Repuesta a la pandemia impulsa aprobación de Biden

AP

Washington Hispanic:

En el cuarto mes de su gobierno, el índice de aprobación hacia el presidente estadounidense Joe Biden es de 63%, impulsado principalmente por el respaldo del público a su manejo de la pandemia de coronavirus, de acuerdo con una encuesta difundida el lunes.

Respecto del manejo de la pandemia, el 71% de los estadounidenses aprueba la labor del presidente demócrata, incluido el 47% de los republicanos, según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

La encuesta de AP-NORC también muestra un repunte del optimismo general de las personas sobre el estado del país: 54% opina que Estados Unidos está en el camino correcto, más alto que en cualquier punto de las encuestas AP-NORC realizadas desde 2017; mientras que 44% piensa que la nación va por mal camino.

Esas marcas positivas han alimentado la confianza de la Casa Blanca después de los primeros 100 días de Biden al frente, durante los cuales el presidente consiguió un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares para paliar los efectos económicos del coronavirus y aumentaron las vacunas contra el COVID-19 en todo el país.

Estados Unidos, que encabeza la cifra mundial de muertos por el virus, ahora es visto de manera envidiable por muchos países por su rápido programa de vacunación y robusto suministro de vacunas.

“Estamos dando la vuelta a la esquina”, dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca.

La encuesta de AP-NORC también muestra que las preocupaciones del público sobre la pandemia se encuentran en su nivel más bajo desde febrero de 2020, ya que casi la mitad se dijo preocupado por el coronavirus, en comparación con aproximadamente 70% un mes antes.

Por otra parte, la inmigración se encuentra entre los problemas con la calificación más baja de Biden. En general, el 43% aprueba su manejo del problema, y el 54% lo desaprueba. Un 54% aprueba la política exterior del mandatario.