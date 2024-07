Trump dice que «probablemente» debatirá con Harris. Su equipo dice que tiene miedo

Donald Trump parece estar desviándose de su compromiso previo de debatir con la vicepresidenta Kamala Harris , cuestionando el valor de una reunión y diciendo que “probablemente” debatirá, pero que “también puede argumentar para no hacerlo”, lo que llevó a su campaña a decir que está “asustado”.

En una entrevista con Fox News Channel que se transmitió el lunes por la noche, a Trump lo presionaron varias veces para que se comprometiera a debatir con Harris antes de dar una respuesta más vaga que la que había dado en los últimos días.

El expresidente republicano había estado dispuesto a debatir con el presidente Joe Biden cuando Biden era el candidato demócrata después de meses de sugerir que el presidente no estaba mentalmente preparado para el enfrentamiento, o para la presidencia. Pero después de que Biden se retiró de la carrera y Harris se encaminó hacia la candidatura presidencial demócrata, Trump ha estado cuestionando los términos del debate original que acordó con Biden. Ha sugerido que el debate del 10 de septiembre en ABC News debería trasladarse a una cadena diferente, calificando a ABC de «noticias falsas».

La semana pasada, en una llamada telefónica con periodistas, le preguntaron a Trump si se comprometería a debatir con Harris al menos una vez. Respondió: “Oh, sí, absolutamente. Me gustaría hacerlo”, y dijo que tenía la obligación de debatir.

En la entrevista del lunes, la presentadora Laura Ingraham presionó repetidamente a Trump sobre si se comprometería a un debate.

“Quiero hacer un debate, pero también puedo decir esto: todo el mundo sabe quién soy yo y ahora la gente sabe quién es ella”, dijo Trump.

Trump finalmente dijo: “La respuesta es sí, probablemente terminaré debatiendo”.

Continuó hablando durante un minuto, diciendo que todos los debates deben realizarse antes de que comience la votación anticipada en los estados, y luego agregó: “La respuesta es sí, pero también puedo defender el argumento de no hacerlo”.

Trump ya se ha saltado debates en el pasado, incluidos todos los debates de las primarias presidenciales republicanas de 2024. Inicialmente no participó después de sugerir que el momento era demasiado pronto y luego cuestionó el lugar de otro debate antes de finalmente dejar en claro que no participaría en ninguno de esos debates.

El portavoz de la campaña de Harris, Ammar Moussa, acusó a Trump de seguir esquivando un enfrentamiento con su probable oponente.

«De la manera en que esquivó las preguntas esta noche se desprende claramente que tiene miedo de tener que defender los extraños ataques de su compañero de fórmula a las mujeres o sus propios llamados a poner fin a las elecciones en Estados Unidos en un debate contra el vicepresidente», dijo Moussa.

El candidato republicano también buscó en la entrevista del lunes aclarar los comentarios que hizo la semana pasada en un evento conservador en el que le dijo a una audiencia de cristianos que “no tendrán que votar más” después de que sea elegido.

Instó a los cristianos, que según él no votan en grandes cantidades, a votar “sólo esta vez” y dijo: “Ya no tendrán que hacerlo más”.

En cuatro años, dijo: “Esto se solucionará, todo estará bien. Ya no tendrán que votar, mis hermosos cristianos”.

Añadió momentos después: «En cuatro años, no tendréis que volver a votar. Lo habremos solucionado tan bien que no tendréis que votar».

Los comentarios provocaron la alarma de los demócratas y otros que notaron el patrón de Trump de usar un lenguaje autoritario , sus comentarios anteriores de que solo sería un dictador el «primer día» y su comportamiento después de perder las elecciones presidenciales de 2020, en las que se negó a aceptar los resultados y buscó revocarlos.

La campaña de Trump y sus partidarios ofrecieron varias explicaciones para sus comentarios, e Ingraham lo instó a explicar lo que quería decir.

“No votan y les estoy explicando eso. ‘Ustedes nunca votan’. Esta vez, voten. Voy a poner en orden el país. Ya no tendrán que votar. No necesitaré su voto”, dijo Trump.

Ingraham preguntó si quería decir que los cristianos no necesitarán votar por él porque sólo estará cuatro años en el cargo.

Trump comenzó su respuesta hablando sobre las tasas de votación de los cristianos y los propietarios de armas, e Ingraham lo interrumpió para preguntarle nuevamente.

“No se preocupen por el futuro. Voten, tienen que votar el 5 de noviembre. Después de eso, ya no tendrán que preocuparse por votar. No me importa porque vamos a arreglarlo, el país se arreglará y ya ni siquiera necesitaremos su voto porque, francamente, tendremos tanto amor. Si ya no quieren votar, está bien”, dijo Trump.

Trump hizo comentarios similares el mes pasado en otro evento centrado en los cristianos, en el que lamentó las tasas de votación de los cristianos y les imploró que participaran en las elecciones.

«En cuatro años no tenéis que votar, ¿vale? En cuatro años no votéis. No me importa», dijo.