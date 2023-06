Trump llega a la corte de Miami para una comparecencia histórica

El expresidente Donald Trump llegó el martes por la tarde al juzgado federal de Miami para entregarse formalmente a las autoridades antes de comparecer ante el tribunal por cargos que lo acusan de acaparamiento ilegal de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Se esperaba que se enfrentara a un juez magistrado, lo que daría inicio a un proceso legal que se desarrollará en el apogeo de la campaña presidencial de 2024 y tendrá profundas consecuencias no solo para su futuro político sino, más urgentemente, para su propia libertad personal.

Cuatro SUV negros ingresaron al garaje debajo del juzgado de Miami, seguidos por agentes de policía, antes de su comparecencia programada para las 3:00 p. m. Un quinto SUV negro permaneció afuera. La seguridad se mantuvo estricta fuera del edificio, pero no hubo signos de interrupciones significativas.

Trump abordó su comparecencia con bravuconería característica, insistiendo como lo ha hecho durante años de problemas legales en que no ha hecho nada malo y que estaba siendo perseguido por motivos políticos. Pero la gravedad del momento fue inconfundible cuando respondió a 37 cargos por delitos graves que lo acusan de retener deliberadamente registros clasificados que, según los fiscales, podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional si se expusieran, y luego tratar de ocultarlos de los investigadores que exigieron que se los devolvieran.

El caso está cargado de implicaciones políticas para Trump, de 76 años, quien actualmente ocupa el lugar dominante en los primeros días de las primarias presidenciales republicanas de 2024. Pero también plantea un profundo impacto legal dada la perspectiva de una sentencia de prisión de años. Incluso para un acusado cuya vida posterior a la presidencia ha estado dominada por las investigaciones, la investigación de documentos se ha destacado tanto por el volumen aparente de pruebas acumuladas por los fiscales como por la gravedad de las acusaciones.

También es un momento decisivo para un Departamento de Justicia que hasta la semana pasada nunca antes había presentado cargos contra un expresidente. El fiscal general Merrick Garland , designado por el presidente Joe Biden, trató de aislar al departamento de los ataques políticos al entregar la propiedad del caso el año pasado a un abogado especial, Jack Smith , quien el viernes declaró: “Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos”.

La lectura de cargos, aunque en gran parte de naturaleza procesal, es la más reciente de un juicio público sin precedentes este año para Trump, quien enfrenta cargos en Nueva York derivados de pagos de dinero secreto durante su campaña presidencial de 2016, así como investigaciones en curso en Washington y Atlanta sobre los esfuerzos para deshacer los resultados de la carrera 2020. Ha tratado de proyectar confianza frente al peligro legal inconfundible, atacando a Smith como “un enemigo de Trump”, prometiendo permanecer en la contienda y programando un discurso y una recaudación de fondos para el martes por la noche en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

“Están usando esto porque no pueden ganar las elecciones de manera justa y directa”, dijo Trump el lunes en una entrevista con Americano Media.

La comparecencia ante el tribunal también se desarrolla en el contexto de posibles protestas. Algunos patrocinadores de alto perfil han utilizado una retórica mordaz para expresar su apoyo. El propio Trump ha alentado a sus partidarios a unirse a una protesta planificada el martes en el juzgado de Miami, donde se espera que se entregue a las autoridades.

No se espera que Trump sea sometido a una foto policial, según una persona familiarizada con la situación. Por lo general, las agencias del Departamento de Justicia, como el FBI y el Servicio de Alguaciles de EE. UU., toman una foto de reserva como parte del proceso de arresto y la foto se carga en una base de datos compartida de las fuerzas del orden.

Algunos partidarios de Trump también planeaban cargar autobuses para dirigirse a Miami desde otras partes de Florida, lo que genera preocupación para los agentes del orden que se preparan para posibles disturbios en los alrededores del juzgado. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que la ciudad estaría lista, y el jefe de policía, Manuel A. Morales, dijo que el centro podría ver desde unos pocos miles hasta 50,000 manifestantes.

Entre los que llegaron la madrugada del martes estaban el dúo de padre e hijo de Florencio y Kevin Rodríguez, quienes llegaron a Estados Unidos hace quince años como solicitantes de asilo que huían de la dictadura en Cuba.

