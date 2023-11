Recluso fugitivo que enfrenta cargos de sexo infantil en Tennessee capturado en Florida

Un recluso fugitivo acusado de violar y agredir sexualmente a múltiples víctimas en Tennessee fue capturado en Florida después de estar prófugo durante más de un mes, dijeron las autoridades.

Sean Williams, de 52 años, fue arrestado sin incidentes el martes en el condado de Pinellas después de ser visto en el área y rastreado por un oficial K-9 y su compañero, dijo el FBI en Knoxville en las redes sociales.

El ex empresario de Johnson City estaba bajo custodia federal por tres cargos de producción de material de abuso sexual infantil y un cargo de distribución de cocaína, y ahora también enfrenta un cargo de fuga, dijo el FBI. También enfrenta numerosos cargos estatales que incluyen violación infantil, agresión sexual agravada y explotación sexual especialmente agravada, según muestran los registros judiciales. Además, dos demandas lo acusan de drogar y violar a múltiples víctimas en la pequeña ciudad del este de Tennessee durante años, y alegan que la policía local hizo poco para investigar los informes.

Williams escapó de una camioneta de transporte el 18 de octubre mientras lo trasladaban de un centro de detención en Kentucky al tribunal federal en Greeneville, Tennessee, según el FBI. Una denuncia penal dice que los agentes descubrieron después de llegar al juzgado que la ventana trasera del vehículo había sido arrancada y que Williams estaba desaparecido. Estaba detenido en el centro de detención del condado de Laurel después de un intento de fuga anterior en Tennessee.

Williams, originario de Florida, había robado un automóvil en Greeneville que fue descubierto por un oficial en el condado de Pinellas, quien luego persiguió sin éxito el vehículo, dijo el mariscal estadounidense David Jolley a WCYB- TV . Williams fue reconocido más tarde por un empleado de la tienda y, aunque huyó de la tienda, los oficiales pudieron rastrearlo y lo encontraron escondido debajo de una lona, ​​dijo Jolley.

Un abogado que representa a Williams en el caso federal no respondió de inmediato a un correo electrónico. Un secretario del tribunal dijo que Williams aún no se había presentado para responder a los cargos estatales y no tenía un abogado registrado.

Además de los cargos penales, al menos 10 mujeres han acusado a Williams en demandas de drogar y violar a víctimas durante años antes de su arresto.

Kateri Lynne Dahl, ex fiscal especial de la oficina del fiscal federal local, demandó a la ciudad y a los funcionarios de policía de Johnson City en junio de 2022 por cómo abordaron las acusaciones sobre Williams. La demanda federal de Dahl alega que tenía pruebas sustanciales de que Williams había estado traficando drogas y fue acusada de manera creíble de agredir sexualmente y violar a varias mujeres, y que la policía de Johnson City rechazó su petición de investigar más a fondo.

Cuando Dahl obtuvo una acusación federal y una orden de arresto por un cargo federal menor de municiones en 2021, la demanda dice que la policía local retrasó y falló el arresto, lo que permitió que Williams huyera. Dahl, que había estado en una posición de coordinación entre la ciudad y la oficina del fiscal federal, vio su contrato rescindido por el entonces jefe de policía, quien citó no haber presentado cargos en otros casos, afirma la demanda.

En respuesta a la demanda de Dahl, Johnson City sostuvo en un comunicado que la no renovación del contrato de Dahl «estaba justificada y se basaba en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales». La ciudad también respondió a las afirmaciones de Dahl sobre cómo el departamento de policía manejó las acusaciones contra Williams, a quien se refería con el seudónimo de «Robert Voe».

“Con respecto a las afirmaciones sobre la voluntad del Departamento de Policía de Johnson City de detener a “Robert Voe”, es importante señalar que el departamento solicitó una acusación contra Voe en 2020, que no se obtuvo hasta cinco meses después”, dijo la ciudad en un comunicado.

Además, numerosos demandantes de “Jane Doe” presentaron su propia demanda en junio pasado, alegando que la policía de Johnson City recibió informes que alegaban que Williams había intentado drogar y/o agredir sexualmente a mujeres en su departamento en el centro de Johnson City, pero los oficiales lo trataron. como intocable.

«Durante años, Sean Williams drogó y violó a mujeres en Johnson City, Tennessee, y durante años, los agentes del Departamento de Policía de Johnson City («JCPD») le permitieron salirse con la suya», dice la demanda.

Un abogado que representa a la ciudad, el entonces jefe de policía y otros agentes involucrados en el litigio federal no respondieron de inmediato a mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios. The Associated Press también dejó mensajes telefónicos y de correo electrónico a funcionarios del departamento de policía en busca de comentarios.

La ciudad emitió un comunicado a principios de este año destacando los cambios que realizó en las investigaciones de agresión sexual por parte de la policía después de que la ciudad ordenara una auditoría.

En el verano de 2022, Johnson City contrató a una empresa para que realizara una auditoría de terceros sobre cómo la policía maneja las investigaciones relacionadas con agresiones sexuales. Algunas de las conclusiones publicadas en julio incluyen que la policía llevó a cabo investigaciones inconsistentes, ineficaces e incompletas y tuvo fallas al cerrarlas; dependió de una gestión de registros inadecuada; tenía capacitación, políticas y procedimientos insuficientes; y en ocasiones mostró problemas con estereotipos y prejuicios basados ​​en el género.

La ciudad ha dicho que tomó medidas para realizar cambios mientras esperaba los resultados de la auditoría. Algunos de ellos incluyen el uso del nuevo protocolo de investigación de agresión sexual del distrito local; revisar las políticas y procedimientos de investigación; crear un “espacio cómodo” para entrevistar a las víctimas; agregar $100,000 más para capacitación de oficiales; e invertir 50.000 dólares en un nuevo sistema de gestión de registros.

“Creemos que estos pasos son importantes, pero sólo el comienzo. Nos comprometemos a demostrar mejoras en las áreas en las que nos hemos quedado cortos”, dijo la administradora municipal Cathy Ball en un comunicado de prensa de julio.