Tiroteo en Indiana deja un muerto y varios heridos

Un tiroteo en una fiesta de gran tamaño en Indiana el domingo en la madrugada dejó un muerto, informó la policía, y un hospital señaló que 19 heridos recibían atención médica en sus instalaciones.

La policía de Muncie acudió tras recibir varios reportes de disparos en el lado este de la ciudad poco después de la 1 de la mañana, reportó el periódico The Star Press. En un comunicado, la policía indicó que no había una amenaza activa en la comunidad y que “varias” personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

“Debido al número de víctimas y a la naturaleza del incidente, se contactó a varias agencias para que brindaran asistencia”, dijo la subjefa de policía de Muncie, Melissa Criswell, en un comunicado a The Star Press.

Entre los que se presentaron a ayudar había varios agentes del poblado cercano de Eaton, según una publicación en la página de Facebook del departamento. El jefe de policía de Eaton, Jay Turner, se refirió al incidente como un “tiroteo masivo”.

La policía no reveló cuántas personas resultaron heridas, pero funcionarios del Hospital Ball Memorial del sistema Indiana University Health en Muncie informaron a The Associated Press que se le brindó atención a 19 víctimas en su departamento de emergencias por heridas relacionadas con el tiroteo, 13 de las cuales continuaban hospitalizadas en condición estable el domingo en la mañana. Criswell dijo que algunas personas sufrieron lesiones críticas y fueron trasladadas en helicóptero a otras instalaciones.

Gavin Greene, forense del condado Delaware, identificó a la persona fallecida como Joseph E. Bonner III, de 30 años, informó The Star Press.