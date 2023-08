Reclusas en prisión de mujeres de California demandan al gobierno federal por abuso sexual

Ocho reclusos en un calabozo del Área de la Bahía de San Francisco, apodado el “club de la violación” tanto por prisioneros como por trabajadores, presentaron una demanda el miércoles contra la Oficina Federal de Prisiones, diciendo que el abuso y la explotación sexual no han cesado a pesar de el enjuiciamiento del ex alcaide y varios ex oficiales.

La demanda presentada en Oakland por los abogados que representan a los reclusos y el grupo de defensa California Coalition for Women Prisoners también nombra al director actual y a 12 guardias anteriores y actuales. Alega que la Oficina de Prisiones y el personal de las instalaciones de Dublín no hicieron lo suficiente para prevenir el abuso sexual que se remonta a la década de 1990.

Una investigación de Associated Press el año pasado encontró una cultura de abuso y encubrimiento que había persistido durante años en la prisión, a unos 34 kilómetros (21 millas) al este de Oakland. Ese informe condujo a un mayor escrutinio por parte del Congreso y promesas de la Oficina Federal de Prisiones de que solucionaría los problemas y cambiaría la cultura en la prisión.

La Oficina de Prisiones no ha abordado la mala conducta desenfrenada en sus filas ni ha protegido la seguridad de las personas bajo su cuidado, dijo Amaris Montes, abogada de Rights Behind Bars que representa a los demandantes.

“Los presos individuales han tenido que soportar violaciones, manoseos, voyeurismo, desnudamiento forzado, comentarios sexualmente explícitos todos los días y mucho más”, dijo.

La demanda busca que un tercero supervise la prisión para garantizar que los reclusos tengan acceso a un lugar confidencial para denunciar el abuso. También pide que todas las víctimas tengan acceso a atención médica y de salud mental y asesoramiento legal.

Los demandantes, que le piden a la corte que certifique el caso como una demanda colectiva, también quieren una liberación compasiva para las víctimas y que se les otorgue una “visa U”, un programa especial de visas para víctimas de delitos, a quienes viven ilegalmente en el país. .

El portavoz de la Oficina de Prisiones, Donald Murphy, dijo que la oficina no comenta sobre litigios pendientes o investigaciones en curso.

En marzo, un juez sentenció al ex alcaide Ray J. García a 70 meses de prisión por abusar sexualmente de tres reclusas y obligarlas a posar desnudas para fotografías en sus celdas. García fue uno de los ocho trabajadores de la prisión, incluido un capellán, acusado de abusar de los reclusos y el primero en ir a juicio.

Montes dijo que persiste una cultura de abuso sexual en la instalación de baja seguridad y que los reclusos que denuncian violaciones continúan enfrentando represalias, incluido el aislamiento y la confiscación de todas sus pertenencias.

“Fuimos a visitar la prisión ayer y escuchamos historias adicionales de abuso sexual reciente en la última semana”, dijo Montes. “La BOP ha tratado de dirigirse a oficiales individuales y está tratando de hacer que parezca que es un problema de malos actores o manzanas podridas, pero en realidad es un problema sistémico”.

Una ex reclusa en la instalación federal dijo que fue abusada sexualmente por un oficial que la manipuló con promesas de que podría obtener su liberación compasiva. The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que acepten ser nombradas.

Ella dijo que también fue testigo del abuso sexual de otros reclusos y las represalias contra quienes denunciaron la mala conducta de los oficiales.

Ella dijo que estuvo encarcelada en la prisión de 2019 a 2022 por una condena por tráfico de drogas. Dijo que la pusieron en confinamiento solitario y perdió todas sus pertenencias después de que su compañera de celda informara que había sido abusada.

“Se suponía que debían protegernos porque estábamos bajo su custodia, pero personalmente fui abusada y vi a los oficiales abusar de mujeres, especialmente de aquellas que habían estado allí por más tiempo. Los vi acosándolos, agarrándolos, toqueteándolos”, dijo en español con la voz entrecortada.