Sube la presión sobre Biden, avivada por los demócratas y Hollywood

El presidente estadounidense, Joe Biden, creía haber frenado la rebelión, pero este miércoles aumentó la presión de su Partido Demócrata e incluso del actor George Clooney, que le pidieron que se retire de la carrera hacia la Casa Blanca.

«Amo a Joe Biden pero necesitamos otro candidato», escribió el actor, director y productor en un artículo publicado en el periódico The New York Times.

Clooney, simpatizante demócrata de toda la vida, recuerdó un acto de recaudación de fondos para el presidente estadounidense a mediados de junio: «Es terrible decir esto, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas no era el mismo» que el «Joe Biden de 2010, ni siquiera el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate» con Donald Trump en junio.

Aquella noche Biden se mostró muy confuso y cansado, se trabó al hablar y perdió el hilo de lo que decía varias veces.

La opinión de Clooney no es anecdótica, dado que Biden siempre contó con el mundo del cine como apoyo mediático y financiero.

Al interior de su partido también hay voces disidentes. Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, de 84 años, puso a Biden entre la espada y la pared de forma sutil pero firme.

«Es cosa del presidente decidir si va a presentarse» a las elecciones de noviembre frente a su predecesor republicano, declaró a MSNBC. «Todos le animamos a que tome esa decisión porque el tiempo apremia», añadió.

Por ahora ocho demócratas de la Cámara de Representantes le han pedido públicamente que tire la toalla. A ellos se unió veladamente el martes por la noche un primer senador.

«Creo que Donald Trump va camino de ganar estas elecciones, y tal vez de ganarlas de manera aplastante y llevarse el Senado y la Cámara de Representantes», opinó el senador Michael Bennet en la CNN.

Este miércoles, el senador por Vermont Peter Welch fue más directo y pidió al presidente que «se retire de la carrera» por la Casa Blanca «por el bien del país», en una colaboración publicada por el Washington Post.

Pero el demócrata de 81 años cree haber tomado ya una decisión.

– «Pasar página» -Biden escribió el lunes a los congresistas de su partido para decirles que estaba «firmemente determinado a seguir en la carrera» y pedirles que le «apoyaran».

Ahora quiere «pasar página», como dijo su portavoz Karine Jean-Pierre.

El demócrata, que intenta despejar las dudas sobre su forma física y su agilidad mental, tuvo otro día ajetreado este miércoles.

Habló brevemente durante una reunión de la principal agrupación sindical estadounidense, la AFL-CIO

Después acudió a la inauguración de una cumbre de la OTAN en Washington, donde el presidente francés, Emmanuel Macron, él mismo debilitado políticamente, le dio un abrazo.

Al margen de esta reunión, Biden dará el jueves una muy esperada rueda de prensa, que servirá para calibrar su agilidad mental.

Volverá a exponerse el lunes con una entrevista en la NBC.

Por el momento las dudas sobre el estado físico y las aptitudes cognitivas de Biden minan por completo los intentos de su equipo de de llamar la atención sobre los planes de Donald Trump en materia de derecho al aborto.

El republicano de 78 años ha retado a Joe Biden a otro debate, «de hombre a hombre», y al golf. El martes en un mitin en Florida le acusó de orquestar «el mayor encubrimiento de la historia política» sobre su salud.

– Sondeos –

Si hay tanta ansiedad en el Capitolio es porque muchos congresistas temen que Joe Biden pueda hacerles perder su escaño en las elecciones legislativas de noviembre, que se celebran al mismo tiempo que las presidenciales.

Varios sondeos realizados desde el debate han alimentado estos temores, mostrando que Trump mantiene o incluso amplía su ventaja sobre su rival demócrata.

«Lo importante no es lo que sentimos, sino lo que nos dicen las cifras», escribió el miércoles en la red social X Ritchie Torres, miembro del influyente grupo de congresistas afroestadounidenses.

El sitio web Axios afirma que el líder del partido en el Senado, Chuck Schumer, otra figura demócrata destacada, está ahora dispuesto a considerar otra candidatura. Los senadores demócratas tienen previsto almorzar el jueves con asesores cercanos a Biden.

Un estudio del instituto Cook Political Report, basado en 21 grandes encuestas, otorga al republicano de 78 años un 47% de las intenciones de voto a nivel nacional, frente al 44% de Biden. Se aprecia en particular que el demócrata ha perdido apoyo entre los afroestadounidenses, los jóvenes y los hispanos.