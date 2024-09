Red de tráfico de vida silvestre mató al menos a 118 águilas

Un hombre ayudó a matar al menos 118 águilas para vender sus plumas y partes del cuerpo en el mercado negro como parte de una red de tráfico de vida silvestre de larga data en el oeste de Estados Unidos que, según las autoridades, mató a miles de aves , según muestran documentos judiciales.

Está previsto que Travis John Branson sea sentenciado en un tribunal federal el 18 de septiembre por su papel en la red de tráfico que operaba en la reserva indígena Flathead en Montana y en otros lugares.

Los fiscales dicen que el hombre de Cusick, Washington, ganó entre 180.000 y 360.000 dólares entre 2009 y 2021 vendiendo partes de águilas calvas y reales de forma ilegal.

“No era raro que Branson cazara hasta nueve águilas a la vez”, escribieron los fiscales de la Fiscalía de Estados Unidos en Montana en un expediente judicial presentado el martes. “Branson no solo mataba águilas, sino que las cortaba en pedazos para venderlas y obtener ganancias en el futuro”.

Las alas, colas, plumas y otras partes de águila son muy buscadas por los nativos americanos, quienes las utilizan en ceremonias.

Los fiscales pidieron a la jueza Dana Christensen que condenara a Branson a una “pena de prisión importante” y a una indemnización total de 777.250 dólares. Eso incluye 5.000 dólares por cada águila muerta y 1.750 dólares por cada uno de los 107 halcones que, según los investigadores, él y sus cómplices mataron.

El abogado de Branson cuestionó las afirmaciones de los fiscales y dijo que exageraron el número de aves muertas. La acusación de que murieron hasta 3.600 aves provino de un coacusado, Simon Paul, que sigue en libertad. El abogado de Branson sugirió en los documentos presentados ante el tribunal que la cifra de muertos declarada ha alimentado la indignación pública por el caso.

“Es notable que el propio Sr. Paul pasó de una estimación de 3.600 a 1.000 aves”, escribió el Defensor Federal Andrew Nelson en una presentación del martes, refiriéndose a una declaración que Paul hizo a las autoridades en una parada de tráfico el 13 de marzo de 2021.

Nelson también dijo que no se justificaba la restitución de los halcones, ya que esos asesinatos no estaban incluidos en la acusación formal del gran jurado del año pasado. Dijo que Branson no tenía antecedentes penales y pidió una sentencia de libertad condicional.

Branson y Paul crecieron en la zona de la reserva Flathead. Desde que fueron acusados, Paul se ha estado escondiendo en Canadá para evadir la justicia, según Nelson.

El abogado defensor de Paul no respondió de inmediato a un mensaje telefónico solicitando comentarios.

Los investigadores documentaron el número mínimo de águilas y halcones muertos a través de los mensajes de texto de Branson, dijeron los fiscales. Dos años de sus mensajes no fueron recuperados, lo que llevó a los fiscales a decir que «no se ha captado el alcance total de los asesinatos de Branson».

Los funcionarios del gobierno no han revelado ninguna otra especie de aves muertas.

Las águilas calvas y reales son sagradas para muchos nativos americanos. La ley estadounidense prohíbe a cualquier persona sin permiso matar, herir o molestar a las águilas, o tomar sus nidos o huevos.

Los tiroteos ilegales son una de las principales causas de muerte de águilas reales, según un estudio reciente del gobierno .

Los miembros de tribus reconocidas a nivel federal pueden obtener plumas y otras partes de aves de manera legal a través del Repositorio Nacional de Águilas en Colorado y de repositorios no gubernamentales en Oklahoma y Phoenix. Hay una acumulación de solicitudes que dura años en el repositorio nacional.

Branson se declaró culpable en marzo de conspiración, tráfico de fauna silvestre y dos cargos de tráfico de águilas calvas y reales protegidas por el gobierno federal. Se enfrentaba a un máximo de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por el cargo más grave, conspiración. En virtud de un acuerdo de culpabilidad, los fiscales dijeron que buscarían desestimar los cargos de tráfico adicionales.

Las directrices federales prevén una sentencia de aproximadamente tres a cuatro años de prisión para Branson, dijeron.