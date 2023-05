Senador demócrata Ben Cardin, de MD, no va a la reelección

En un anuncio que hizo vibrar a todos los sectores políticos y comunitarios de Maryland y del país, el senador demócrata Ben Cardin (D), quien representa desde hace varios años a ese estado y uno de los funcionarios electos con más años de servicio en la historia de Estados Unidos, anunció que no buscará la reelección en 2024.

La oficina de Cardin emitió una declaración y un video anunciando su decisión al mediodía del lunes, y dio detalles sobre sus planes.

“Es un día inusual para mí”, dijo Cardin durante un discurso que pronunció ese día en la ceremonia por el Día de la Ley de la Asociación de Abogados del condado de Baltimore, en Towson.

Para cuando deje el Senado en enero de 2025, Cardin, de 79 años, habrá servido en un cargo electivo durante 58 años consecutivos.

Cardin fue elegido miembro de la Cámara de delegados de la Asamblea de Maryland en 1966 a la edad de 22 años, cuando aún estaba en la facultad de derecho, y ocupó un escaño en el norte de la ciudad de Baltimore que había sido durante décadas de su tío.

“Ha sido un viaje increíble”, dijo en una entrevista en el juzgado del condado de Baltimore luego de su discurso del Día de la Ley. “Me encanta Maryland. Me encanta representar al estado. Me encanta cada parte de ella. Me ha encantado cada trabajo que he tenido, especialmente estar en la Cámara Alta de los Estados Unidos. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo en el Senado, con todas mis posiciones. Pero la realidad es que [habré servido] 58 años después de este mandato. Si cumpliera un mandato más, tendría 87 años”, añadió sonriente, según destacó la publicación Maryland Matters.

“Si pienso en dónde estaba hace seis años en comparación con hoy, no estoy escalando montañas tan rápido como solía hacerlo. Los tiempos cambian y lo reconozco. Prefiero hacer esto en mis términos. Pero no es la jubilación. Espero seguir con mis pasiones después de estar en un cargo electivo”, reveló.

Pugna política

Cardin nunca perdió ninguna de sus 36 elecciones (18 primarias y 18 elecciones generales), y su decisión de poner fin a su carrera política ya empezó a desencadenar una lucha inmediata en el Partido Demócrata para reemplazarlo, creando un efecto dominó en la política de Maryland.

La ejecutiva del condado de Prince George’s, Angela Alsobrooks (D), y el congresista David Trone (D-6) ya han reunido equipos políticos para las campañas del Senado. El concejal del condado de Montgomery, Will Jawando (D), también se está preparando para postularse. Otros que se espera que consideren la carrera por el Senado incluyen al congresista Jamie Raskin (D-8), al ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski Jr. (D), al congresista John Sarbanes (D-3) y a Ben Jealous, gobernador del partido en 2018 y actual director ejecutivo del Sierra Club nacional.

Es probable que los republicanos nacionales presionen al exgobernador Larry Hogan para que ingrese a la carrera por el Senado, pero él no ha expresado interés en servir en el Senado en el pasado, aunque sus asociados dicen que extraña el centro de atención político desde que dejó el cargo a mediados de enero y prescindió de una candidatura a la Casa Blanca de 2024.