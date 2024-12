Trump habla de su transición y victoria electoral al recibir premio Fox Nation

Sin siquiera haber asumido aún el cargo, Donald Trump dijo el jueves que ya ha logrado más que el presidente Joe Biden en todo su mandato, una afirmación desmesurada del presidente electo a solo un mes de las elecciones.

Trump, quien ha estado en gran parte refugiado en su club Mar-a-Lago en las últimas semanas mientras trabajaba para contratar personal para su nueva administración, hizo el comentario mientras se aventuraba a Long Island, Nueva York, para ser honrado como parte de los Premios Patriot anuales de Fox Nation en la plataforma de transmisión de Fox.

“Creo que han visto más cosas en las últimas dos semanas que en los últimos cuatro años”, dijo Trump a la multitud reunida en el Centro Tilles para las Artes Escénicas.

“Fue un día tremendo, una noche tremenda”, dijo, recordando su victoria electoral en un discurso de aceptación de 10 minutos que sonó como un video de los mejores momentos de sus discursos de campaña. Se completó con una interpretación en vivo de “God Bless the USA” del cantante Lee Greenwood, llamados a “sacar a los criminales de nuestro país” y una aceptación de las papeletas electorales totalmente en papel y la identificación obligatoria para votar.

Trump también destacó las conversaciones que ha tenido con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, desde que amenazó a dos de los principales socios comerciales del país con un arancel del 25% sobre todos los bienes importados a menos que hagan más para abordar los cruces fronterizos ilegales y los flujos de drogas.

“Justin llegó volando”, dijo Trump en referencia al viaje de Trudeau a Mar-a-Lago. Eso provocó que algunos en la audiencia corearan “¡51!”, un guiño a la aparente broma de Trump en su cena con Trudeau sobre que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Los premios anuales “honran y reconocen a los mejores patriotas de Estados Unidos, incluidos veteranos militares, socorristas y otros héroes inspiradores cotidianos”, según Fox. El evento fue presentado por el presentador de Fox Sean Hannity, un viejo amigo de Trump que intervino después de que el presidente electo nominara a Pete Hegseth , el presentador original, como secretario de Defensa.

Entre los homenajeados el jueves por la noche se encontraban el actor conservador y evangelista Kirk Cameron; el general Dick Cody, que utilizó su propio helicóptero para entregar suministros a la gente después del huracán Helene; y Jonathan Diller, el oficial del Departamento de Policía de Nueva York que murió durante una parada de tráfico en Queens. Su viuda, Stephanie, recibió una ovación de pie y agradeció a Trump por su apoyo. Otros también invocaron a Trump.

La ceremonia también honró a Paws of War, una organización que proporciona perros de servicio a los veteranos y ayuda a quienes sirven en el extranjero a traer animales que conocen en zonas de guerra a los EE. UU. Una de esas reuniones se desarrolló en el escenario.

Los momentos emotivos se yuxtapusieron con el tipo de política bulliciosa y desenfrenada que los espectadores leales de presentadores de Fox como Hannity esperan.

El presentador aprovechó su introducción para dar una vuelta triunfal por las elecciones, alardeando de que a los demócratas “les patearon el trasero”. Tocó “YMCA”, la canción que Trump ha usado durante mucho tiempo para cerrar sus mítines, e invitó a los miembros de la audiencia a bailar como el presidente electo. Y ofreció una serie de imitaciones, imitando el entusiasmo del ex candidato a vicepresidente Tim Walz y a Biden que parecía perdido, todo ello con un telón de fondo de la selva tropical donde habló durante un reciente viaje al Amazonas.

Más tarde, se puso un chaleco de seguridad naranja, un guiño al que usó Trump cuando dio una conferencia de prensa desde un camión de basura durante la campaña después de que Biden sugiriera que los partidarios de Trump eran basura .

El premio de Trump marca la culminación del regreso de Fox al presidente electo, quien ha tenido una relación con altibajos con la cadena en los últimos años.

En 2023, Fox pagó 787 millones de dólares para resolver una demanda por difamación presentada por Dominion Voting Systems debido a las falsas afirmaciones de personalidades de Fox que se hicieron eco de las mentiras de Trump de que las elecciones de 2020 le habían sido robadas mediante un fraude electoral masivo. Durante más de seis meses hasta la primavera de 2023, Fox mantuvo lo que muchos consideraron una «prohibición blanda» de las apariciones de Trump, y sus líderes buscaron seguir adelante. Pero cuando quedó claro que los votantes no querían hacerlo, Fox y sus personalidades se apresuraron a volver a apoyar a Trump.

Cada personalidad ha recorrido su propio camino: la ex presentadora de Fox Megyn Kelly provocó la ira de Trump en un debate de 2015 por su aguda pregunta sobre su trato a las mujeres; ahora es una popular presentadora de podcasts y partidaria de Trump. La demanda de Dominion descubrió correos electrónicos en los que el ex presentador de Fox Tucker Carlson habló despectivamente de Trump, incluso diciendo que «realmente no puede esperar» a que Trump se convierta en expresidente. Desde entonces han hecho las paces.

A pesar de todo, Trump se apresuró a recurrir a las redes sociales para criticar a Fox por contenidos que considera insuficientemente leales.

El jueves se mostró más magnánimo.

“Hay gente increíble en Fox”, dijo antes de bromear: “Hay un par que no me gustan”.

Trump ha comenzado a aparecer más en público desde que pasó la mayor parte de su transición a puertas cerradas en su club de Palm Beach, Florida. Esta semana, hizo una aparición inesperada en un servicio conmemorativo para tres agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach que murieron en un accidente automovilístico el mes pasado.

Este fin de semana, viajará a París para unirse a otros líderes y dignatarios mundiales en una ceremonia para celebrar la reapertura de la Catedral de Notre Dame , que fue devastada por un incendio hace cinco años.