Trump acusado de manosear a una mujer en 1993 mientras Jeffrey Epstein observaba

Stacey Williams denunció esta semana que el expresidente Donald Trump la manoseó en la Torre Trump a principios de 1993 mientras el gerente de fondos de cobertura caído en desgracia Jeffrey Epstein observaba. La exmodelo hizo la acusación durante una videoconferencia de sobrevivientes de violencia sexual que apoyaban la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris .

La acusación de Williams es la última de una larga lista de acusaciones hechas contra Trump, incluida la de E. Jean Carroll , quien ha estado enfrascada en una batalla legal con el empresario convertido en presidente después de que un jurado lo declarara responsable en 2023 de agredir sexualmente a la columnista de consejos en 1996 y luego de difamarla. Las acusaciones contra Trump se remontan a décadas e incluyen las descritas en la cinta de «Access Hollywood», un video de 2005 que se hizo público semanas antes del día de las elecciones de 2016 y que mostraba a la entonces estrella de la telerrealidad alardeando de agarrar, besar a la fuerza y ​​​​agredir sexualmente a mujeres.

Williams dijo en la videollamada que conoció y comenzó a ver a Epstein en 1992. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio en Nueva York por una serie de cargos de tráfico sexual, lo que desató teorías conspirativas desenfrenadas.

La exmodelo dijo que los dos estaban caminando por la Quinta Avenida a “finales del invierno, principios de la primavera” de 1993 cuando Epstein sugirió que “pasaran a ver a Trump”.

“Entramos en la Torre Trump y subimos en el ascensor. Unos momentos después, Trump nos estaba saludando, me atrajo hacia él y empezó a manosearme”, recordó Williams. “Me puso las manos por todos los pechos, la cintura, el trasero. Y me quedé paralizada. Y me quedé paralizada porque estaba profundamente confundida sobre lo que estaba pasando porque las manos se movían por todo mi cuerpo”.

Karoline Leavitt, portavoz de Trump, calificó las acusaciones de “inequívocamente falsas” y argumentó que tenían motivaciones políticas.

Williams dijo que Epstein y Trump “estaban, como, sonriendo el uno al otro y continuando con su conversación”. En el momento del supuesto incidente, Trump tenía alrededor de 40 años, mientras que Williams tenía alrededor de 20.

Cuando los dos se fueron, dijo Williams, hubo una “rabia furiosa” por parte de Epstein, quien rápidamente comenzó a “reprenderla” una vez que llegaron a la acera.

“Él me decía una y otra vez: ‘¿Por qué dejaste que te hiciera eso? ¿Por qué dejaste que te pusiera las manos encima?’. Y me hizo sentir muy repugnante”, recordó, añadiendo después que “me sentí muy humillada y con náuseas y muy molesta”.

Sin embargo, mientras “absorbía lo que había pasado”, Williams dijo que sintió que había una “especie de apuesta o juego enfermizo” entre Trump y Epstein y que ella “estaba allí envuelta como un trozo de carne para algún tipo de desafío o juego retorcido”.

Williams agregó que “poco después” de esa reunión en la Torre Trump, recibió una postal de Trump. Williams dijo que su agente recibió la postal, vía mensajería, de Trump.

El equipo de Williams proporcionó a The Associated Press imágenes de la postal. En un lado hay una foto de Palm Beach y Mar-a-Lago, el complejo turístico del expresidente en Florida, y en el otro lado hay un escrito supuestamente de Trump. “Stacey, tu hogar lejos del hogar. Con amor, Donald”, dice la postal.

La organizadora de la videollamada de Survivors for Kamala dijo que la reunión de esta semana no estaba afiliada a la campaña de Harris y que era una reunión externa de sobrevivientes de violencia sexual y organizaciones de defensa. La campaña de Harris se negó el viernes a hacer comentarios sobre las acusaciones. Un miembro del equipo de Williams dijo que no ha tenido contacto con la campaña de Harris.

En una entrevista con CNN después de la videollamada, Williams calificó el encuentro con Trump como “uno de los momentos más extraños de mi vida”.

“Creo que probablemente estaba intentando sonreír y hacer como si estuviera involucrada en una situación social, pero fue una experiencia extracorporal”, dijo. “Así que no sé si hablé, no sé si respondí preguntas, no lo sé”.

Aunque Trump ha buscado distanciarse de Epstein en los últimos años, le dijo a la revista New York Magazine en 2002 que conocía a “Jeff” desde hacía 15 años.

“Es un tipo estupendo”, dijo Trump a la revista. “Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son más bien jóvenes. No hay duda: Jeffrey disfruta de su vida social”.

Trump ha enfrentado acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresión durante años, todas las cuales él ha negado. Muchas de estas acusaciones se produjeron tras la publicación del video de “Access Hollywood” en 2016. Si bien el momento fue peligroso para la campaña de Trump, ganó las elecciones de 2016 y las acusaciones en su contra no han frenado su ascenso político.

Williams le dijo a CNN que decidió no presentarse antes debido a consideraciones familiares.

“Uno quiere estar muy, muy preparado, y yo no lo estaba”, dijo Williams a la cadena. “Creo que hay una evolución en la lucha contra el abuso, o este tipo de incidentes, y eso no sucede de la noche a la mañana”.