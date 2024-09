Trump se declarará no culpable de los cargos de una acusación reformulada

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump se declarará no culpable en una acusación reformulada que mantiene los cargos de intento de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, según una declaración judicial presentada este martes.

Trump renunció a su derecho a estar presente en la lectura de cargos y dio instrucciones a sus abogados para que digan que se declara no culpable.

El fiscal especial Jack Smith presentó la semana pasada una nueva acusación contra Trump por los cargos de intentar alterar los resultados de las elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden.

La acusación reformulada mantiene los mismos cuatro delitos contra el republicano que la anterior, pero toma en consideración un reciente fallo de la Corte Suprema que otorga a un expresidente amplia inmunidad frente a un proceso penal.

La jueza de distrito Tanya Chutkan accedió a la petición de Trump de no comparecer en persona en la vista y dijo que se celebrará al mismo tiempo que una sesión preliminar sobre el estado del caso el jueves.

La imputación reformulada elimina las partes que se verían potencialmente afectadas por la sentencia sobre la inmunidad presidencial del máximo tribunal, integrado por una mayoría de magistrados conservadores.

Mantiene lo esencial y afirma que Trump perdió en 2020 pero «estaba decidido a permanecer en el poder» e intentó alterar los resultados.

La Corte Suprema dictaminó en julio que un expresidente tiene amplia inmunidad frente un proceso penal por actos oficiales realizados mientras está en el cargo, pero puede ser procesado por actos no oficiales.

La defensa de Trump ha intentado retrasar el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el exmagnate es el candidato del Partido Republicano contra la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris.

Trump es acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial: la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021 que no pudo celebrarse por la irrupción violenta de simpatizantes del expresidente.

También se le acusa de intentar privar de sus derechos a los votantes estadounidenses con una campaña de afirmaciones falsas de que ganó las elecciones de 2020.

Inicialmente, el juicio estaba previsto para el 4 de marzo, pero se suspendió porque sus abogados presentaron la demanda de inmunidad presidencial ante la Corte Suprema.

Trump fue condenado en Nueva York en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir pagos de dinero con el fin de silenciar a la actriz porno Stormy Daniels.

La sentencia está programada para el 18 de septiembre.

Trump también se enfrenta a cargos en Georgia por sus presuntos esfuerzos por alterar el resultado de las elecciones de 2020.