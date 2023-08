Sheriff de Georgia se declara culpable de manosear al juez Hatchett

Un alguacil de Georgia se declaró culpable de manosear a la jueza de televisión Glenda Hatchett durante una conferencia policial el año pasado y renunció a su cargo el lunes.

El alguacil del condado de Bleckley, Kristopher Coody, se declaró culpable de un cargo menor de agresión sexual en el tribunal estatal del condado de Cobb, informaron los medios de comunicación. Hatchett se dirigió a la corte y dijo que la terrible experiencia «me había cortado hasta la médula».

“Que este hombre venga y me viole de la forma en que lo hizo es indescriptible”, dijo Hatchett.

Hatchett es un abogado de Atlanta y estrella de los programas de telerrealidad «Judge Hatchett» y «The Verdict With Judge Hatchett». En 2016, representó a la familia de Philando Castile , un conductor negro que fue asesinado a tiros por un oficial de policía en un suburbio de Twin Cities, en una demanda muy publicitada.

Durante una conferencia de enero de 2022 de la Asociación de Alguaciles de Georgia, mientras Hatchett era presentada a un grupo de alguaciles en el bar de un hotel, Coody la manoseó, dijeron los fiscales.

Thomas Brown, exalguacil del condado de DeKalb, dijo que Hatchett asistió a la conferencia como su invitado. Brown dijo que físicamente le quitó la mano a Coody.

“Vi su mano bajar sobre su seno izquierdo”, dijo Brown a WSB-TV. “Agarré su brazo, lo arrojé fuera de su pecho”.

El juez Carl Bowers sentenció a Coody a cumplir un año de libertad condicional, pagar una multa de $500 y realizar 400 horas de servicio comunitario.

El abogado del alguacil, Joel Pugh, dijo que Coody envió una carta de renuncia el lunes por la mañana al gobernador de Georgia, Brian Kemp.

Coody se había desempeñado desde 2017 como alguacil del condado de Bleckley, una comunidad rural de unas 12,000 personas ubicada a unas 40 millas (64 kilómetros) al sureste de Macon.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que se presenten como lo ha hecho Hatchett.