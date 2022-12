Secretaria social ayuda a ‘casa del pueblo’ a recibir a la gente

Galletas olvidadas en bolsos hasta que se desmoronan. Quejas por no ser invitado. Boicots por desacuerdos políticos con el presidente Joe Biden .

Después de un par de años sin fiestas debido a la pandemia de coronavirus, las fiestas navideñas de la Casa Blanca están de vuelta, y la «casa del pueblo» vuelve a dar la bienvenida a la gente. Mucha gente. Se estima que 50.000 visitantes entre Acción de Gracias y Navidad.

Y ayudar a que todo suceda es el secretario social de la Casa Blanca, Carlos Elizondo.

“Todos están listos para hacer una fiesta”, dijo Rickie Niceta, quien ocupó el puesto de Elizondo en la administración Trump.

Ha sido un mes vertiginoso para Elizondo, quien supervisó la decoración navideña por parte de 150 voluntarios después del Día de Acción de Gracias, seguida de una visita del presidente de Francia que incluyó una cena de estado para más de 330 invitados. También hubo una recepción en la Casa Blanca para los homenajeados del Centro Kennedy y una cumbre de tres días con casi 50 líderes africanos , incluida una cena grupal en el Salón Este y una actuación de Gladys Knight.

Elizondo también prestó su experiencia a los preparativos para la boda de 250 invitados en South Lawn de la nieta de Biden, Naomi, en noviembre, y está trabajando en más de 20 fiestas y recepciones navideñas, a veces dos por día, que finalizan más adelante esta semana.

Y con el final casi a la vista, se agregó a la mezcla una visita sorpresa a la Casa Blanca el miércoles del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , lo que requirió aún más malabares por parte de Elizondo.

Entonces, ¿cómo se las arregla? “Mucha cafeína”, dijo Elizondo, el primer latino en convertirse en secretario social de la Casa Blanca. Comenzó a trabajar para Biden y su esposa cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama.

“Durante más de una década, el presidente y yo hemos confiado en Carlos por su creatividad, corazón y dedicación para traer nuestras tradiciones y una cálida bienvenida al pueblo estadounidense”, dijo la primera dama Jill Biden en una declaración escrita a The Associated Press. “Ahora en la Casa Blanca, Carlos nos está ayudando a celebrar la riqueza de la cultura y la diversidad de nuestro país, y juntos estamos abriendo las puertas de la ‘Casa del Pueblo’ más y más”.

VUELTA DE FIESTAS

El apretón de manos no estaba en el guión de vacaciones del año pasado cuando COVID-19 ensombreció el primer año de Biden como presidente. Se invitó a un número limitado de invitados a las jornadas de puertas abiertas para experimentar la Casa Blanca vestida para la temporada. No se sirvió comida y los Biden no participaron.

Pero este año trajo el regreso de las fiestas, completas con apasionantes y sonrientes mesas de buffet con camarones, chuletas de cordero y otros sabrosos bocados y un rápido saludo con el presidente y la primera dama en una fila de fotos. Se pidió a los invitados que revelaran su estado de vacunación contra el COVID-19 y que se hicieran una prueba del virus antes de asistir.

La alegría de la Casa Blanca parecería incompleta sin algunas quejas. Y un boicot.

Las dos senadoras de New Hampshire, las demócratas Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, se saltaron un baile de gala para los miembros del Congreso para protestar contra la propuesta de Biden de que Carolina del Sur lidere el calendario de primarias presidenciales del partido . New Hampshire históricamente ha sido el primero.

Múltiples periodistas se quejaron abiertamente de no haber sido invitados. La presentadora de “PBS NewsHour”, Judy Woodruff, compartió una foto de las migas de una galleta que trató de guardar para más tarde.

“Esto es lo que sucede cuando robas una galleta de Navidad en la fiesta navideña de la Casa Blanca, la arrojas a tu bolso pero te olvidas de ella hasta que llegas a casa”, tuiteó Woodruff.

