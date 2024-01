Tiburón ataca a niño de 10 años de Maryland en un resort en Bahamas

La policía está investigando después de que un niño de Maryland fuera mordido por un tiburón en un centro turístico de las Bahamas el lunes.

El niño de 10 años, cuyo nombre no figura en un comunicado de prensa de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, fue mordido mientras participaba en una expedición en un tanque de tiburones en un centro turístico local en Paradise Island, una de las casi 300 islas de las Bahamas.

El incidente ocurrió poco antes de las 4 de la tarde, según el comunicado de prensa. El niño fue mordido en la pierna derecha. Fue trasladado a un hospital del área y se encuentra en condición estable, según el comunicado de prensa.

No está claro si el niño estaba con miembros de su familia cuando ocurrió el ataque.

La policía no identificó el complejo donde ocurrió el ataque. Atlantis Paradise Island ofrece experiencias con tiburones en su ubicación, pero el complejo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Associated Press.

En diciembre, una mujer de Boston murió en un ataque de tiburón en las Bahamas. Lauren Erickson Van Wart, de 44 años, estaba practicando remo con un miembro de su familia cuando fue mordida por un tiburón, informó anteriormente CBS News. Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar.

Los ataques de tiburones son raros y los incidentes fatales son aún más improbables. El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida investigó 108 supuestas interacciones entre tiburones y humanos en todo el mundo en 2022 y confirmó 57 mordeduras no provocadas y 32 mordeduras provocadas. Cinco de los casos no pudieron ser confirmados.

«Es extremadamente improbable que nadadores y surfistas sean mordidos por tiburones, o incluso que se encuentren con ellos», dijo anteriormente a CBS News Lauren Gaches, directora de asuntos públicos de NOAA Fisheries .