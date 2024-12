Trump nomina a Ronald Johnson como embajador en México para combatir «delitos» de migrantes

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado este martes a Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, un puesto crucial para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos de sus prioridades.

«¡Enhorabuena Ron! Juntos, pondremos fin a los delitos cometidos por migrantes, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país y ¡HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO OTRA VEZ!», escribió el republicano en su red Truth Social, utilizando mayúsculas.

Johnson hizo carrera en el ejército y trabajó en la Agencia Central de Inteligencia antes de ser embajador en El Salvador durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

«Trabajó incansablemente con las autoridades salvadoreñas y nuestro equipo para reducir los delitos violentos y la migración ilegal a los niveles más bajos de la historia», asegura el magnate.

Trabajará en estrecha colaboración con Marco Rubio, elegido jefe de la diplomacia, «para promover la seguridad y la prosperidad de nuestra nación a través de políticas exteriores sólidas que prioricen a Estados Unidos», agrega.

Ambas nominaciones están pendientes de confirmación en el Senado después que Trump asuma el 20 de enero.

Trump acusa a los principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá y México, de no hacer lo suficiente para detener el flujo de migrantes sin visa y el tráfico de drogas por las fronteras, y ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones de estos países.

Y eso a pesar de que ambos forman parte de un acuerdo trilateral de libre comercio con Estados Unidos, el T-MEC.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le contestó por carta. «Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a detener el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos», escribió hace 15 días.

Ambos mantuvieron al menos una conversación telefónica, según él «maravillosa», lo que no ha impedido que el republicano siga considerando al vecino del Sur como una carga.

«¿Por qué estamos subvencionando a estos países?», dijo Trump en una entrevista televisada que se emitió el domingo, refiriéndose a México y Canadá.

«Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un estado» de Estados Unidos, declaró a la NBC.