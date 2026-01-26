Trump, impasible ante la reacción al tiroteo de Minneapolis, culpa a los demócratas por el «caos»

El tiroteo fatal de un manifestante en Minneapolis por parte de un agente federal de inmigración desató un feroz debate nacional y llevó a algunos compañeros republicanos a cuestionar la dura ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, pero el presidente el domingo por la noche continuó culpando a los funcionarios demócratas.

Tras un silencio relativo el domingo, el presidente republicano, en dos extensas publicaciones en redes sociales, afirmó que los demócratas habían alentado a la gente a obstruir las operaciones policiales. También instó a los funcionarios de Minnesota a colaborar con los agentes de inmigración y a entregar a las personas que se encontraban en Estados Unidos sin autorización.

“Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida como resultado del caos generado por los demócratas”, escribió Trump en su red social Truth Social.

La negativa de Trump a dar marcha atrás en su promesa de llevar a cabo el mayor programa de deportación de la historia y el aumento de agentes de inmigración en ciudades mayoritariamente demócratas se produjeron cuando más republicanos empezaron a pedir una investigación más profunda y a expresar su malestar con algunas de las tácticas de la administración.

Trump también le dijo a The Wall Street Journal en una entrevista el domingo que su administración estaba «revisando todo», pero se negó a decir si el oficial que disparó a Alex Pretti, de 37 años, actuó apropiadamente.

“Estamos mirando, estamos revisando todo y llegaremos a una determinación”, dijo Trump.

La Casa Blanca no respondió preguntas sobre si Trump vio los videos del tiroteo en Minnesota, que parecían contradecir el relato de lo sucedido por parte de miembros de su administración, o si planeaba hablar con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien había pedido al presidente que ayudara a traer calma a la ciudad.

En cambio, Trump anunció el domingo por la noche que pediría al Congreso que aprobara una ley que prohibiera las llamadas ciudades santuario. Su administración ha intentado aplicar esta etiqueta a las comunidades basándose en su cooperación con las medidas federales de control de inmigración, entre otros factores.

Su presión para que los legisladores tomen medidas se produce incluso cuando la indignación por el tiroteo ha aumentado la posibilidad de un cierre parcial del gobierno en una semana debido a un enfrentamiento por la financiación adicional para la aplicación de la ley migratoria.

La reacción inicial de Trump al tiroteo de Pretti se produjo horas después de que ocurriera el sábado. En una publicación en su red social Truth, cuestionó por qué Pretti tenía un arma de fuego y acusó a Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de incitar a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante.

Pero durante todo el fin de semana, Trump, que rara vez deja pasar un momento importante sin hacer comentarios, no hizo ninguna aparición pública ni expresó consternación por la muerte de Pretti.

En lugar de eso, publicó en línea quejas sobre Canadá y los esfuerzos para impedirle construir un amplio salón de baile en la Casa Blanca, calificando una demanda para bloquear su construcción como «devastadora para la Casa Blanca, nuestro país y todos los involucrados».

También publicó mensajes elogiando a las tropas del Reino Unido después de que sus comentarios sobre ellas a principios de semana fueran ampliamente interpretados como un grave insulto y elogiando a los invitados que aparecen en Fox News Channel.

Cuando finalmente volvió a intervenir el domingo por la noche, mientras las críticas aumentaban, Trump no se dejó doblegar.

Pidió a Walz y a Frey, también demócrata, que entregaran para su deportación a cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente y que haya estado detenida en prisiones estatales o cárceles locales, junto con cualquiera que tenga una orden de arresto o antecedentes penales.

En sus comentarios al Wall Street Journal, Trump criticó a Pretti por llevar un arma.

“No me gustan los tiroteos. No me gustan”, dijo Trump. “Pero no me gusta que alguien entre a una protesta con un arma muy potente, completamente cargada, y dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena idea”.

Dijo que los agentes de inmigración abandonarán Minneapolis “en algún momento”, pero no ofreció un plazo.

Mientras tanto, miembros de su administración se apresuraron a decir que el tiroteo, el segundo asesinato de un ciudadano estadounidense en Minneapolis por parte de oficiales de inmigración en las últimas semanas, fue un caso de un hombre armado que provocó la violencia.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo en una publicación en las redes sociales, sin ofrecer ninguna prueba, que Pretti era “un asesino” que “intentó asesinar a agentes federales”.

El vicepresidente JD Vance compartió la publicación de Miller. Emitió otras en las que culpaba a las autoridades locales y describía lo que estaba sucediendo en Minneapolis como un «caos provocado» que era «consecuencia directa de agitadores de extrema izquierda, en colaboración con las autoridades locales».