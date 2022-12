Trump reprendido por llamar a suspender la Constitución por las elecciones

El expresidente Donald Trump enfrentó el domingo una reprimenda de funcionarios de ambos partidos después de pedir la “terminación” de partes de la Constitución por su mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Trump, quien anunció el mes pasado que se postulará nuevamente para presidente, hizo el reclamo durante el fin de semana en su plataforma de redes sociales Truth.

“Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las normas, reglamentos y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución”, escribió. “¡Nuestros grandes ‘Fundadores’ no querían, y no aprobarían, Elecciones Falsas y Fraudulentas!”

El líder demócrata entrante de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, describió el domingo la declaración de Trump como extraña y extrema y dijo que los republicanos tendrán que elegir si continúan adoptando las opiniones antidemocráticas de Trump.

“Los republicanos van a tener que resolver sus problemas con el expresidente y decidir si van a romper con él y volver a una apariencia de sensatez o continuar apoyándose en el extremismo, no solo de Trump, sino del trumpismo, —dijo Jeffries—.

Trump, quien es el primero en ser acusado dos veces y cuyo mandato terminó con sus partidarios asaltando violentamente el Capitolio en un intento mortal por detener la transición pacífica del poder el 6 de enero de 2021, enfrenta investigaciones criminales cada vez más intensas , incluidas varias que podrían conducir a las acusaciones. Incluyen la investigación de documentos clasificados incautados por el FBI en Mar-a-Lago y las investigaciones estatales y federales en curso relacionadas con los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump el domingo, el representante Mike Turner de Ohio, el principal republicano en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que no está de acuerdo «vehementemente» y que condena «absolutamente» los comentarios, diciendo que deberían ser un factor a la hora de que los republicanos decidan quién debería liderar su partido. en 2024.

“Hay un proceso político que tiene que avanzar antes de que alguien sea favorito o incluso el candidato del partido”, dijo. “Creo que la gente ciertamente tendrá en cuenta una declaración como esta al evaluar a un candidato”.

El representante electo Mike Lawler, RN.Y., también se opuso a los comentarios y dijo que era hora de dejar de centrarse en las «quejas de elecciones anteriores».

“La Constitución se establece por una razón, para proteger los derechos de todos los estadounidenses”, dijo Lawler. “Creo que el expresidente haría bien en centrarse en el futuro, si va a postularse nuevamente para presidente”.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, dijera que revelaría cómo Twitter participó en la “supresión de la libertad de expresión” antes de las elecciones de 2020. Pero los archivos publicados el viernes, que se centraron en la respuesta confusa de la compañía de tecnología a una historia sobre Hunter, el hijo de Biden, no muestran a los demócratas tratando de limitar la historia.

El sábado, la Casa Blanca atacó a Trump y dijo: “No puedes amar a Estados Unidos solo cuando ganas”.

“La Constitución estadounidense es un documento sacrosanto que durante más de 200 años ha garantizado que la libertad y el estado de derecho prevalezcan en nuestro gran país”, dijo el portavoz Andrew Bates en un comunicado. “Atacar la Constitución y todo lo que representa es un anatema para el alma de nuestra nación”.

Jeffries apareció en «This Week» de ABC, Turner habló en «Face the Nation» de CBS y Lawler estuvo en «State of the Union» de CNN.