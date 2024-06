Se espera temperaturas severas de calor y frío en la semana

Esta semana se esperan temperaturas extremas de calor y frío en Estados Unidos. Las autoridades advirtieron a los residentes del suroeste que tomen precauciones a medida que una ola de calor se desplaza hacia el este, mientras que fuertes lluvias e inundaciones podrían inundar los estados del Golfo y la nieve amenaza partes de las Montañas Rocosas y el noroeste.

El calor extremo se extendió por Arizona, Nuevo México y partes de Texas, Colorado y Kansas mientras el clima severo azotaba muchas partes de Estados Unidos el domingo. Hubo un frío inusual en el noroeste del Pacífico, la nieve se dirigió hacia el norte de las Montañas Rocosas y se pronosticaron fuertes lluvias desde las llanuras del norte hasta el medio oeste superior.

El Servicio Meteorológico Nacional estimó que más de 63 millones de personas estaban bajo avisos de calor el domingo, extendiéndose desde el suroeste hacia el norte hasta Denver y Chicago.

Las temperaturas en Phoenix, que alcanzaron los 112 grados Fahrenheit (44,4 Celsius) el sábado, disminuyeron ligeramente el domingo a 110 grados Fahrenheit (43,3 Celsius). Los pronosticadores del servicio meteorológico dicen que las dos primeras semanas de junio en Phoenix ya han sido un promedio de 5,6 grados Fahrenheit más calientes de lo normal, lo que lo convierte en el comienzo de junio más caluroso registrado.

«Ya hemos visto temperaturas bastante altas en nuestra área», dijo Ted Whittock, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix. «Recomendamos que todos reduzcan su tiempo al aire libre entre las 10 am y las 6 pm, se mantengan hidratados y usen ropa ligera y holgada».

El calor en el área metropolitana de Phoenix disminuirá un poco de lunes a miércoles, y las máximas volverán a subir a medida que avance la semana, lo que probablemente provocará otra advertencia de calor excesivo, dijo Whittock.

El calor ha sido especialmente peligroso en los últimos años en el área metropolitana de Phoenix, donde 645 personas murieron por causas relacionadas con el calor en 2023, lo que fue un récord.

La ciudad y el condado de Maricopa han adoptado medidas adicionales este año con la esperanza de mantener a la gente más segura, incluidos dos nuevos centros de enfriamiento nocturno donde las personas pueden descansar con aire acondicionado después de que se pone el sol. Hay más de 100 centros de refrigeración más que han estado abiertos desde el 1 de mayo, donde las personas pueden obtener agua fría y sentarse en un espacio fresco durante el día.

En el vecino Nuevo México, estuvo vigente una advertencia de calor durante el fin de semana para las llanuras del condado de Chávez, incluido Roswell, donde se pronosticó que la máxima alcanzaría los 107 grados F (41,6 grados C) el lunes. La temperatura máxima en Albuquerque alcanzó los 99 grados F (37 C) el domingo y se pronostica que se enfriará ligeramente a 98 grados F (36 C) el lunes. La máxima del domingo fue de 104 F (40 C) en El Paso, Texas, donde se abrieron cinco centros de enfriamiento.

Las temperaturas en Colorado variaron desde cerca de 90 grados F (32,2 C) en áreas del área metropolitana de Denver el domingo hasta 100 grados F (37,7 C) en la ciudad sureña de Pueblo, y se espera que las temperaturas superen los 100 grados F el lunes en el extremo sur del estado. .

La ola de calor se movía hacia el este el domingo hacia las llanuras y el área de los Grandes Lagos y se esperaba que llegara al noreste el martes. La amenaza de tormentas eléctricas con posibles vientos fuertes y fuertes lluvias aumentó en el área de Chicago, incluso cuando se pronosticaba que los índices de calor alcanzarían cerca de 100 grados F (37,7 C) a mediados de la semana.

A medida que la ola de calor se propaga hacia el este, es probable que las temperaturas en Washington, DC y el resto del Atlántico medio, así como en Nueva Inglaterra, alcancen máximas de entre 90 y 90 grados a medida que avanza la semana, con una humedad excesiva que aumenta se siente aún más opresivo.

El año pasado, Estados Unidos experimentó la mayor cantidad de olas de calor , consistentes en climas anormalmente cálidos que duraron más de dos días, desde 1936.

Si bien gran parte del país sufre un calor sofocante, el lunes y martes se pronosticó nieve al final de la temporada en el norte de las Montañas Rocosas. Partes de Montana y el centro-norte de Idaho estaban bajo advertencia de tormenta invernal, y se esperaban hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve intensa y húmeda en las montañas alrededor de Missoula, Montana. Se pronosticaron hasta 51 centímetros (20 pulgadas) para elevaciones más altas alrededor del Parque Nacional Glacier.

Mientras tanto, una nueva ola de humedad tropical traerá una amenaza creciente de fuertes lluvias e inundaciones repentinas a la costa central del Golfo desde el domingo hasta el lunes. Se espera que comiencen fuertes lluvias el lunes por la mañana y que la humedad se desplace hacia la costa del Golfo el martes.

Las intensas inundaciones provocadas por las fuertes lluvias continuaron disipándose en el sur de Florida, donde algunas zonas de Miami y Fort Lauderdale y sus alrededores quedaron bajo el agua en los últimos días cuando las tormentas arrojaron hasta 50 centímetros (20 pulgadas).

Ese sistema de tormentas sin nombre coincidió con el inicio temprano de la temporada de huracanes, que se pronostica que este año estará entre las más activas de los últimos tiempos.