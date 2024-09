Republicanos difunden un bulo antiinmigrante sobre haitianos que comen gatitos

Destacados políticos republicanos de Estados Unidos difundieron este lunes acusaciones falsas contra inmigrantes haitianos, a quienes señalan de robar y comer mascotas, una fábula que se volvió viral pese a haber sido desacreditada por las autoridades.

Desde J.D. Vance, el compañero de fórmula del expresidente y candidato republicano Donald Trump, legisladores, hasta funcionarios y republicanos influyentes han replicado un rumor contra la creciente población haitiana que vive en Springfield, una ciudad en el estado de Ohio (región Medio Oeste), acusándola de comer patos y gatitos.

«¡Protejamos a nuestros patos y gatitos en Ohio!», publicaron en su cuenta de X miembros republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y acompañaron el mensaje con una imagen artificial de Trump rescatando a esos dos animales.

El senador Ted Cruz difundió una imagen con gatitos y pidió en nombre de ellos votar por Trump: «para que los inmigrantes haitianos no nos coman».

La inmigración es considerada un tema crucial en la campaña rumbo a la reñida elección, y seguramente estará presente durante el primer -y tal vez único- debate presidencial que enfrentará a Trump y a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, este martes.

La versión de los cazadores haitianos de mascotas nació luego de que cuentas en redes sociales amplificaran la noticia sobre una mujer en Ohio que supuestamente se comió y mató a un gato doméstico.

Pese a que no se conoció ninguna evidencia que vincule a la mujer con inmigrantes o con la comunidad haitiana, las imágenes de su arresto fueron ampliamente replicadas por internautas influyentes.

La policía local desacreditó rápidamente la teoría conspirativa y negó que existan «informes creíbles ni afirmaciones específicas de mascotas lastimadas, heridas o maltratadas por personas de la comunidad inmigrante».

Entre quienes difundieron imágenes relacionadas a la noticia falsa, vista millones de veces, está el propio Elon Musk, dueño de X y quien apoya a Trump.

Su compañero de fórmula, Vance, alentó los rumores al decir que las noticias «muestran que personas han tenido a sus mascotas secuestradas y devoradas por gente que no debería estar en este país».

Incluso Trump publicó en su red Truth Social que «20.000 inmigrantes haitianos fueron depositados en la pequeña ciudad de Springfield, Ohio», en referencia a la creciente población de inmigrantes de la empobrecida nación caribeña.