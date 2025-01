Trump ofreció una abundante serie de promesas de campaña que vencen el primer día

Donald Trump , que el lunes asumirá nuevamente la presidencia, deberá cumplir una buena parte de sus promesas incluso antes de que acabe el día. Una de esas promesas es que te marearás.

«Se te mareará la cabeza cuando veas lo que va a pasar», dijo sobre el primer día.

Mantenga la calma. Esto es algo de lo que el republicano prometió a los votantes que haría en su primer día en el cargo:

— Lanzar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos para eliminar a todas las personas que se encuentran ilegalmente en el país.

— Cerrar la frontera.

— Poner fin a la ciudadanía automática para todos los nacidos en Estados Unidos, conocida como ciudadanía por derecho de nacimiento .

— Firmar los indultos para algunos o muchos de los condenados o acusados ​​por el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 .

— Imponer un arancel del 25% a todo lo importado de México y Canadá y agregar un arancel del 10% a los derechos ya impuestos a los productos procedentes de China.

— Incluso antes del lunes, hay que poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania .

— Poner fin a lo que él llama el “mandato de vehículos eléctricos”.

— Declarar una emergencia energética nacional para estimular la aprobación de más perforaciones , oleoductos, refinerías, plantas de energía y reactores.

— Recortar el dinero federal a las escuelas que imponen “la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados sobre los hombros de nuestros niños”. También recortar el dinero a cualquier escuela que obligue a vacunarse o a usar mascarilla.

¿Todo eso el lunes?

No es probable. Trump simplemente no puede lograr todo lo que dijo que haría el primer día porque hay dos ramas más del gobierno: el Congreso y los tribunales. El derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, por ejemplo, no puede terminarse de un plumazo. (Además, en 2017 consideró que el 21 de enero —su primer día completo en el cargo después de la investidura del 20 de enero— era su primer día.)

Pero, como lo han hecho otros presidentes —y como lo hizo Trump de manera agresiva y con resultados decididamente mixtos en su primer mandato—, rápidamente pondrá a prueba los límites de su poder ejecutivo.

Tiene el poder de indultar y puede dirigir las medidas de control fronterizo, ajustar los aranceles y encontrar formas de estimular la producción de energía sin que el Congreso tenga que aprobar necesariamente una ley. Sin embargo, muchas de sus órdenes ejecutivas serán esencialmente declaraciones de intenciones, preparativos para las luchas que vendrán.

He aquí un vistazo más de cerca a lo que prometió hacer el día 1:

INMIGRACIÓN

LA PROMESA: “El primer día lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”.

Bajo esta promesa central, Trump declararía unilateralmente una emergencia nacional para preparar el terreno para rastrear a millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos y retenerlas en enormes centros de detención hasta que puedan ser expulsadas del país.

¿QUÉ PODRÍA HACER?: Las fuerzas policiales nacionales y la Guardia Nacional de algunos estados podrían estar facultadas para ayudar a los agentes federales en un esfuerzo extraordinario por localizar y deportar a millones de personas. Como desincentivo para cruzar ilegalmente a Estados Unidos, no se ha puesto a prueba su eficacia. Los cruces ilegales aumentaron durante la administración Biden antes de caer recientemente y rondar su nivel más bajo en cuatro años.

¿QUÉ TAN EN SERIO ES?: Trump hizo esta promesa central en un mitin tras otro y en otros comentarios públicos. No está claro si la declaración de emergencia nacional se produciría como parte de su lanzamiento el primer día o después.

LO QUE DIJO EN LA CAMPAÑA: “El día que preste juramento al cargo, terminará la invasión migratoria y comenzará la restauración de nuestro país. … El primer día lanzaré el programa de deportación más grande de la historia de Estados Unidos. Rescataré todas las ciudades y pueblos que hayan sido invadidos y conquistados”. — Kinston, Carolina del Norte, manifestación, 3 de noviembre de 2024.

DESDE LAS ELECCIONES: Trump dijo en una entrevista con la revista Time que la prohibición federal de usar fuerzas militares para la mayoría de las medidas de seguridad interna no debería aplicarse “si es una invasión de nuestro país, y yo lo considero una invasión de nuestro país”.

«Y creo que en muchos casos, los alguaciles y las fuerzas del orden van a necesitar ayuda. También contaremos con la Guardia Nacional», dijo durante la entrevista de noviembre de 2024.

— En una posible evasiva de su promesa de deportar a todos los que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, Trump dijo: “Empezaremos con los criminales y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con los demás y veremos cómo resulta”. — “Meet the Press”, 8 de diciembre de 2024.

