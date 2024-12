Trump bloqueará la compra de la acerera US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que «bloqueará» la adquisición de la acerera estadounidense US Steel por parte de la empresa japonesa Nippon Steel, una operación de 14.900 millones de dólares, incluidas las deudas.

«Estoy totalmente en contra de que la otrora grande y poderosa US Steel sea comprada por una empresa extranjera, en este caso Nippon Steel de Japón», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

«A través de una serie de incentivos fiscales y aranceles, haremos que el acero estadounidense sea fuerte y grande de nuevo, ¡y sucederá RÁPIDO! Como presidente, bloquearé que este acuerdo suceda», añadió el magnate republicano.

La debilitada US Steel ha defendido que necesita el acuerdo de venta alcanzado en diciembre del año pasado con Nippon para garantizar una inversión suficiente en sus plantas de Mon Valley, en Pensilvania, que podrían cerrar, alega, si se bloquea la operación.

La empresa japonesa insistió tras los mensajes de Trump que está «determinada a proteger y desarrollar US Steel de manera que refuerce la industria estadounidense, la resistencia de la cadena de suministro nacional y la seguridad nacional» del país.

«Invertiremos no menos de 2.700 millones en sus instalaciones, introduciremos nuestra innovación tecnológica de clase mundial y aseguraremos los trabajdos sindicados para que los trabajadores siderúrgicos estadounidense de US Stell puedan fabricar los productos de acero más avanzados para los clientes estadounidenses», afirmó.

Días después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, Nippon Steel aseguró que esperaba cerrar la adquisición este año, antes de que Joe Biden sea reemplazado por Trump en la Casa Blanca el 20 de enero.

Pero el mandatario demócrata también se ha opuesto al acuerdo, al afirmar que es «vital» para US Steel «seguir siendo una empresa siderúrgica estadounidense de propiedad y gestión nacional».

La venta está bajo revisión de un organismo dirigido por su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que audita las adquisiciones foráneas de empresas estadounidenses, denominado Comité de Inversiones Extranjeras.

En septiembre, la administración Biden amplió su análisis, aplazando la conclusión del delicado acuerdo hasta después de las presidenciales.

En una presentación de resultados de Nippon del 7 de noviembre, la compañía afirmó que preveía que la transacción se cierre durante «el año natural 2024», a la espera de una revisión de las autoridades de Seguridad Nacional estadounidenses.

«A menos que la situación cambie drásticamente, creo que la conclusión se producirá a finales de año» durante el mandato de Biden, declaró a la prensa el vicepresidente de la firma japonesa, Takahiro Mori.

– Políticas proteccionistas -En campaña, Trump prometió instaurar políticas económicas proteccionistas para ayudar a las empresas estadounidenses, incluidas amenazas de reiniciar una guerra comercial con China, la segunda economía mundial.

En particular, se mostró varias veces en contra de la venta de US Steel.

El vicepresidente electo J.D. Vance también lideró la oposición a la adquisición en el Senado, donde el acuerdo ha sido criticado tanto por republicanos como por demócratas.

Analistas habían sugerido que la postura de Trump sobre la operación a favor de Nippon se suavizaría una vez pasadas las elecciones, pero el anuncio de este lunes desmonta tal posibilidad.

Importantes grupos empresariales japoneses y estadounidenses han instado a Yellen a no sucumbir a la presión política a la hora de revisar el movimiento empresarial.

El sindicato de trabajadores siderúrgicos de Estados Unidos se ha opuesto al acuerdo y criticó un fallo de septiembre de los árbitros de la operación, según el cual Nippon había demostrado que puede asumir las obligaciones contractuales de US Steel.

En septiembre, sin embargo, algunos operarios de US Steel se manifestaron a favor del pacto, al argumentar que ayudaría a mantener abiertas las plantas.