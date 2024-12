Trump estaba a punto de heredar una economía fuerte

La economía estable que Donald Trump estaba a punto de heredar de repente parece un poco más inestable, y los críticos dicen que el presidente electo está contribuyendo a la incertidumbre.

El índice bursátil Dow Jones cerró el jueves prácticamente sin cambios tras haber registrado 10 días de pérdidas. La Reserva Federal considera ahora que la inflación se mantendrá obstinadamente elevada, ya que se ha vuelto cautelosa sobre los nuevos recortes de las tasas de interés previstos para el próximo año.

El miércoles, Trump hizo estallar un acuerdo presupuestario bipartidista , lo que significa que el gobierno podría cerrar después de la medianoche del sábado. Luego promovió un acuerdo alcanzado con los republicanos el jueves que los legisladores demócratas y el presidente Joe Biden consideran inaceptable. No logró obtener el umbral de dos tercios necesario para la aprobación de la Cámara. Esto se suma a una serie de amenazas arancelarias por parte de Trump que, según dijo el miércoles la Oficina de Presupuesto del Congreso, aumentarían los precios y dañarían el crecimiento sin recaudar suficientes ingresos para cubrir el resto de sus recortes de impuestos planeados.

Mientras Trump se prepara para un segundo mandato en la Casa Blanca, sus acciones para deshacer un acuerdo y reemplazarlo en menos de 24 horas ponen a prueba la proposición de que los mercados —un barómetro favorito de Trump para medir el éxito— aceptarán su mezcla de incertidumbre y drama de reality show.

Pero desde el punto de vista del mundo de Trump, la economía ya era un desastre. Eso se debe a la inflación, que actualmente es del 2,7%, y al descontento público con Biden.

“El primer día, el presidente Trump se pondrá a trabajar para lanzar la agenda desregulatoria más grande de la historia, reducir los impuestos y agilizar los permisos de perforación y fracturación hidráulica para reducir los costos de la energía y la inflación para todos los estadounidenses”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de la transición y secretaria de prensa entrante.

La turbulencia ya está empezando

Los últimos días son un recordatorio de que el crecimiento económico durante el primer mandato del republicano estuvo acompañado a menudo de turbulencias. Queda por ver si los votantes, ya exhaustos por la inflación, están listos para otra ronda de acusaciones mutuas e incertidumbre, como las que han presagiado los últimos días.

Trump prometió el miércoles en las redes sociales “luchar hasta el final” a menos que los demócratas acepten levantar el techo de la deuda como condición para la financiación a corto plazo que mantenga abierto el gobierno federal. Él y su amigo y asesor multimillonario Elon Musk también prometieron financiar a los contendientes en las elecciones primarias de 2026 de cualquier legislador republicano que se oponga al presidente electo.

Sus publicaciones en las redes sociales se produjeron después de que Musk criticara el paquete bipartidista alcanzado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, para financiar al gobierno hasta el 14 de marzo. Cuando el gobierno tuvo su último cierre parcial durante cinco semanas a partir de fines de 2018, la CBO estimó que redujo el crecimiento económico en 3 mil millones de dólares , una suma pequeña pero simbólica.

El jueves, Trump afirmó en las redes sociales que el nuevo acuerdo alcanzado entre los republicanos era un “ÉXITO” porque ampliaría el techo de la deuda hasta el 30 de enero de 2027. Insistió en que los demócratas “hagan lo que sea mejor para el país”, pero la Casa Blanca y los principales legisladores demócratas se manifestaron en contra de la propuesta.

Los demócratas también se apresuraron a aprovechar la aparente disfunción republicana, y la representante Suzan DelBene, demócrata de Washington, dijo: «Trump ha hecho muchas promesas, pero también será responsable del impacto que está teniendo en las familias».

“Supongo que Elon Musk está tomando las decisiones ahora, porque los republicanos en el Congreso son incapaces de tomar decisiones por sí solos”, dijo DelBene en una entrevista. “Simplemente esperan que alguien les diga qué hacer”.

