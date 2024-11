Trump prometió reconocimiento federal para la tribu Lumbee. ¿Lo cumplirá?

Cuando Kamala Harris y Donald Trump hicieron campaña en Carolina del Norte, ambos candidatos cortejaron a una tribu reconocida allí por el estado, cuyos 55.000 miembros podrían haber ayudado a inclinar la balanza en el estado clave.

En septiembre, Trump prometió que firmaría una ley para otorgar reconocimiento federal a la tribu Lumbee, una distinción que le permitiría acceder a fondos federales. Finalmente, ganó en Carolina del Norte por más de 3 puntos porcentuales, en parte debido al continuo apoyo de los votantes Lumbee.

Ahora, mientras Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca en enero, la promesa se pondrá a prueba. Tiene aliados republicanos en el Congreso en este tema, y ​​ahora los lumbee, así como las naciones tribales de todo el país, están observando de cerca para ver qué sucederá a continuación.

Las naciones tribales suelen recibir el reconocimiento federal mediante una solicitud presentada ante el Departamento del Interior, pero los Lumbee llevan muchos años intentando eludir ese proceso recurriendo al Congreso. El presidente John Lowery calificó el proceso de solicitud del Departamento del Interior de “defectuoso” y excesivamente largo y dijo que debería ser responsabilidad del Congreso corregir lo que él llama un error histórico.

«Es una locura que estemos sentados aquí luchando esta batalla, y tengo que decirles que seré real en 2024», dijo Lowery.

Tras las elecciones presidenciales, los Lumbee esperan que su causa cobre impulso, pero se enfrentan a una oposición profundamente arraigada por parte de las naciones tribales de todo el país.

Hay preguntas sobre el próximo movimiento de Trump

Varias tribus, incluida la única que está reconocida a nivel federal en Carolina del Norte, sostienen que si la tribu Lumbee quiere el reconocimiento federal, debería pasar por el proceso formal en el Departamento del Interior. Una persona familiarizada con el pensamiento de Trump dijo que el presidente electo exigirá a la tribu Lumbee que haga precisamente eso, y que no firmará un proyecto de ley de reconocimiento de los Lumbee. La persona pidió el anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre las opiniones de Trump.

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, dijo que “ninguna política debe considerarse oficial a menos que provenga directamente del presidente Trump”.

El reconocimiento federal es de enorme importancia, ya que implica el acceso a recursos como la atención médica a través de los Servicios de Salud Indígena y la capacidad de crear una base territorial, como las reservas, mediante el proceso de conversión de tierras en fideicomisos. Pero antes de que eso ocurra, una nación tribal tiene que presentar una solicitud exitosa ante la Oficina de Reconocimiento Federal, un departamento dentro del Interior.

La tribu Lumbee solicitó el reconocimiento federal, pero esa petición fue denegada en 1985 porque “no podía establecer la descendencia del grupo, ni cultural, ni política ni genealógicamente, de ninguna tribu que existiera históricamente en la zona”.

En 2016, el Departamento del Interior revocó una decisión que prohibía a la tribu Lumbee volver a presentar su solicitud, pero los Lumbee optaron por la vía del Congreso.

Obtener el reconocimiento federal a través de la legislación es una vía poco común, pero no inaudita. Sin embargo, el enfoque de los Lumbee ha avivado un debate latente tanto en el territorio indígena como en el Congreso sobre la identidad indígena y la nacionalidad tribal.

Los Lumbee han recibido el apoyo de miembros de ambos partidos.

Los miembros del Congreso de ambos partidos han apoyado el reconocimiento de los Lumbee a través de la legislación, incluido el senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin, miembro de la Nación Cherokee que hizo campaña por Trump en Carolina del Norte y respaldó la legislación.

Pero quizás el aliado más ardiente de la tribu reconocida por el estado en el Congreso es el senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, quien se postula para la reelección en 2026.

Tillis presentó la Ley de Equidad para los Lumbee el año pasado y ha sido un firme defensor de los Lumbee. En entrevistas con The Associated Press, varios líderes tribales, cabilderos y defensores dijeron que Tillis les había dicho directamente o por su personal que el senador está bloqueando y seguirá bloqueando ciertos proyectos de ley respaldados por naciones tribales a menos que los líderes de esas tribus apoyen a los Lumbee.

Según las personas entrevistadas por la AP, uno de los proyectos de ley que ha prometido bloquear es una transferencia de tierras que permitiría a la Autoridad del Valle de Tennessee devolver 70 acres de tierra a la Banda Oriental de Indios Cherokee, la única nación tribal reconocida por el gobierno federal en el estado de Tillis. Permitiría a la tribu poner en fideicomiso la tierra del condado de Monroe, Tennessee. La parcela es parte de las tierras de origen de la nación tribal y contiene el lugar de nacimiento de Sequoyah.

«Es espantoso para mí. Es vergonzoso», dijo el jefe principal de la Banda Oriental de Indios Cherokee, Michell Hicks. Dijo que Tillis le dijo a principios de este año que detendría cualquier legislación relacionada con la Banda Oriental a menos que Hicks le prometiera su apoyo.

Hicks se encuentra entre los líderes tribales que cuestionan la validez de las reivindicaciones históricas de los Lumbee, y dijo que eso está fuera de discusión. En un momento dado, hace aproximadamente un siglo, los Lumbee eran conocidos como los indios Cherokee del condado de Robeson, y desde hace muchos años las tres tribus Cherokee (la Banda Oriental, la Nación Cherokee y la Banda Unida Keetoowah de Indios Cherokee) han denunciado esto y se han opuesto abiertamente a conceder a los Lumbee el reconocimiento federal.

Los representantes de Tillis declinaron hacer comentarios.

La semana pasada, Tillis detuvo una legislación que habría permitido la preservación del lugar de la masacre de Wounded Knee . Al hacerlo, criticó a los líderes de las tribus sioux oglala y sioux del río Cheyenne, que han respaldado la medida de preservación, por no apoyar sus esfuerzos para reconocer a los lumbee a nivel federal.

“No se trata de ustedes”, dijo Tillis a las dos naciones tribales, que reconoció que habían estado tratando durante un siglo de preservar el lugar de la masacre. “Pero deben saber que sus líderes están jugando un juego que, en última instancia, me obligará a tomar una posición”.

Tillis sugirió que se trataba de un “cartel de casinos” impulsado en parte por la Banda Oriental de Indios Cherokee y un abogado de Osage llamado Wilson Pipestem que trabaja para la tribu, que está tratando de evitar que los Lumbee obtengan reconocimiento, lo que un día podría llevar a los Lumbee a abrir sus propios casinos. Tillis amenazó con seguir nombrando públicamente a los líderes tribales y a sus empleados que, en su opinión, estaban obstaculizando su proyecto de ley.

En una declaración a la AP, Pipestem dijo que Tillis debería “pedir disculpas a los líderes tribales por sus falsas acusaciones y tácticas sin escrúpulos”.

Lowery reconoció que Tillis ha retrasado ambas piezas legislativas, pero dijo que no lo ha hecho por orden de los Lumbee.

“Si ha suspendido el proyecto de ley es porque se puso en contacto con los líderes tribales para ver cuál es su postura al respecto, y aparentemente le han dicho que no lo apoyan”, dijo Lowery. “Así que dijo: ‘Bueno, si no pueden apoyar mi proyecto de ley, yo no puedo apoyar el suyo’”.