EN EL PASADO: La administración de Dwight Eisenhower en la década de 1950 y la de Franklin Roosevelt en la de 1930 llevaron a cabo deportaciones masivas, específicamente de mexicanos. Se estima que la cantidad de personas expulsadas de los EE. UU. en la deportación de la década de 1950 oscila entre varios cientos de miles y 1,3 millones. Muchos eran ciudadanos estadounidenses descendientes de inmigrantes mexicanos. Se estima que una deportación de la era de FDR expulsó a un millón o más de personas, la mayoría de las cuales tenían ciudadanía estadounidense.

LA PROMESA: Cerrar la frontera de Estados Unidos.

LO QUE DIJO EN LA CAMPAÑA: “Y el primer día, cerraré la frontera y detendré la invasión de criminales ilegales que ingresan a nuestro país”. — Manifestación en Coachella, California, 12 de octubre de 2024.

¿QUÉ TAN EN SERIO ES?: No se toma en serio el cierre de las fronteras terrestres de Estados Unidos, como prometió. En cambio, pretende presentar desde el primer día medidas administrativas para reforzar la aplicación de la ley contra el ingreso de delincuentes.

DESDE LAS ELECCIONES: El asesor de Trump, Jason Miller, se retractó: “Ahora, cuando se dice que hay que cerrar la frontera, la impresión es que nadie puede ir y venir. La frontera estará cerrada para quienes intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos. Así que hay una distinción. Quiero asegurarme de que la gente no piense que, de repente, todo el comercio entre los países o el comercio tradicional se va a cerrar”. — Entrevista con NPR News, 17 de diciembre de 2024.

LA PROMESA: El primer día, poner fin a la ciudadanía automática para todos los nacidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de padres que llegaron al país ilegalmente.

LO QUE DIJO EN LA CAMPAÑA: “Firmaré una orden ejecutiva el primer día que ponga fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes ilegales”. — Pickens, Carolina del Sur, manifestación, 1 de julio de 2023.

QUÉ SIGNIFICA SI CUMPLE LA PROMESA: Esta es una promesa rota que está esperando hacerse realidad.

Es muy poco probable que Trump logre cumplir su promesa con una simple orden ejecutiva, porque la ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Constitución. Solo podría embarcarse en una ardua tarea para conseguir el apoyo que se necesitaría no solo para obtener la aprobación del Congreso, sino también para cambiar la 14ª Enmienda, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

DESDE LAS ELECCIONES: En un comentario en el que reconoce que una orden ejecutiva puede no ser suficiente para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento: “Tal vez tengamos que volver a la gente”. — “Meet the Press” de NBC, 8 de diciembre de 2024.

TARIFAS

LA PROMESA (POST-ELECCIONAL): Imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de Canadá y México y poner un arancel adicional del 10% a todo lo que provenga de China, como una de sus primeras órdenes ejecutivas al convertirse en presidente.

LO QUE SIGNIFICARÁ SI CUMPLE SU PROMESA: Un shock sísmico para las economías altamente integradas de América del Norte, que casi con certeza resultará en precios más altos para los consumidores y probablemente en represalias contra las exportaciones estadounidenses. También fortalecería los incentivos para producir más en Estados Unidos y aumentaría la presión para restringir los flujos migratorios y el contrabando de drogas.

¿QUÉ TAN SERIO ES?: Serio en términos generales, tal vez no en los detalles aquí.

Trump claramente apoya el aumento de los aranceles para incentivar una mayor producción nacional, pero su amenaza podría ser en parte una moneda de cambio. El tamaño y el alcance de los aranceles pueden cambiar, dependiendo de cómo respondan los tres países antes de que asuma el cargo.

Trump ha vinculado esta fuerte ronda de aranceles a lo que él llama el fracaso de estos países para frenar el flujo de fentanilo de fabricación china que se introduce de contrabando en Estados Unidos o para tomar medidas efectivas por su parte contra las oleadas de migración en las fronteras. Esa postura puede dejar margen para la negociación o la revisión.

LO QUE DIJO : “El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre TODOS los productos que ingresen a Estados Unidos”. Además, “cobraremos a China un arancel adicional del 10%, además de cualquier arancel adicional, sobre todos sus numerosos productos que ingresen a Estados Unidos” hasta que China detenga el flujo de drogas hacia Estados Unidos – publicaciones de Truth Social, 25 de noviembre de 2024.

COBERTURA POSTELECTORAL : “Lo ajustaremos un poco” si los aranceles simplemente se trasladan a los consumidores en forma de precios más altos, como suele ser el caso. — “Meet the Press”, 8 de diciembre de 2024.

Les dio a los líderes mexicanos y canadienses una oportunidad para evitar el arancel al decir que lo impondrá “si no se detiene”, refiriéndose al flujo de drogas y los cruces ilegales.

