrevistada por el presentador de Fox News, Bret Baier, el miércoles en Pensilvania, mientras intensifica sus viajes y conversaciones con los medios de comunicación en la recta final de la campaña presidencial. La cadena anunció la entrevista en un comunicado de prensa el lunes. Será la primera entrevista de Harris con la cadena y su primera entrevista con un medio de comunicación fuera de su zona de confort ideológico desde que se convirtió en la candidata demócrata. Harris ha concedido entrevistas anteriormente a CNN y «60 Minutes» de CBS, así como a lugares amigables como «The View» de ABC y el programa de radio de Howard Stern.

Harris busca dinamizar a los votantes negros masculinos

La vicepresidenta Kamala Harris habla sobre su agenda económica y cómo los hombres negros se beneficiarán de ella en un par de entrevistas publicadas el lunes.

Las entrevistas forman parte de un esfuerzo de la candidata presidencial demócrata para dinamizar un bloque electoral clave que preocupa a los demócratas por la falta de entusiasmo. Las entrevistas con Roland Martin Unfiltered y The Shade Room se publicaron cuando Harris anunció un plan para dar a los hombres negros más oportunidades económicas y otras oportunidades para prosperar.

El martes en Detroit, Harris también será entrevistado por Charlamagne Tha God, otra destacada personalidad de los medios negros.

El rival republicano de Harris, el expresidente Donald Trump, ha estado apelando a los hombres, y en particular a los hombres negros, mientras hace campaña para ser reelegido para un segundo mandato.

En las entrevistas publicadas el lunes, Harris dice que Trump no tiene propuestas que ayuden a las personas que verán sus conversaciones.