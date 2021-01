AP

Washington Hispanic:

¿Se pueden mezclar y combinar las vacunas COVID-19?

Los funcionarios de salud dicen que ambas dosis deben ser de la misma vacuna.

Las vacunas COVID-19 que se están aplicando en los Estados Unidos, el Reino Unido y otras partes del mundo hasta ahora requieren dos vacunas con unas pocas semanas de diferencia.

En los Estados Unidos, donde se distribuyen las vacunas Pfizer y Moderna, los funcionarios de salud dicen que las vacunas no son intercambiables. En Inglaterra, donde hay vacunas de Pfizer y AstraZeneca disponibles, los funcionarios también dicen que las dosis deben ser consistentes.

Pero en el raro caso de que el mismo tipo no esté disponible o si no se sabe lo que se dio para la primera inyección, los funcionarios ingleses dicen que está bien dar cualquier vacuna disponible para la segunda inyección. Dado que las vacunas Pfizer y AstraZeneca funcionan de manera similar, dicen que una dosis no coincidente es mejor que la protección parcial.

Pero sin ningún estudio, las dosis de vacunas no deben mezclarse, dijo Naor Bar-Zeev, un experto en vacunas de la Universidad Johns Hopkins.

Si las personas reciben una vacuna diferente para su segunda inyección por accidente, Bar-Zeev dijo que es probable que «funcione bien y es probable que sea bien tolerado», pero se necesitan pruebas para estar seguros.