EN EL PASADO: Trump impuso aranceles más altos a 360 mil millones de dólares en productos chinos durante su primer mandato. El demócrata Joe Biden no solo mantuvo esas sanciones como presidente, sino que impuso un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos. Trump también renegoció partes del acuerdo de libre comercio con Canadá y México en términos que consideró más favorables para Estados Unidos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO

LA PROMESA: “El primer día, firmaré una nueva orden ejecutiva para recortar la financiación federal a cualquier escuela, imponiendo la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados sobre los hombros de nuestros niños. Y no daré ni un centavo a ninguna escuela que obligue a vacunarse o a usar mascarillas”. — Manifestación en Atlanta, 3 de agosto de 2024.

QUÉ SIGNIFICA SI CUMPLE SU PROMESA : Es poco probable que se logren recortes tan amplios mediante una medida ejecutiva, a menos que se apruebe una ley, que seguramente no estará en vigor en su primer día. Aun así, Trump podría usar su amenaza como arma en ciertas situaciones.

Trump también había prometido el primer día de la administración Biden que eliminaría las protecciones del Título IX que prohíben la discriminación contra los estudiantes por su identidad de género y orientación sexual. Pero este mes un juez federal anuló esas regulaciones, al dictaminar que excedían la autoridad presidencial.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

LA PROMESA: “Terminaré con el mandato de vehículos eléctricos el primer día”. — Discurso de la Convención Nacional Republicana, 18 de julio de 2024.

QUÉ SIGNIFICA SI CUMPLE SU PROMESA: No está del todo claro, porque no hay un mandato federal específico para los vehículos eléctricos que se deba poner fin. Pero es probable que intente flexibilizar las normas de contaminación de los tubos de escape y de ahorro de combustible de la era Biden que son un incentivo para que los fabricantes de automóviles vendan y los consumidores compren más vehículos eléctricos. Tampoco está claro si Trump tiene la intención de revocar un crédito fiscal federal de hasta 7.500 dólares para la compra de un nuevo vehículo eléctrico.

¿QUÉ TAN EN SERIO ES?: Hizo la promesa del primer día en un mitin tras otro, a menudo con palabras idénticas. Le dijo al podcaster Joe Rogan que podría tardar dos días.

LO QUE DIJO: “Cancelaré el mandato absurdo de Kamala sobre vehículos eléctricos”. — Grand Rapids, Michigan, 4 de noviembre de 2024.

DESDE LAS ELECCIONES: “Queremos que la gente compre coches eléctricos”, pero “vamos a poner fin de inmediato a la obligación de que los coches sean eléctricos. Es ridículo”. — “Meet the Press”, 8 de diciembre de 2024.

EN EL PASADO: Trump eliminó una serie de límites a la contaminación de los automóviles impuestos por la era Obama durante su primer mandato. Biden actuó rápidamente para revertir esa decisión.

6 DE ENERO

LA PROMESA: Indultar a algunas o muchas de las personas condenadas o acusadas de delitos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021: “Firmaré sus indultos el primer día”.

LO QUE SIGNIFICA SI CUMPLE SU PROMESA: Libertad y eliminación de antecedentes penales para algunos de los encarcelados por los delitos del 6 de enero e impunidad para otros condenados o en espera de juicio. Como ha descrito su proceso prometido, también significa que su equipo de transición está revisando los casos del 6 de enero para determinar quién merece un indulto el 20 de enero, independientemente de cómo hayan fallado los tribunales .

¿QUÉ TAN EN SERIO ES?: Una promesa clave, hecha en repetidas ocasiones, aunque el alcance de sus indultos prometidos ha variado desde cubrir a todos los alborotadores que fueron acusados ​​o condenados, hasta la mayoría, pasando por aquellos que son inocentes a su juicio, ya sean condenados o no.

LO QUE DIJO EN LA CAMPAÑA: “En el momento en que ganemos, revisaremos rápidamente los casos de todos los presos políticos injustamente victimizados por el régimen de Harris, y firmaré sus indultos el primer día”. — Manifestación en Mosinee, Wisconsin, 7 de septiembre de 2024.

“Oh, por supuesto, lo haría”, dijo cuando se le preguntó sobre el indulto a los alborotadores del 6 de enero. “Si son inocentes, si son inocentes, los indultaría”. Esto podría incluir a algunos que fueron condenados bajo “un sistema muy duro”. — Entrevista de la Asociación Nacional de Periodistas Negros , 31 de julio de 2024.

DESDE LAS ELECCIONES: Cuando se le preguntó si todavía tiene la intención de indultar a los alborotadores del 6 de enero en su primer día, dijo: “Lo estamos considerando ahora mismo. Lo más probable es que sí. … Lo más probable es que lo haga muy rápidamente”. — “Meet the Press”, 8 de diciembre de 2024.

«Vamos a analizar cada caso individual y lo haremos muy rápidamente, y comenzará en la primera hora que asuma el cargo. Y una gran mayoría de ellos no deberían estar en la cárcel». — Revista Time, 12 de diciembre de 2024.