Con una camiseta que dice “Jesús es mi salvador, Trump mi presidente”, el joven Rodríguez, Kevin, dijo que era posible que Trump fuera culpable de retener ilegalmente documentos clasificados. Pero cuestionó la imparcialidad de los procedimientos a la luz de otras investigaciones de información clasificada sobre los demócratas, incluida la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el presidente Joe Biden.

Clinton no fue acusada de enviar información clasificada en un servidor de correo electrónico privado después de que los investigadores del FBI concluyeron que no tenía la intención de infringir la ley. La investigación de Biden permanece abierta, pero no ha surgido evidencia que sugiera que actuó deliberadamente, un reclamo central en la acusación de Trump.

“Nunca abandonamos a nuestros amigos, aquellos que aman este país y nuestra libertad”, agregó Rodríguez, destacando la firme oposición de Trump al gobierno comunista de Cuba.

La multitud también incluía a la personalidad de Internet de extrema derecha Anthime Gionet, quien cumplió una sentencia de prisión de dos meses por transmitir videos en vivo mientras irrumpía en el Capitolio de los EE. UU. Gionet, mejor conocido como “Baked Alaska”, estaba transmitiendo un video en vivo de sus interacciones con otras personas mientras esperaban la llegada de Trump.

A diferencia del caso de Nueva York, donde los fotógrafos produjeron imágenes de un Trump con rostro sombrío en la mesa de la defensa en la sala del tribunal, la vista del público será limitada. Por lo general, las cámaras no están permitidas en los tribunales federales, y el lunes por la noche un juez prohibió a los reporteros tener teléfonos dentro del edificio.

Un gran jurado federal en Washington había escuchado testimonios durante meses en el caso de los documentos, pero el Departamento de Justicia lo presentó en Florida, donde se encuentra el resort Mar-a-Lago de Trump y donde ocurrieron muchos de los presuntos actos de obstrucción. Aunque está previsto que Trump comparezca el martes ante un magistrado federal, el caso se asignó a una jueza de la Corte de Distrito que él nombró, Aileen Cannon , quien falló a su favor el año pasado en una disputa sobre si se podría nombrar a un maestro especial externo para revisar el caso. Documentos clasificados incautados. Un panel federal de apelaciones finalmente anuló su decisión.

No está claro qué defensas es probable que Trump cite a medida que avanza el caso. Dos de sus principales abogados anunciaron su renuncia la mañana siguiente a su acusación, y las notas y recuerdos de otro abogado, M. Evan Corcoran , se citan repetidamente a lo largo del documento de acusación de 49 páginas, lo que sugiere que los fiscales lo ven como un potencial testigo clave.

Trump ha dicho que está buscando agregar a su equipo legal, aunque no se hicieron anuncios el lunes. Se esperaba que estuviera representado en su lectura de cargos por Todd Blanche, un abogado que también lo defendió en el caso de Nueva York, y el abogado de Florida Chris Kise, quien se unió al grupo de abogados de Trump el año pasado. Bajo las reglas del distrito, los acusados ​​deben tener un abogado local para que proceda la lectura de cargos.

El Departamento de Justicia reveló el viernes una acusación que acusa a Trump de 37 cargos por delitos graves, 31 relacionados con la retención deliberada de información de defensa nacional. Otros cargos incluyen conspiración para cometer obstrucción y declaraciones falsas.

La acusación formal alega que Trump retuvo intencionalmente cientos de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago después de dejar la presidencia en enero de 2021. El material que almacenó, incluso en un baño, salón de baile, dormitorio y ducha, incluía material sobre programas nucleares, capacidades de defensa y armas de los Estados Unidos y gobiernos extranjeros y un “plan de ataque” del Pentágono, dice la acusación. La información, si se expuso, podría haber puesto en riesgo a miembros del ejército, fuentes humanas confidenciales y métodos de recopilación de inteligencia, dijeron los fiscales.

Más allá de eso, dicen los fiscales, trató de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar los documentos, incluso ordenando al asistente personal Walt Nauta, quien fue acusado junto con Trump, que moviera cajas para ocultarlos y también sugiriendo a su propio abogado que escondiera o destruyera documentos. buscado por una citación del Departamento de Justicia.