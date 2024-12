Trump amenaza a los BRICS con aranceles «del 100%» si tratan de terminar con el dominio del dólar

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con imponer aranceles de 100% a los países del grupo BRICS si tratan de terminar con el dominio internacional del dólar.

«Pedimos que se comprometan (…) a no crear nunca una nueva moneda de los BRICS, y a no respaldar a ninguna otra moneda para reemplazar al potente dólar estadounidense o enfrentarán aranceles de 100%», escribió Trump en su red social, Truth Social, en referencia a este grupo de países que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica entre otros.

Esta declaración se produce luego de una cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, donde los países miembros de ese grupo discutieron cómo impulsar las transacciones en otras divisas diferentes al dólar estadounidense y fortalecer las monedas locales.

El grupo BRICS se expandió desde que se creó en 2009, y ahora incluye a países como Irán, Egipto y los Emiratos Arabes Unidos.

En Kazan, en octubre, Moscú expresó que renunciaba por ahora a la creación de una moneda común del bloque, considerando que esa idea no estaba aún «madura».

«Sobre una moneda unificada de los BRICS, no estamos considerando ese asunto ahora», dijo el presidente anfitrión, Vladimir Putin.

Indicó además que se hicieron pocos progresos hacia un sistema de información bancaria que compita con el SWIFT, con sede en Bélgica, clave para las transacciones financieras mundiales.

Trump ha venido adelantando una agenda proteccionista para su próximo período de gobierno desde enero.

Si los BRICS continúan con sus planes, «deberían decir adiós a vender en la maravillosa economía de Estados Unidos», escribió este sábado el mandatario.

«¡Deberán buscar otro tonto! No hay posibilidades de que los BRICS reemplacen al dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debe decirle adiós a Estados Unidos», añadió el presidente electo.