MANO DE CONFIANZA

Elizondo, un hombre de 60 años con anteojos, comenzó a trabajar para los Biden en enero de 2009, después de que Joe Biden se convirtiera en vicepresidente, y ocupó el puesto hasta que terminó el mandato de Biden en 2017.

Cathy Russell, exjefa de gabinete de Jill Biden, recordó cómo ella y la ahora primera dama entrevistaron a Elizondo en la casa de los Biden en Delaware. Estaba trabajando en la Universidad de Georgetown en ese momento, planeando eventos para el presidente de la escuela.

Elizondo les mostró un portafolio de los “hermosos eventos que realizó en Georgetown”. Jill Biden, una bromista, pensó que era “super serio”, pero le gustó y le ofreció el trabajo. Hicieron clic.

“Él y la primera dama están realmente sincronizados en querer asegurarse de que las personas se sientan realmente cómodas”, dijo Russell. “Simplemente se llevaron bien desde el principio”.

Después de que Joe Biden ganara las elecciones presidenciales de 2020 , los Biden recurrieron nuevamente a Elizondo, quien es uno de los secretarios sociales con más experiencia en la historia reciente de la Casa Blanca. Elizondo trabajó en la oficina de protocolo del Departamento de Estado durante la mayor parte de la administración Clinton y luego en Disney World.

JUGANDO CON GRACIA

Elizondo planea una variedad de compromisos sociales en la Casa Blanca, desde eventos tan grandes como el Easter Egg Roll anual de 30,000 personas o la celebración del 4 de julio hasta tan pequeños como un almuerzo en la Oficina Oval solo para el presidente y el vicepresidente.

Nativo de Harlingen, Texas, Elizondo se encuentra entre un grupo de asistentes abiertamente LGBTQ que sirven a Biden en roles destacados, incluido el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Katherine Vargas, quien trabajó en la Casa Blanca de Obama, y ​​Henry R. Muñoz III, amigo de Elizondo desde hace mucho tiempo, dijeron que el enfoque familiar de la crianza mexicano-estadounidense de Elizondo probablemente hizo que los Biden se ganaran el cariño de los Biden, quienes también son una familia muy unida.

Ella y otros dicen que Elizondo es cálido y divertido, incluso en un trabajo muy estresante que exige que siempre mantenga algunas pelotas en el aire.

Vargas dijo: “Hacía malabares con gracia”.

Los asociados dicen que los largos vínculos de Elizondo con los Biden son clave.

Cuando asistió a la primera dama en una vista previa para la prensa de la primera cena de estado de la administración , para el presidente francés Emmanuel Macron el 1 de diciembre, Elizondo dijo que lo más importante para los Biden “es hacer que la gente se sienta cómoda”.

“Y me siento honrado de tener esta oportunidad de ayudarlos a llevar esa hospitalidad al escenario mundial”, dijo.

Muñoz, un hombre de negocios y filántropo, fue invitado a la cena de estado por primera vez y dijo que el evento, que tuvo tantos invitados que se erigió un pabellón temporal en South Grounds para acomodarlos, “se sintió como los Biden”.

Le dio crédito a Elizondo por ser “capaz de interpretar trabajando con ellos”.

Muñoz asistió con una amiga, la actriz Ariana DeBose, y se sentó en la mesa principal con el presidente y la primera dama. Muñoz dijo que se sentó junto a Bernard Arnault, director ejecutivo del fabricante de artículos de lujo LVMH. La conversación de la cena con Arnault, su esposa, DeBose y otros a su alrededor saltó de la arquitectura y el diseño a la moda y la música.

«¿Cómo supo que en mi lado de la mesa querría hablar sobre arquitectura y diseño con Bernard Arnault?» dijo de Elizondo. “Ese es un talento para comprender cómo se debe mezclar a la gente”.

“Era una mesa importante. Ni siquiera sé qué estaba haciendo en eso”, bromeó Muñoz.