Reo condenado a muerte vuelve a ser sentenciado a cadena perpetua

Un hombre que pasó casi dos décadas en el corredor de la muerte de Carolina del Sur por matar a dos personas recibió cadena perpetua sin libertad condicional dos años después de que un tribunal federal revocara su sentencia original, informan medios de comunicación.

Un juez del condado de Lexington firmó el acuerdo para Quincy Allen el lunes.

En 2002, Allen mató a cuatro personas: una mujer a la que recogió en una calle de Columbia; un hombre que estaba en el restaurante donde trabajaba Allen; y dos hombres en una tienda de conveniencia del condado de Surry, Carolina del Norte. Fue condenado a muerte por los asesinatos de Carolina del Sur. Se declaró culpable de los asesinatos de Carolina del Norte y fue condenado a cadena perpetua.

Un tribunal federal de apelaciones revocó su sentencia de muerte en 2022, diciendo que el juez que ordenó su ejecución ignoró los problemas psiquiátricos derivados de una madre que comenzó a echarlo de la casa cuando estaba en cuarto grado y un padrastro que le apuntó con un arma vacía a la cabeza y apretó el gatillo.

En lugar de pedir nuevamente la pena de muerte, los fiscales aceptaron la cadena perpetua y Allen, de 44 años, acordó no apelar nunca, según los informes de prensa.

La sentencia de cadena perpetua de Allen deja a 32 reclusos en el corredor de la muerte de Carolina del Sur, menos que los 63 que había a principios de 2011, cuando el estado llevó a cabo por última vez una ejecución.

Los reclusos han muerto por causas naturales o, como Allen, han sido condenados nuevamente a otras penas de prisión tras apelar con éxito sus sentencias de muerte.

La pena de muerte en Carolina del Sur ha estado en el limbo durante 13 años desde que expiró el suministro de medicamentos para inyección letal del estado y la farmacia que los proporcionaba se negó a continuar si no podía hacerlo de forma anónima.

El estado aprobó una ley de protección, cambió su método de inyección letal a un solo fármaco y obtuvo el medicamento necesario . Los legisladores también aprobaron una ley que permite las ejecuciones por fusilamiento, así como la centenaria silla eléctrica. Pero la legalidad de la ley de protección y si la muerte por balas en el corazón o por descarga eléctrica son castigos crueles e inusuales están siendo revisados ​​por la Corte Suprema de Carolina del Sur.

En el caso de Allen, los fiscales dijeron que las familias de sus víctimas de Columbia decidieron después de que su sentencia de muerte fuera revocada en 2022 que estaban listas para terminar con la batalla legal y condenarlo a cadena perpetua.

Allen mató al hermano de Scott Farewell, Jedediah Harr, cuando éste intentó proteger a una mujer embarazada. Farewell dijo que quería que Allen muriera hasta hace unos 15 años, cuando escuchó una entrevista con un director de una prisión de Alabama que habló de las conversaciones francas, sinceras y emotivas que había tenido con los presos condenados a muerte en las semanas previas a sus ejecuciones.

“Son hombres, como yo, con emociones”, dijo Farewell. “De repente, sentí una necesidad imperiosa de perdonar”.

Farewell fue el único miembro de la familia en la corte el lunes, según los medios de comunicación.

El sheriff del condado de Richland, Leon Lott, cuya agencia investigó los asesinatos de Carolina del Sur, dijo que Allen merecía la pena de muerte debido al terror que desató en la comunidad.

“Va a volver a matar. Le gusta”, dijo Lott a WIS-TV fuera de la sala del tribunal. “Es un hombre afortunado porque el sistema desgastó a la víctima”.

El fiscal Byron Gipson estuvo de acuerdo en que Allen merecía morir, pero dijo que no podía permitir que sus sentimientos superaran los deseos de las familias de las víctimas.

Antes de que se le dictara una nueva sentencia, Allen leyó una declaración en la que se disculpaba por sus crímenes. Dijo que había buscado ayuda para sus graves problemas mentales, pero que nunca había encontrado los recursos adecuados.

“Después de años de reflexión, he llegado a comprender que mis antecedentes y mi educación no me prepararon para afrontar conflictos o situaciones estresantes”, afirmó.

Los abogados de Allen habían pedido al juez que lo condenó a muerte que le perdonara la vida, citando informes de psicólogos y otros que indicaban que una letanía de abusos durante su infancia condujo a una grave enfermedad mental.

Según los informes, Allen fue enviado o se ofreció como voluntario para ir a un hospital psiquiátrico siete veces en los cinco años previos a los asesinatos, que tuvieron lugar cuando tenía 22 años. Citaron una ocasión en la que Allen amenazó con suicidarse saltando de un techo. La policía llamó a su madre, quien llegó horas después, se rió y se fue.

La madre de Allen también empezó a echarlo de casa cuando estaba en cuarto grado y Allen recordaba haber dormido en los arbustos, en la casa del árbol de un amigo o en el patio de juegos del McDonald’s, según los informes. El juez G. Thomas Cooper dijo que no creía en los informes y condenó a Allen a muerte.