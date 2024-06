Trump arremete contra los migrantes «criminales» en un mitin

El exmandatario estadounidense Donald Trump alertó este viernes en un mitin por su 78 cumpleaños en Florida que «los criminales más enfermos y viles del mundo» se están «infiltrando» por la frontera sur, por lo que amenazó con cerrar ese paso si retoma la Casa Blanca en los comicios de noviembre.

El candidato republicano celebró su natalicio con una fiesta y acto de campaña en un centro de convenciones cercano a su mansión floridana de Mar-a-Lago, donde frente a una multitud utilizó su habitual retórica incendiaria para arremeter una vez más contra la migración, tema clave de las presidenciales.

«Durante años, he estado advirtiendo que el ‘corrupto Joe’ está dejando que los criminales más enfermos y viles del mundo se infiltren en nuestra frontera sur, y ahora todo el mundo está de acuerdo en que tenía razón», aseguró Trump en referencia a su rival demócrata, el presidente Joe Biden.

«Están saliendo de prisiones y cárceles, instituciones mentales y manicomios, procedentes de países de todo el mundo, no sólo de Sudamérica, incluso Venezuela. (…) Muchas gracias Venezuela. Les agradecemos», lanzó.

Según los sondeos más recientes, los estadounidenses consideran la migración uno los principales asuntos para decidir su voto en unos comicios en los que Biden y Trump tendrán una revancha luego de los comicios de 2020 que finalmente ganó el demócrata.

«En el primer día de nuestra nueva administración, cerraremos la frontera, detendremos la invasión y enviaremos a los extranjeros ilegales de Joe Biden de vuelta a casa, donde pertenecen. Tenemos que echarlos», amenazó Trump este viernes.

– Tema electoral clave –

Ante constantes cuestionamientos de los republicanos, Biden, de 81 años, también ha puesto en las últimas semanas el foco en el tema, en un intento de atraer a los votantes que los consideran tibio sobre la seguridad fronteriza y la entrada de personas indocumentados.

El mandatario emitió la semana pasada una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de siete días. Prevé que se reabra cuando la cifra baje a 1.500.

El decreto incluye excepciones como los menores que viajan solos, las víctimas de «una forma grave de tráfico», los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada mediante una vía legal como la aplicación móvil CBP One.

Además de posibilitar el cierre de la frontera el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas.

Varios grupos de defensa de los migrantes presentaron el miércoles una demanda en una corte de distrito de Washington contra el gobierno de Biden, al considerar que esa medida «es contraria a la ley» y «arbitraria».

En respuesta, Trump prometió el 6 de junio que, en caso de retomar la Casa Blanca, revertirá la orden anunciada por Biden y amenazó con imponer aranceles a los países que no frenen el flujo de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.

«El primer día de mi administración, rescindiré la escandalosa orden ejecutiva del pillo Joe», dijo entonces en Phoenix (Arizona) durante su primer acto de campaña tras ser hallado culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales en mayo en Nueva York.