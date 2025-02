Rubio espera que Panamá «disipe las preocupaciones» sobre el canal

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este lunes esperar que el gobierno panameño alivie las «preocupaciones» sobre una supuesta influencia china en el canal de Panamá, tras las advertencias del presidente Donald Trump de que retomará el control de la vía interoceánica.

«Fue una visita que valió la pena y muy respetuosa. Creo que va a lograr cosas potencialmente buenas que disipen las preocupaciones que tenemos», dijo Rubio a periodistas tras llegar a San Salvador desde Panamá.

«El tiempo lo dirá, ya veremos, pero me siento bien al respecto», afirmó. «Entiendo que es un tema delicado en Panamá y no queremos tener una relación hostil o negativa con Panamá. No creo que sea así», agregó.

Sin embargo, Pekín rechazó los señalamientos y acusó a Washington de llevar a cabo una campaña de «desprestigio» contra la iniciativa china de la Ruta de la Seda, un acuerdo económico firmado por Panamá en 2017 destinado a financiar grandes proyectos de infraestructura.

«Es una decisión lamentable» porque «es una iniciativa económica» y «no tiene nada que ver con ninguna agenda política», señaló este el lunes el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Cong.

Panamá se sumó el 17 de noviembre de 2017 a la iniciativa lanzada cuatro años antes por el gobierno de Xi Jinping, a la que se han adherido más de un centenar de países.

El acuerdo se renueva cada tres años de manera automática (la próxima para 2026), pero contempla que «puede ser rescindido por cualquiera de las partes» notificando con tres meses de anticipación.

Panamá niega que China ejerza control sobre el canal, pero Washington considera una «amenaza» a su seguridad que una empresa de Hong Kong opere los puertos en las dos entradas del canal, construido por Estados Unidos, inaugurado en 1914 y entregado a los panameños en 1999 en virtud de tratados bilaterales.

Rubio también sugirió que Mulino escuchó las preocupaciones sobre los peajes impuestos a los buques militares estadounidenses que pasan por el canal, y que Trump considera injustas.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que esperaba anuncios en los próximos días y calificó a Panamá de «gran socio» para frenar la migración, una de las principales prioridades de Trump.