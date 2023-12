Trump dice que no volverá a testificar en su juicio por fraude en Nueva York

Donald Trump dijo el domingo que decidió no testificar por segunda vez en su juicio por fraude civil en Nueva York , publicando en las redes sociales un día antes de su comparecencia programada que testificó “de manera muy exitosa y concluyente” el mes pasado y vio no es necesario volver a hacerlo.

Se esperaba que el expresidente, principal aspirante a la nominación republicana de 2024, regresara al estrado de los testigos el lunes como coda de su defensa contra la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James .

James, un demócrata, alega que Trump infló su riqueza en los estados financieros utilizados para obtener préstamos y cerrar acuerdos. El caso amenaza el imperio inmobiliario de Trump y toca el corazón de su imagen como empresario exitoso.

“No testificaré el lunes”, escribió Trump en una declaración de varias partes escrita en mayúsculas en su plataforma Truth Social, menos de 20 horas antes de subir al estrado de los testigos.

«Ya he testificado sobre todo y no tengo nada más que decir», agregó Trump, dejando la última palabra entre los testigos de la defensa a un experto en contabilidad contratado por su equipo legal, quien testificó la semana pasada que no encontró «ninguna evidencia, en absoluto, de cualquier tipo de contabilidad». fraude” en los estados financieros de Trump.

Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a las preguntas sobre su decisión.

La decisión fue un cambio abrupto con respecto a la postura de Trump en los últimos días, cuando sus abogados dijeron que insistía en testificar nuevamente a pesar de sus preocupaciones sobre una orden de silencio que le ha costado 15.000 dólares en multas por menospreciar al asistente legal del juez.

“El presidente Trump ya testificó. Realmente no hay nada más que decirle a un juez que ha impuesto una orden de silencio inconstitucional y hasta ahora parece haber ignorado el testimonio del presidente Trump y el de todos los demás involucrados en las complejas transacciones financieras en cuestión en el caso”, dijo el abogado de Trump, Christopher Kise. Domingo.

La decisión de Trump se produjo días después de que su hijo, Eric Trump, abandonara su regreso al estrado de los testigos. Trump dijo en las redes sociales que le había dicho a Eric que cancelara.

También sigue al primer viaje de Trump de regreso a la corte desde que testificó en el caso el 6 de noviembre. El jueves pasado, observó desde la mesa de la defensa cómo el profesor de contabilidad, Eli Bartov, profesor de la Universidad de Nueva York, criticaba el caso del estado y decía que los estados financieros de Trump «no contenían errores materiales».

La cancelación de Trump tomó por sorpresa a los funcionarios de la corte. Sin Trump en el estrado de los testigos, el juicio quedará en suspenso hasta el martes, cuando Bartov termine su testimonio. Los abogados estatales dicen que luego llamarán al menos a un testigo de refutación.

En un comunicado, James dijo que si Trump testifica nuevamente o no, “ya ​​hemos demostrado que cometió años de fraude financiero y se enriqueció injustamente a sí mismo y a su familia. Por mucho que intente distraerse de la realidad, los hechos no mienten”.

Trump se mostró a menudo desafiante y combativo cuando testificó el 6 de noviembre . Además de defender su riqueza y negar haber actuado mal, se enfrentó repetidamente con el juez, a quien criticó como “extremadamente hostil”, y criticó a James como “un pirata político”.

Trump respondió preguntas de abogados estatales durante aproximadamente tres horas y media, respondiendo a menudo con largas diatribas. Sus prolijas respuestas irritaron al juez Arthur Engoron, quien advirtió: “Esto no es una manifestación política”.

Si Trump hubiera regresado al estrado el lunes, habrían sido sus abogados defensores los que habrían dirigido el interrogatorio, pero los abogados de la oficina de James también podrían haberlo interrogado.

Engoron dictaminó antes del juicio que Trump y otros acusados ​​cometieron fraude . Ordenó que un síndico tomara el control de algunas propiedades de Trump, pero un tribunal de apelaciones suspendió esa decisión.

Engoron está considerando ahora otras seis reclamaciones, incluidas acusaciones de conspiración y fraude de seguros. James busca sanciones de más de 300 millones de dólares y quiere que se prohíba a Trump hacer negocios en Nueva York. Es el juez quien decide, en lugar de un jurado, porque los jurados no están permitidos en este tipo de casos.

Aunque los testimonios casi han terminado, el juicio que comenzó el 2 de octubre continuará hasta el próximo año. Los argumentos finales están programados para el 11 de enero, apenas cuatro días antes de que las asambleas electorales de Iowa comiencen la temporada de primarias presidenciales . Engoron dijo que espera tener una decisión a finales de enero.

Trump ha tenido un papel principal en el juicio. Junto a su testimonio, ha acudido voluntariamente a los tribunales ocho días para observar a los testigos, convirtiendo sus comparecencias en paradas de campaña de facto . Durante los descansos, ha aprovechado al máximo las cámaras estacionadas en el pasillo del tribunal, mostrando lo que sucede dentro de la sala, donde no se permiten cámaras, bajo la luz más favorable.

La frecuente presencia de Trump en los tribunales, como testigo, observador y acusado agraviado, ha puesto de relieve los riesgos personales únicos para un multimillonario que también hace malabarismos con cuatro casos penales y una campaña.

Mientras que otros políticos han evitado los peligros legales, Trump se ha inclinado a medida que sus calendarios judiciales y políticos se superponen cada vez más, con las primarias a pocas semanas y el primero de sus juicios penales programado para marzo.

Pero el interés de Trump en reivindicar su empresa y su riqueza también se ha topado con las limitaciones de la orden de silencio, que fue restablecida a finales de noviembre por un tribunal de apelaciones estatal después de un interludio de dos semanas. La misma orden de silencio también estaba en vigor cuando testificó en noviembre.

A pesar de la orden de silencio, Trump se mantuvo firme en los últimos días en que testificaría nuevamente, incluso cuando una de sus abogadas, Alina Habba, dijo que lo disuadió de subir al estrado.

«Él todavía quiere subir al estrado, aunque mi consejo es que, en este momento, nunca se debe subir al estrado con una orden de silencio», dijo Habba a los periodistas la semana pasada, antes de que Trump cambiara de opinión.

Trump pasó la noche del sábado con Habba en la gala de gala del New York Young Republican Club. En el evento, a aproximadamente una milla del tribunal, destacó extensamente sus objeciones y dijo: “He demostrado mi inocencia literalmente todos los días”.