Trump es culpable de abuso sexual

Un jurado halló responsable a Donald Trump el martes por abusar sexualmente de la columnista de consejos E. Jean Carroll en 1996 y le otorgó 5 millones de dólares en un juicio que podría atormentar al expresidente en su campaña para recuperar la Casa Blanca.

El veredicto fue dividido: los miembros del jurado rechazaron la afirmación de Carroll de que fue violada y encontraron a Trump responsable de un grado menor de abuso sexual. El juicio se suma a los problemas legales de Trump y ofrece una vindicación a Carroll, cuyas acusaciones habían sido burladas y rechazadas por Trump durante años.

Los miembros del jurado también encontraron a Trump responsable de difamar a Carroll por sus acusaciones. Trump no asistió al juicio civil y estuvo ausente cuando se leyó el veredicto.

Trump arremetió de inmediato en su sitio de redes sociales, afirmando que no conoce a Carroll y refiriéndose al veredicto como “una vergüenza” y “una continuación de la caza de brujas más grande de todos los tiempos”. Prometió apelar.

Carroll, en su propia declaración, dijo que demandó a Trump para “limpiar mi nombre y recuperar mi vida. Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad. Esta victoria no es solo para mí, sino para cada mujer que ha sufrido porque no le creyeron”.

No estaba claro qué implicaciones, si las hubiera, tendría el veredicto sobre la tercera candidatura presidencial de Trump. Está en una posición de mando entre los contendientes republicanos y ha enfrentado pocas consecuencias políticas a raíz de controversias anteriores, que van desde la vulgar cinta «Access Hollywood» hasta su acusación penal en Nueva York.

La mayoría de sus rivales republicanos guardaron silencio después del veredicto, una señal de su renuencia a enfrentarse a los partidarios de Trump, que son fundamentales para ganar la nominación presidencial. El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, uno de los pocos críticos vocales de Trump en la contienda, dijo que el veredicto era “otro ejemplo del comportamiento indefendible de Donald Trump”.

Carroll fue una de más de una docena de mujeres que acusaron a Trump de agresión o acoso sexual. Se hizo pública en un libro de memorias de 2019 con su acusación de que el republicano la violó en el vestidor de una lujosa tienda departamental de Manhattan.

Trump, de 76 años, lo negó y dijo que nunca se encontró con Carroll en la tienda y que no la conocía. La ha llamado una “chiflada” que inventó “una historia fraudulenta y falsa” para vender un libro de memorias.

Carroll, de 79 años, solicitó daños no especificados, además de una retractación de lo que dijo que eran negaciones difamatorias de Trump a sus afirmaciones.

El juicio revisó el tema del pararrayos de la conducta de Trump hacia las mujeres.

Carroll brindó varios días de testimonio franco, en ocasiones emotivo , respaldado por dos amigos que declararon que ella les denunció el presunto ataque poco después.

El jurado también escuchó a Jessica Leeds, una ex corredora de bolsa que testificó que Trump la toqueteó abruptamente en contra de su voluntad en un vuelo de una aerolínea en la década de 1970, y a Natasha Stoynoff, una escritora que dijo que Trump la besó a la fuerza en contra de su voluntad mientras ella lo entrevistaba para un artículo de 2005.

El jurado de seis hombres y tres mujeres también vio la conocida grabación de micrófono caliente de «Access Hollywood» de 2005 en la que Trump habla sobre besar y agarrar a mujeres sin preguntar.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo han hecho Carroll, Leeds y Stoynoff.

El veredicto se produce cuando Trump enfrenta un torbellino acelerado de riesgos legales.

Está peleando un caso criminal en Nueva York relacionado con pagos de dinero secreto hechos a un actor porno. El fiscal general del estado lo ha demandado a él, a su familia y a su empresa por presuntas irregularidades financieras.

Trump también enfrenta investigaciones sobre su posible mal manejo de documentos clasificados, sus acciones después de las elecciones de 2020 y sus actividades durante la insurrección en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021. Trump niega haber actuado mal en todos esos asuntos.

Carroll, quien escribió una columna de consejos en la revista Elle durante 27 años, también ha escrito para revistas y “Saturday Night Live”. Ella y Trump estaban en círculos sociales que coincidían en una fiesta de 1987, donde una foto los documentaba interactuando con sus entonces cónyuges. Trump ha dicho que no lo recuerda.

Según Carroll, terminó en un vestidor con Trump después de que se encontraron en Bergdorf Goodman un jueves por la noche no especificado en la primavera de 1996.

Hicieron una excursión improvisada al departamento de lencería para que él pudiera buscar un regalo para mujeres y pronto comenzaron a bromear sobre probarse un traje diminuto, testificó Carroll. Para ella, parecía una comedia, algo así como su sketch de «Saturday Night Live» de 1986 en el que un hombre se admira en un espejo.

Pero luego, dijo, Trump cerró la puerta, la inmovilizó contra una pared, plantó su boca sobre la de ella, le bajó las medias y la violó mientras ella intentaba escapar. Carroll dijo que finalmente lo empujó con la rodilla e inmediatamente salió de la tienda.

“Siempre pienso en por qué entré allí para ponerme en esa situación”, testificó, con la voz quebrada, “pero estoy orgullosa de decir que salí”.

Nunca llamó a la policía ni lo anotó en su diario. Carroll dijo que se mantuvo en silencio por temor a que Trump tomara represalias, por vergüenza y porque le preocupaba que la gente la viera como algo responsable de ser atacada.

El jurado otorgó a Carroll $2 millones por el abuso sexual de Trump y $20,000 en daños punitivos. Por difamación, los jurados otorgaron un millón de dólares por la declaración de octubre de Trump, otros 1,7 millones de dólares por daños a la reputación de Carroll y 280.000 dólares en daños punitivos.

Tacopina le dijo al jurado que Carroll inventó sus afirmaciones después de enterarse de un episodio de «La ley y el orden» de 2012 en el que una mujer es violada en el vestidor de la sección de lencería de una tienda Bergdorf Goodman.

Carroll “no puede presentar ninguna evidencia objetiva para respaldar su afirmación porque no sucedió”, dijo al jurado. La acusó de “presentar una acusación falsa de violación por dinero, por razones políticas y por estatus”.

Al interrogar a Carroll, trató de poner en duda su descripción de luchar contra Trump, mucho más pesado, sin dejar caer su bolso o rasgarse las medias, y sin que nadie lo escuchara o lo viera en la sección de lencería.

El abogado la presionó para que, según su propio relato, no gritara, buscara ayuda mientras huía de la tienda o buscara atención médica, video de seguridad o policía.

Carroll le reprochó.

“Te digo que me violó, tanto si grité como si no”, dijo.

No hay posibilidad de que Trump sea acusado de atacar a Carroll, ya que el plazo legal ya pasó.

Por razones similares, inicialmente presentó su caso civil como una demanda por difamación, diciendo que las negativas despectivas de Trump la habían sometido al odio, destrozado su reputación y dañado su carrera.

Luego, a partir del otoño pasado, el estado de Nueva York les dio a las personas la oportunidad de demandar por acusaciones de agresión sexual que, de otro modo, serían demasiado antiguas. Carroll fue uno de los primeros en archivar.