EN EL PASADO: Los comentarios de Trump desde la Casa Blanca el 13 de enero de 2021, antes de dar marcha atrás y caracterizar a los alborotadores como patriotas que protestaron mayoritariamente de manera pacífica: “Me gustaría comenzar abordando el atroz ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Como todos los estadounidenses, estoy indignado por la violencia, la anarquía y el caos. Desplegué de inmediato a la Guardia Nacional y a las fuerzas del orden federales para asegurar el edificio y expulsar a los intrusos. Estados Unidos es, y siempre debe ser, una nación de ley y orden. Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense”.

ENERGÍA

LA PROMESA: Declarar una emergencia energética nacional y aprobar nuevos proyectos energéticos “a partir del primer día”.

QUÉ SIGNIFICA SI CUMPLE SU PROMESA: Una emergencia nacional podría darle más autoridad para actuar unilateralmente. Sigue siendo cuestionable cuánto se puede lograr en este frente sin la acción del Congreso. Pero puede revertir las órdenes ejecutivas de Biden sobre energía renovable y protección ambiental.

¿QUÉ TAN EN SERIO ES?: Mucho. “Perfora, nena, perfora” era un mantra que rivalizaba con “Hagamos a Estados Unidos grande otra vez” en sus comentarios públicos.

LO QUE DIJO EN LA CAMPAÑA: “Desde el primer día, aprobaré nuevas perforaciones, nuevos oleoductos, nuevas refinerías, nuevas plantas de energía, nuevos reactores y reduciremos la burocracia”. — Manifestación en Potterville, Michigan, 29 de agosto de 2024.

“Emitiré inmediatamente una declaración de emergencia nacional para lograr un aumento masivo del suministro de energía a nivel nacional”. — Discurso en el New York Economic Club, 5 de septiembre de 2024.

GUERRA RUSIA-UCRANIA

LA PROMESA : Terminar la guerra antes de asumir el cargo.

LO QUE DIJO EN LA CAMPAÑA: “Haré que termine la guerra con Ucrania y Rusia. Si soy presidente electo, lo haré antes incluso de convertirme en presidente”. — “Fox & Friends” de Fox News Channel, 11 de septiembre de 2024.

SEGURIDAD POST-ELECCIONAL: Su promesa de poner fin a la guerra antes de asumir el cargo —o ponerle fin en 24 horas, como él mismo decía a veces— está a punto de romperse.

Se ha estado adaptando a esa realidad: “Creo que el Medio Oriente es un problema más fácil de manejar que lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Bien, solo quiero decirlo desde el principio: el Medio Oriente se va a resolver”. — Revista Time, 13 de diciembre de 2024.

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, dijo al día siguiente de las elecciones que Trump llevaría a los líderes ruso y ucranianos a la mesa de negociaciones el primer día. Eso no es poner fin a una guerra, como prometió, antes del lunes.

‘ESTADO PROFUNDO’

LA PROMESA : Lanzar un esfuerzo para despedir o neutralizar de alguna otra manera la influencia de los empleados federales que él considera desleales y un impedimento para su agenda. Además, utilizar la intimidación legal u otros medios para aplastar a quienes él considera sus enemigos políticos.

LO QUE DIJO EN LA CAMPAÑA: “Demoleremos el ‘estado profundo’. Expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno. Expulsaremos a los globalistas. Expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas. Echaremos a un lado a la clase política enferma que odia a nuestro país. Acabaremos con los medios de noticias falsas”. — Windham, New Hampshire, manifestación, 8 de agosto de 2023.

“Vamos a encontrar a los actores del ‘estado profundo’ que se han infiltrado en el gobierno, los despediremos y los escoltaremos fuera de los edificios federales, y todo sucederá muy rápido”. — Manifestación en Columbia, Carolina del Sur, 28 de enero de 2023.

“Verán que, desde el primer día de mi presidencia, el ‘estado profundo’ está destruyendo nuestra nación. Pero la situación debe cambiar y destruiremos rápidamente al ‘estado profundo’”, discurso pronunciado en la cena del Partido Republicano de Alabama en Montgomery, el 4 de agosto de 2023.

QUÉ SIGNIFICA SI CUMPLE SU PROMESA: Un primer paso probable es una orden ejecutiva que busque reclasificar a decenas de miles de funcionarios públicos apolíticos y con protección laboral como designados políticos, sujetos a ser despedidos a voluntad. Lo haría reviviendo su orden del Anexo F de 2020, que Biden revocó cuando asumió el cargo.

Después de las elecciones, ABC News resolvió una demanda por difamación presentada por Trump, acordando contribuir con 15 millones de dólares a su fundación presidencial, y demandó a The Des Moines Register y a su encuestadora por “interferencia descarada en las elecciones” al publicar una encuesta defectuosa el fin de semana anterior a las elecciones que encontró a la demócrata Kamala Harris liderando a Trump en el estado.