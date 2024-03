Trump ataca al juez y a su hija después de una orden de silencio

Donald Trump arremetió el miércoles contra el juez de Nueva York que lo impuso una orden de silencio que le prohíbe comentar públicamente sobre testigos, fiscales, personal del tribunal y jurados en su próximo juicio penal por dinero secreto .

El expresidente publicó en las redes sociales que la orden de silencio era “ilegal, antiestadounidense, inconstitucional” y dijo que el juez Juan M. Merchán estaba “intentando injustamente privarme de mi derecho de la Primera Enmienda a hablar en contra de la militarización de las fuerzas del orden”. por rivales demócratas.

El presunto candidato presidencial republicano también criticó a la hija de Merchan, una consultora política demócrata, y señaló que ella había publicado una foto en las redes sociales de él tras las rejas. Una cuenta que parece pertenecer a Loren Merchan en X, antes conocida como Twitter, tiene una ilustración fotográfica de un Trump encarcelado como foto de perfil. La consultora de Loren Merchan había vinculado esa cuenta en una publicación anterior en las redes sociales.

La orden de silencio no prohíbe los comentarios sobre Merchan o su familia, ni prohíbe a Trump criticar al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el demócrata electo cuya oficina lo está procesando.

Se dejaron mensajes en busca de comentarios al juez Merchan, Loren Merchan y un portavoz del tribunal. La oficina de Bragg se negó a comentar sobre la orden de silencio.

La publicación de Trump en Truth Social fue su primera reacción a la orden de silencio, que Merchan emitió el martes, un día después de que programara el inicio del juicio el 15 de abril. Horas antes del fallo del juez, Trump se había referido a Merchan en una publicación de Truth Social como un “hombre de aspecto muy distinguido” y un “verdadero y certificado Trump Hater”.

La orden de Merchan citó el historial de Trump de comentarios “amenazantes, incendiarios y denigrantes” sobre las personas involucradas en sus casos legales al conceder la solicitud de la fiscalía de lo que consideró una orden de silencio “estrictamente adaptada”.

Aunque no está cubierto por la orden de silencio, Merchan hizo referencia a los diversos comentarios de Trump sobre él como un ejemplo de su retórica. Las restricciones reflejan las impuestas y confirmadas en gran medida por un panel de la corte federal de apelaciones en el caso penal de interferencia electoral de Trump en Washington, DC.

Los abogados de Trump se habían opuesto a una orden de silencio, advirtiendo que equivaldría a una restricción previa inconstitucional e ilegal de sus derechos de libertad de expresión, un argumento del que Trump se hizo eco en su publicación Truth Social.

Merchan se había resistido durante mucho tiempo a imponer una orden de silencio, reconociendo el estatus “especial” de Trump como expresidente y actual candidato y no queriendo pisotear su capacidad para defenderse públicamente. Pero, dijo, a medida que se acerca el juicio, descubrió que su obligación de garantizar la integridad del caso supera las preocupaciones de la Primera Enmienda. Dijo que las declaraciones de Trump han provocado miedo y han requerido medidas de seguridad adicionales para proteger a sus objetivos e investigar las amenazas.

“Entonces, déjenme aclarar esto”, escribió Trump en Truth Social, “la hija del juez puede publicar fotos de su ‘sueño’ de encarcelarme, el fiscal del distrito de Manhattan puede decir cualquier mentira sobre mí que quiera. ¿El juez puede violar nuestras leyes y nuestra Constitución en todo momento, pero no se me permite hablar de los ataques contra mí y de los lunáticos que intentan destruir mi vida e impedirme ganar las elecciones presidenciales de 2024, que estoy dominando?

“Tal vez el juez odia tanto porque su hija gana dinero trabajando para ‘conseguir a Trump’ y cuando dictamina en mi contra una y otra vez, está enriqueciendo cada vez más a su empresa y a ella”, continuó Trump. “¿Cómo se puede permitir esto?”

Trump también acusó al presidente Joe Biden y al fiscal general Merrick Garland y sus “hacks and matones” de “rastrearme y seguirme por todo el país, tratando obsesivamente de perseguirme, mientras todos saben que no he hecho nada malo”.

La orden de silencio prohíbe a Trump hacer o ordenar a otras personas que hagan declaraciones públicas en su nombre sobre los jurados del juicio que piden silencio y posibles testigos, como su abogado convertido en némesis Michael Cohen y la estrella porno Stormy Daniels. También prohíbe cualquier declaración destinada a interferir o acosar al personal del tribunal, al equipo de la fiscalía o a sus familias.

Una violación podría resultar en que Trump sea declarado culpable de desacato al tribunal, multado o incluso encarcelado.

El caso de Trump por dinero secreto se centra en acusaciones de que registró falsamente pagos a Cohen, entonces su abogado personal, como honorarios legales en los libros de su empresa cuando eran por su trabajo durante la campaña de 2016 encubriendo historias negativas sobre Trump. Eso incluyó 130.000 dólares que Cohen le pagó a Daniels en nombre de Trump para que ella no hiciera pública su afirmación de un encuentro sexual con él años antes.

Trump se declaró inocente en abril pasado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales , un delito grave punible con hasta cuatro años de prisión, aunque no hay garantía de que una condena resulte en prisión. Niega haber tenido relaciones sexuales con Daniels y sus abogados han dicho que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos y no formaron parte de ningún encubrimiento.