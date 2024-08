Rusia y Occidente acuerdan un importante intercambio de prisioneros

El Kremlin y Occidente acordaron un importante intercambio de prisioneros, incluida la liberación de varios estadounidenses, como el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenido en Rusia desde 2023, informaron este jueves medios estadounidenses.

Este acuerdo, que sería uno de los más importantes desde la Guerra Fría, prevé también la liberación del ex marine Paul Whelan, según la CNN, mientras que ABC sostiene que varios países occidentales están involucrados en este intercambio.

Hasta el momento no ha habido confirmación por parte de funcionarios estadounidenses, y el Kremlin se negó a hacer comentarios este jueves.

Desde hacía varios días se especulaba acerca de la inminencia de un acuerdo, después de que varias personas que estaban detenidas en Rusia fueran trasladadas de sus lugares de reclusión, un hecho inusual.

Si este canje se produce, sería el primero entre Moscú y Occidente desde la liberación, en diciembre de 2022, de la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, detenida en Rusia por un caso de drogas e intercambiada por el famoso traficante de armas ruso Viktor Bout, encarcelado en Estados Unidos.

En 2010, en un intercambio anterior, 14 espías quedaron libres, entre ellos la rusa Anna Chapman, condenada en Estados Unidos, y Sergei Skripal, un agente doble encarcelado en Rusia.

Desde 1985 y 1986, último período de la Guerra Fría, no han tenido lugar sin embargo intercambios de prisioneros de gran magnitud.

– Periodista estadounidense –

Estados Unidos presionó a Moscú para obtener la liberación de Gershkovich, condenado el 19 de julio en Rusia a 16 años de prisión tras un juicio rápido por «espionaje».

El periodista, su familia, sus allegados y la Casa Blanca han afirmado que las acusaciones rusas carecían de todo fundamento.

De 32 años, Gershkovich fue detenido a finales de marzo de 2023 mientras estaba trabajando en Ekaterimburgo, en los Urales.

Tras su condena, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que su país trabajaría «duramente» para lograr su liberación.

Gershkovich «fue perseguido por las autoridades rusas porque es periodista y estadounidense», denunció entonces el mandatario.

La ONG Reporteros Sin Fronteras se declaró este jueves en un comunicado «inmensamente aliviada» por la posible liberación de quien «nunca debería haber pasado un solo día en una prisión rusa por hacer su trabajo como periodista».

«La continua política del gobierno ruso de tomar rehenes es indignante. Los periodistas no son espías y nunca deben ser objeto de ataques con fines políticos», agregó.

Washington también trabajó entre bastidores para conseguir la liberación de Whelan, de 54 años y quien además tiene las nacionalidades británica, irlandesa y canadiense.

El ex marine, detenido en Moscú desde diciembre de 2018 por «espionaje», acusaciones que rechaza, figura entre los detenidos que recientemente han «desaparecido» de las cárceles rusas.

– Avión –

Un avión utilizado anteriormente para el intercambio de Griner y Bout partió de Moscú el jueves por la mañana hacia el enclave ruso de Kaliningrado antes de regresar a Rusia a última hora de la mañana, según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Los opositores rusos Ilia Iachine, Oleg Orlov y Vladimir Kara-Mourza también deberían estar involucrados en este intercambio.

La madre de Ilia Iachine, Tatiana Iachine, declaró a la AFP el jueves por la mañana que «nada se sabe todavía» con certeza sobre el canje, mientras la esposa del disidente Orlov, Tatiana Kassatkina, respondió que estaba esperando noticias al respecto.

Dos colaboradoras del líder opositor Alexei Navalny, fallecido en prisión en febrero, Lilia Tchanycheva y Ksenia Fadeïeva, tampoco se encuentran ya en su lugar de detención.

Allegados a la artista Alexandra Skotchilenko, condenada a siete años de prisión por sustituir las etiquetas de los precios de los supermercados con mensajes denunciando la ofensiva contra Ucrania, afirmaron que también había sido trasladada desde su prisión de San Petersburgo.

Kevin Lik, un ruso-alemán de 19 años condenado por «traición», asimismo dejó su colonia penitenciaria, según informó el martes el medio independiente SotaVision.

Lo mismo ha ocurrido con el activista Daniil Krinari, condenado en abril a cinco años de prisión por haber «cooperado con Ucrania», según la ONG de defensa de los derechos humanos OVD-Info.

El alemán Rico Krieger, condenado a muerte en Bielorrusia tras ser declarado culpable de «terrorismo», podría igualmente ser objeto de un acuerdo tras haber sido indultado esta semana por el presidente Alexander Lukashenko.

A cambio, Moscú debería recibir a Vadim Krassikov, un presunto agente ruso encarcelado en Alemania por el asesinato de un excomandante separatista checheno en Berlín en 2019, y a Alexander Vinnik, un científico informático acusado de dirigir BTC-e, una plataforma de intercambio de criptomonedas que habría lavado miles de millones de dólares provenientes de actividades criminales.

Estarían igualmente incluidos en la lista Vladislav Kliouchine, un empresario que ofrece servicios de seguimiento de medios y redes sociales, condenado en Estados Unidos por fraude, y Vadim Konochtchenok, acusado de haber suministrado a Rusia semiconductores y municiones fabricadas en Estados Unidos.