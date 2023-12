Tormenta hace de las suyas!

Una tormenta azotó la costa este el lunes, inundando carreteras y derribando árboles en el noreste, dejando sin electricidad a cientos de miles de personas y obligando a cancelaciones de vuelos y cierres de escuelas.

A media mañana habían caído más de 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia en partes de Nueva Jersey y el noreste de Pensilvania, y en partes de varios otros estados recibieron más de 10 centímetros (4 pulgadas), según el Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas de viento alcanzaron casi 113 kph (70 mph) a lo largo de la costa sur de Nueva Inglaterra.

Más de 500.000 clientes se quedaron sin electricidad en un área que se extiende desde el norte de Virginia hasta Nueva Inglaterra, incluidos casi 140.000 en Massachusetts y 119.000 en Maine, según poweroutage.us. La empresa de servicios públicos más grande de Maine, Central Maine Power, informó que el 17% de su base de clientes se quedó sin electricidad.

Clima severo

A medida que continúan las fuertes lluvias y los fuertes vientos, las inundaciones obligan a millones a abandonar sus hogares. Un nuevo estudio detalla cómo el cambio climático y las inundaciones están afectando a todas las regiones de Estados Unidos.

Si nos alejamos para considerar todo el país, algunos estadounidenses parecen estar ignorando la amenaza del cambio climático al decidir dónde vivir.

El cambio climático está haciendo que los huracanes sean más intensos . Y en las próximas décadas, los investigadores dicen que millones de personas más decidirán que vivir con ello es demasiado y se marcharán. Lea más sobre patrones de migración climática emergente aquí.

El servicio meteorológico emitió advertencias de inundaciones e inundaciones repentinas para la ciudad de Nueva York y sus alrededores, partes de Pensilvania, el norte del estado de Nueva York, el oeste de Connecticut, el oeste de Massachusetts y partes de New Hampshire y Maine.

Árboles y líneas eléctricas cayeron en muchas áreas, incluidas algunas que cayeron sobre casas y automóviles. En la ciudad costera de Guilford, Connecticut, a unas 30 millas (50 kilómetros) al sur de Hartford, un árbol cayó sobre una patrulla policial, pero el oficial resultó ileso, dijeron las autoridades. Ciertas carreteras en toda la región fueron cerradas debido a inundaciones o árboles caídos.

«Revise su ruta antes de su viaje matutino, no conduzca sobre agua estancada y no toque cables caídos», publicó el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, en X. «Recuerde: dé la vuelta, no se ahogue».

En el noreste y centro de Pensilvania, las fuertes lluvias que cayeron durante la noche inundaron estanques, arroyos y arroyos en varios condados, lo que obligó a las autoridades a cerrar varias carreteras importantes.

El río Delaware se desbordó en los suburbios de Filadelfia, lo que provocó el cierre de carreteras. En el suburbio de Washington Crossing, las cuadrillas colocaron barreras a lo largo de las carreteras y trabajaron para retirar las ramas de los árboles caídos. Siete personas murieron después de inundaciones repentinas en esa zona durante el verano.

Muchos vuelos fueron cancelados o retrasados ​​en toda la región. El Aeropuerto Internacional Logan de Boston suspendió todos los vuelos el lunes por la mañana debido a las malas condiciones, lo que provocó más de 100 vuelos cancelados y alrededor de 375 retrasos, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. En los aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York, se cancelaron casi 80 vuelos y se retrasaron más de 90.

Algunas escuelas en el noreste cerraron o retrasaron sus aperturas, y los sistemas de trenes de cercanías informaron retrasos relacionados con el clima.

«Utilice el transporte público y manténgase alejado de las carreteras si es posible», escribió el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en X.

En la ciudad de Nueva York, los fuertes vientos provocaron el cierre temporal del puente Verrazzano. Reabrió sus puertas el lunes por la mañana, pero con prohibición de vehículos grandes. Los funcionarios de Rhode Island también prohibieron el paso de camiones con remolque en los puentes Newport Pell y Jamestown Verrazzano sobre la Bahía de Narragansett debido al viento.

Los funcionarios del gobierno estatal instaron a la gente a evitar viajar y conducir por carreteras inundadas.

En el oeste de Nueva York, se esperaban varios centímetros (centímetros) de nieve con efecto lago desde el lunes por la noche hasta el martes a medida que bajan las temperaturas.

La tormenta avanzó por la costa este el sábado y domingo, batiendo récords de precipitaciones y requiriendo rescates acuáticos. El lunes trajo temperaturas inusualmente cálidas de más de 60 grados (16 grados Celsius) al noreste.

El domingo en Carolina del Sur, la marea en el puerto de Charleston alcanzó los 3 metros (9,86 pies) justo antes del mediodía, la cuarta lectura más alta jamás registrada.

«Este fue un día duro y frustrante para nuestros ciudadanos, ya que las mareas altas históricas subieron y cubrieron la tierra de la ciudad, inundando automóviles, casas, negocios y calles», dijo el alcalde de Charleston, John Tecklenburg, y agregó que no hubo informes de heridos graves. .

Tecklenburg dijo que la ciudad está trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para protegerse contra las inundaciones por mareas y adaptarse al aumento del nivel del mar y al cambio climático.

La lluvia y el viento del lunes se produjeron una semana después de que una tormenta provocara inundaciones y cortes de energía en el noreste después de generar tornados mortales en Tennessee. un>