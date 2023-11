Tres hombres de ascendencia palestina que asistían a una reunión navideña los tirotean cerca de la Universidad de Vermont

Tres jóvenes de ascendencia palestina que se encontraban en Burlington para una reunión del Día de Acción de Gracias fueron baleados y heridos, uno de ellos de gravedad, cerca de la Universidad de Vermont, dijo la policía el domingo. Las autoridades dijeron que el ataque pudo haber sido un crimen de odio.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:25 pm del sábado cerca del campus de UVM, según el jefe de policía de Burlington, Jon Murad. Dijo que la policía está buscando al tirador.

Dos de los hombres se encuentran en condición estable y el otro sufrió “heridas mucho más graves”, dijo Murad en un comunicado de prensa el domingo. Los tres, todos de 20 años, estaban visitando la casa de uno de los familiares de la víctima y caminaban cuando fueron confrontados por un hombre blanco con una pistola.

«Sin hablar, disparó al menos cuatro balas y se cree que huyó», dijo Murad en un comunicado de prensa. «Las tres víctimas fueron alcanzadas, dos en el torso y una en las extremidades inferiores».

Murad dijo que los tres hombres son de ascendencia palestina. Dos son ciudadanos estadounidenses y uno es residente legal. Dos de los hombres llevaban pañuelos keffiyeh palestinos blancos y negros.

Murad dijo que no hay información adicional que sugiera el motivo del sospechoso.

«Mi más sentido pésame para las víctimas y sus familias», dijo Murad en el comunicado de prensa. “En este momento tan cargado de tensión, nadie puede ver este incidente y no sospechar que puede haber sido un crimen motivado por el odio. Y ya me he puesto en contacto con socios federales de investigación y procesamiento para prepararme para eso si se prueba”.

Y añadió: “El hecho es que todavía no sabemos todo lo que queremos en este momento. Pero insto al público a evitar sacar conclusiones basadas en declaraciones de partes no involucradas que saben aún menos”.

Antes de que Murad emitiera su comunicado de prensa, el Comité Árabe-Estadounidense contra la Discriminación emitió un comunicado el domingo diciendo que las víctimas eran estudiantes universitarios palestinos estadounidenses y que hay “razones para creer que este tiroteo ocurrió porque las víctimas son árabes”.

La ADC dijo que un hombre gritó y acosó a las víctimas, que conversaban en árabe, y luego procedió a dispararles.

El FBI dijo que está al tanto de los tiroteos.

«Si, en el curso de la investigación local, sale a la luz información de una posible violación federal, el FBI está preparado para investigar», dijo en un comunicado Sarah Ruane, portavoz del FBI con sede en Albany, Nueva York.

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden fue informado sobre el tiroteo y continuará recibiendo actualizaciones a medida que las fuerzas del orden recopilen más información.

El Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al arresto o condena de la persona o personas responsables de los tiroteos, dijo la organización en un comunicado.

El Instituto para la Comprensión de Oriente Medio proporcionó una declaración en X, anteriormente conocido como Twitter, que describió como proveniente de las familias de las víctimas.

«Estamos extremadamente preocupados por la seguridad y el bienestar de nuestros niños», dijo. “Hacemos un llamado a las autoridades para que lleven a cabo una investigación exhaustiva, incluido el tratamiento de esto como un crimen de odio. No estaremos cómodos hasta que el tirador sea llevado ante la justicia”.

En respuesta al tiroteo, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, alentó a la gente a “denunciar inequívocamente el sorprendente aumento del odio antiárabe y la islamofobia en Estados Unidos”.

«Nadie debería ser jamás atacado por su origen étnico o afiliación religiosa en nuestro país», dijo el demócrata de Nueva York en el comunicado publicado en X. «No dejaremos que gane el odio».

El senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, también denunció el ataque.

“Es impactante y profundamente perturbador que tres jóvenes palestinos hayan sido baleados aquí en Burlington, VT. El odio no tiene cabida aquí ni en ningún otro lugar. Espero una investigación completa”, dijo Sanders en un comunicado. «Mis pensamientos están con ellos y sus familias».

El alcalde de Burlington, Miro Weinberger, dijo que cualquier indicio de que el tiroteo podría haber sido motivado por el odio es “escalofriante”. El gobernador Phil Scott lo calificó de tragedia.

“Insto a los habitantes de Vermont a unirse para ayudar a la comunidad a sanar y no permitir que este incidente incite más odio o división”, dijo Scott. «Debemos unirnos en estos tiempos difíciles; es la única manera de poner fin a la violencia que estamos viendo».

Las manifestaciones han sido generalizadas y las tensiones están aumentando en Estados Unidos a medida que aumenta el número de muertos en la guerra entre Israel y Hamas. Un frágil alto el fuego entre Israel y Hamas volvió a estar en marcha el domingo cuando los militantes liberaron a más rehenes e Israel liberó a 39 prisioneros palestinos, todos hombres jóvenes. Es el tercer intercambio bajo el acuerdo de tregua de cuatro días.