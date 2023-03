Sospechoso baleado fatalmente durante rescate de migrantes

Un rescate de rehenes que dejó a un sospechoso muerto a tiros el jueves en Houston comenzó hace días cuando tres migrantes fueron secuestrados de un vehículo en un condado vecino, según un fiscal.

Los tres migrantes viajaban en un vehículo por la carretera interestatal 10 en la parte sur del condado de Waller el 18 de marzo cuando los secuestradores los detuvieron y los obligaron a subir a otro vehículo, dijo Sean Whittmore, fiscal de la oficina del fiscal de distrito del condado de Waller.

Se cree que el conductor de los migrantes llamó al 911 e informó a la oficina del alguacil del condado de Waller sobre el secuestro, dijo Whittmore. La oficina del alguacil trabajó más tarde con el FBI, cuyos agentes estuvieron involucrados en un tiroteo la madrugada del jueves en el norte de Houston en el que se rescató a dos personas.

Los secuestradores exigieron dinero a la familia de al menos uno de los migrantes y les pagaron, pero luego pidieron más, según una persona familiarizada con el asunto. La persona dijo que los secuestradores enviaron videos a la familia, que compartieron con la policía, que mostraban que los secuestradores estaban armados y los rehenes estaban vivos, incluido uno de ellos golpeando a uno de los rehenes, un hombre mayor.

Los disparos estallaron entre los agentes del FBI y los secuestradores antes del amanecer del jueves, lo que provocó la muerte de uno de los secuestradores y el arresto de otro, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el caso públicamente.

Agentes del equipo de rescate de rehenes del FBI estaban rescatando a los migrantes cuando estallaron los disparos, dijo James Smith, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Houston, durante una breve conferencia de prensa el jueves en la que no respondió preguntas.

Smith dijo que un sospechoso recibió un disparo mortal mientras que otro sospechoso fue detenido por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris. El diputado principal Thomas Gilliland, portavoz de la oficina del alguacil, dijo que no podía proporcionar ninguna información sobre el sospechoso ya que esa persona fue arrestada por el FBI.

Smith dijo que los agentes rescataron a dos personas que estaban detenidas en un motel.

Después de la conferencia de prensa, Whittmore dijo a The Associated Press que todavía tenía entendido que tres personas habían sido secuestradas. Remitió las preguntas sobre la discrepancia al FBI. Smith no abordó la discrepancia durante su conferencia de prensa.

Smith dijo que ningún agente resultó herido y que un equipo de revisión del FBI investigará el tiroteo.

“Con el fin de proteger la integridad de la investigación en curso, no podemos brindar más detalles en este momento”, dijo Smith.

La oficina del FBI en Houston se negó a comentar cómo encontraron a los migrantes, qué condujo al tiroteo o cuántos agentes estuvieron involucrados.

El FBI dijo que después del tiroteo, ya no existía una amenaza para la seguridad pública.

Los migrantes secuestrados habían cruzado ilegalmente a Estados Unidos desde México, según la persona familiarizada con el caso.

Whittmore se negó a comentar sobre el estatus migratorio de los inmigrantes, sus nacionalidades o si estaban siendo transportados ilegalmente al momento de su secuestro.

En un correo electrónico, Tim Oberle, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se negó a hablar sobre el estatus migratorio de las personas y remitió todas las preguntas al FBI.