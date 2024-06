Solicitantes de asilo que buscan refugio instalan un campamento

Solicitantes de asilo que han estado buscando refugio en el estado de Washington, principalmente de Angola, Congo y Venezuela, han instalado un campamento en un suburbio de Seattle.

Los solicitantes de asilo se trasladaron el sábado al sitio junto a un motel vacío al sur de Seattle, en Kent, informó The Seattle Times.

El motel es propiedad del condado de King y se utilizó como lugar para que las personas sin hogar se pusieran en cuarentena si contraían COVID-19 durante la pandemia. El martes, carteles cerca del campamento pedían que se abriera el motel para que pudieran quedarse allí.

Algunos de los solicitantes de asilo que acampaban en el lugar habían sido refugiados en una iglesia en el suburbio cercano de Tukwila, mientras que otros perdieron su motel a corto plazo o su vivienda de alquiler cuando expiró el 1 de junio.

El pastor de la Iglesia Metodista Unida de Riverton Park, el reverendo Jan Bolerjack, dijo al periódico que ha acogido a solicitantes de asilo durante casi dos años y que sus recursos están sobrecargados.

«El refugio temporal para inmigrantes está actualmente lleno y no podemos aceptar nuevos residentes», decía un mensaje en el sitio web de la iglesia el martes. «Gracias por su comprensión y apoyo.»

Algunas personas en el campo dijeron a KOMO-TV el martes que abandonaron sus países de origen para escapar de la violencia.

“Nos gustaría que el gobierno nos ayudara y nos asistiera”, dijo al medio de comunicación Chibuzo Robinson, de Nigeria. «No tenemos ningún lugar donde quedarnos»

Un correo electrónico enviado el martes por un portavoz de la oficina del ejecutivo del condado de King, Dow Constantine, dijo que el dinero asignado para ayudar con las necesidades inmediatas de los solicitantes de asilo se había agotado y que el condado comenzó a responder a la necesidad emergente en noviembre pasado. El condado de King ha gastado $3 millones para contratar a un proveedor de servicios que ha trabajado para albergar a más de 350 personas y familias.

Espera millones más en fondos, asignados por la Legislatura estatal, a partir de julio.

«Sabemos que las operaciones completas y el capital para un refugio de emergencia, incluso a corto plazo, están más allá de los recursos disponibles del condado», decía el correo electrónico de la oficina de Constantine.

Muchos de los que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo se han estado moviendo por el estado durante meses.

El domingo por la tarde, tres agentes de policía de Kent publicaron un aviso de desalojo de 48 horas del condado de King, con fecha límite el martes por la tarde para salir. La carta del condado, firmada por el director de la División de Gestión de Instalaciones, Anthony Wright, decía que las personas que no se fueran estaban sujetas a arresto por invasión de propiedad privada.

La fecha límite llegó y pasó el martes sin que las autoridades hicieran nada. El Departamento de Policía de Kent y la Oficina del Sheriff del Condado de King parecieron contradecirse en declaraciones después de la fecha límite sobre qué agencia realmente quería que el grupo se fuera.

En un correo electrónico a The Associated Press, el subjefe de policía de Kent, Jarod Kasner, dijo que el condado había pedido ayuda a la ciudad para sacar a las personas del campamento. Kasner también dijo que la policía de Kent no haría cumplir el aviso de desalojo porque la Oficina del Sheriff del Condado de King no participaría en la acción.

La Oficina del Sheriff del condado de King dijo en un correo electrónico el martes por la noche que fue la ciudad de Kent la que pidió al condado que emitiera el aviso de invasión, basándose en un acuerdo legal entre las agencias policiales.

El comunicado decía que no haría cumplir la orden de desalojo si la policía de Kent ya no planeaba hacerlo, pero que continuaría trabajando con organizaciones que el condado ha financiado para llegar a los solicitantes de asilo.

El presidente Joe Biden reveló el martes planes para promulgar restricciones a los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está desbordada.