Trump ganó las elecciones, pero el público aún desconfía

La capacidad de Trump para proyectar fuerza y ​​asegurar a los votantes que reduciría la inflación lo ayudó a ganar las elecciones de noviembre. Las acciones subieron inicialmente ante la perspectiva de recortes de impuestos y regulaciones, pero Trump aún enfrenta a un público escéptico y parece estar comenzando su presidencia desde una posición más delicada que la de Biden hace cuatro años.

La mayoría de los adultos estadounidenses (el 54%) tiene una opinión desfavorable de Trump, según la última encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La encuesta encontró que una pequeña mayoría tiene poca o ninguna confianza en su capacidad para gestionar la Casa Blanca o el gasto público. En cambio, Biden comenzó su presidencia con un índice de aprobación superior al 60%, pero fue disminuyendo constantemente a medida que empeoraba la inflación.

En cierto sentido, Trump tiene que preservar el impulso de una economía que todavía se está recuperando de las distorsiones de la era de la pandemia mientras toma una serie de decisiones políticas difíciles. En primer lugar, existe la necesidad de aumentar la autoridad legal de endeudamiento del gobierno, que él insiste en que sea parte de cualquier proyecto de ley de financiación a corto plazo para evitar un cierre. También presionará para renovar sus recortes de impuestos de 2017 que expirarán después del próximo año. A eso se suma un déficit presupuestario que se ha vuelto menos sostenible con las tasas de interés más altas.

“La economía estadounidense está en muy buena forma, tiene una fuerte tendencia subyacente de crecimiento”, dijo Douglas Holtz-Eakin, economista y presidente del American Action Forum, un centro de estudios de centroderecha. “Todos los riesgos son riesgos de política. Son riesgos de que la Fed no haya hecho lo correcto, riesgos que vienen con el tiempo: tenemos que fijar el techo de la deuda, tenemos que financiar al gobierno”.

En un discurso pronunciado este mes en la Brookings Institution, Biden hizo un balance del crecimiento económico de aproximadamente el 3% y de la disminución de la tasa de inflación desde su pico de 2022, y dijo que Trump asumiría el cargo con una economía sólida. Pero también advirtió que las políticas de los aliados de Trump en forma de aranceles y deportaciones podrían desatar un “desastre económico”.

El presidente nunca tradujo sus inversiones en infraestructura, energía renovable y nuevas fábricas en impulso político, pero dijo que “será políticamente costoso y económicamente insensato para el próximo presidente interrumpir o recortar” esos programas.

Trump también está heredando una mayor deuda nacional de Biden que podría limitar los beneficios y el alcance de sus recortes de impuestos planeados. Cuando fue presidente por última vez en 2020, el gobierno gastaba 345 mil millones de dólares anuales para pagar la deuda. Ese costo ahora supera el billón de dólares. El jueves, el presidente electo dijo en las redes sociales que el gobierno federal “recortará cientos de miles de millones de dólares en gastos el próximo año” en un esfuerzo por financiar sus recortes de impuestos y limitar los déficits.

La Fed ve incertidumbre por delante

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el miércoles que algunos miembros del comité de fijación de tasas del banco central comenzaron a incorporar los posibles efectos de las políticas de Trump en sus pronósticos económicos.

Pero Powell enfatizó que no hay claridad sobre lo que haría Trump. No se sabe si cumplirá con las amenazas arancelarias contra Canadá, México, China y Europa. Tampoco hay demasiada orientación oficial sobre cómo financiaría Trump los recortes impositivos que podrían sumar 4,6 billones de dólares al déficit en una década.

“Algunos identificaron la incertidumbre política como una de las razones por las que descartaron una mayor incertidumbre en torno a la inflación”, dijo Powell. “Lo que pasa con la incertidumbre es que es una especie de pensamiento de sentido común que cuando el camino es incierto, hay que ir un poco más lento”.

Powell añadió para enfatizar lo que sucede con la incertidumbre: “No es muy diferente a conducir en una noche con niebla o entrar en una habitación oscura llena de muebles. Simplemente hay que reducir la velocidad”.