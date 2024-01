Rechazan compromisos que afecten derechos de inmigrantes en el país

Organizaciones que defienden a los migrantes, así como congresistas demócratas se pronunciaron el jueves contra algunas de las negociaciones que se realizan entre el gobierno y el Senado sobre el tema fronterizo, y dijeron que están en contra de que allí se discuta lo que ellos calificaron como “políticas antiinmigrantes”.

En conferencia de prensa advirtieron que el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, defiende “una política fronteriza extrema ya aprobada por los republicanos de la Cámara de Representantes”, que desea imponer dentro del paquete complementario de seguridad nacional que incluye financiación de ayuda exterior a Ucrania e Israel.

En respuesta, la presidenta del Caucus Progresista del Congreso, Pramila Jayapal, dijo que alzaba su voz contra las llamadas ‘negociaciones’ que tienen lugar sobre la frontera. “Seamos claros: esto no es una negociación, es extorsión. Los republicanos están optando por mantener como rehén la financiación de Ucrania a cambio de cambios de política crueles, inviables y permanentes en materia de inmigración”, afirmó.

El representante por Texas, Joaquín Castro, advirtió que “la campaña de la derecha para demonizar a los inmigrantes y solicitantes de asilo no quedará satisfecha con las exigencias extremas que los republicanos han puesto sobre la mesa”, y añadió que “el Congreso no puede permitir que las vidas de las familias más vulnerables del mundo se utilicen como peones políticos”.

También habló Ornela Medom, solicitante de asilo y miembro de la organización CASA, dijo: “Después de ver mi vida en peligro, escapé de Camerún. He estado llamando a Maryland mi hogar durante los últimos ocho meses después de solicitar asilo. Pero no puedo quedarme quieto escuchando que el programa completo de asilo se está decidiendo en negociaciones políticas secretas. Mi vida y la vida de tantas personas están en manos del Congreso: no reasignen fondos de los solicitantes de asilo. Salven el programa de asilo”.

En la reunión con la prensa también participaron la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Nanette Barragán, la primera vicepresidenta del Caucus Afroamericano del Congreso, Yvette Clarke, entre otros.

